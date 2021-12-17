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Политика

В ядерной войне не может быть победителей. О чем Москва хочет договориться с Вашингтоном

МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

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Стороны должны приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения ядерной войны, следует из обнародованного в пятницу проекта соглашения России и США. Подготовленный в МИД РФ документ также предусматривает обязательства Вашингтона об исключении дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении. В договоре с самим альянсом предлагается исключить «присоединение Украины» и даже саму возможность расширения военного блока. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — отмечается в релизе министерства.

О договоре со Штатами…

В проекте договора между РФ и США сторонам предлагается, в частности, признать следующее:

«в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана,

необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием».

Далее в тексте, с полной версией которого можно ознакомиться на ресурсах российского МИДа, перечисляются обязательства сторон.

«Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны», — гласит статья 3.

Статья 4 предусматривает обязательства Вашингтона об исключении дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении и отказе от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Напомним, что Эстония, Латвия и Литва – бывшие советские республики — уже вступили в Североатлантический альянс.

«США не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», — отмечается в проекте соглашения.

Формулировка следующей, 5-й статьи выглядит так:

«Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности».

Проект также предусматривает, что Россия и США исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории (стороны также ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру).

…и с НАТО

Участникам договора РФ со странами-членами Североатлантического альянса предлагается, в частности, исключить, развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников (статья 5 соглашения).

Страны НАТО, как полагают на Смоленской площади, должны принять обязательства, исключающие «дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств».

Этот пункт подробнее пояснил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что Москва требует от альянса отозвать решение о принятии в будущем Грузии и Украины в свой состав.

Россию категорически не устраивает предстоящее вхождение Украины в НАТО и она намерена с этим бороться, отметил дипломат.

«Мы можем обсуждать «за» и «против», но мы требуем однозначно отзыва известного решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Вот это надо отменить, пересмотреть, тогда можно будет сказать, что сделан пусть небольшой, не всеобъемлющий, но все же шаг в правильном направлении», — указал Рябков, отметив, что готовности к такому шагу со стороны стран Запада нет.

Готовность провести переговоры «даже завтра»

По его словам, по этой причине МИД РФ поставил в своих «комплексно сформулированных» предложениях, адресованных США и их союзникам, целый ряд вопросов, требующих «срочнейшего решения».

Отношения между Москвой и Вашингтоном подошли к «опасной черте», и необходимы шаги по снижению конфронтации, добавил Рябков. Он выразил готовность отправиться на переговоры с США «даже завтра».

«Готовы незамедлительно, хоть завтра — в прямом смысле слова завтра, в субботу, 18 декабря — выехать для переговоров с США в третьей стране», — цитирует дипломата РИА «Новости». Он допустил, что такую встречу можно организовать, к примеру, в Женеве.

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