Дмитрий Песков — о «двойниках» Путина, «Гражданской обороне» и пытках в колониях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал большое интервью в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на телеканале RTVI. В частности, он рассказал про свои вкусы: выбрал между «Гражданской обороной»и «Сектором газа» и признался, что слушал Моргенштерна. Песков также затронул более широкие темы – пытки в колониях, уникальность президента Путина и ненависть «коллективного европейского разума» к России.

Над чем нельзя шутить в России

Песков в ходе интервью четко обозначил границы, в которых, по его мнению, можно шутить в России. Пресс-секретарь убежден, что существуют темы, «святые» для россиян.

«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить вот про какие-то очень-очень героические, но болезненные страницы нашей истории. К этому очень трепетно относимся, и это совсем другое измерение, там нет места для юмора», — заявил Песков.

На остальные темы шутить можно, но тоже с оговорками. По мнению представителя Кремля, шутить нужно только «элегантно и красиво».

«Усы Пескова»

Песков признался, что продолжает читать «Усы Пескова» (Telegram-канал и аккаунт в Twitter).

«Я «Усы Пескова» очень люблю, там есть очень хороший — злой, но элегантный юмор», — признался пресс-секретарь.

Он добавил, что в основном читает в Telegram информационные агентства.

Песков уже рассказывал, что читает «Усы Пескова» в 2018 году. Тогда он жаловался на качество юмора в канале, а не хвалил его.

«Иногда смеюсь [при чтении]. Сейчас реже смеюсь, чувство юмора (у авторов канала) стало меньше, раньше было смешно», — говорил Песков.

Про Путина и TikTok

Песков не смог точно ответить, смотрит ли российский президент TikTok. Но выразил надежду, что Путин его никогда даже не открывал.

«Надеюсь, что нет», — ответил Песков на вопрос, видел ли Путин хотя бы один тик-ток, и засмеялся.

Сам Путин 17 декабря пояснил, что у него в принципе нет времени «заглядывать» в интернет.

Что читает Путин в дороге

По словам Пескова, Путин вместо чтения книг по дороге иногда просматривает газеты, но чаще продолжает работать.

«Адъютант приносит ему [Путину], когда он просит, чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок, и так далее, и так далее. Каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию или по ней сразу кому-то позвонить, дать указания или запросить дополнительную информацию. Вот чем он занимается», — рассказал Песков.

Видел ли Путин видео с пытками из колоний

Песков заявил, что Путину докладывали о появлении в открытом доступе видео с пытками в российских колониях, которые публикует правозащитный проект Gulagu.net. Пресс-секретарь отметил, что это вошло в дайджесты, которые готовят для Путина. Видел ли президент сами видео, Песков сказать затруднился.

«Я не знаю, может быть, он сам это видел. Он все-таки имеет возможность самостоятельно знакомиться с материалами. В телефон он [сам] не будет заходить, но кто-то ему в телефоне может показать», — пояснил Песков, добавив, что такое бывает.

В целом Песков отметил, что подобное воздействие, в форме каких-то видео или коллективных жалоб может повлиять на решения «внутри власти». «Безусловно, это может становиться определенным триггером», — сказал он.

Однако, по словам Пескова, Кремль «фильтрует» подобные сообщения. По его словам, они зачастую сфабрикованы и проплачены заинтересованными лицами.

«Мы научились очень тщательно фильтровать всю эту информацию: коллективные письма, записи коллективных обращений и так далее зачастую бывают щедро оплачены какими-то бизнесменами в конкурентной борьбе. Бывают спровоцированы какими-то мелкими региональными псевдополитиками. То есть это заказуха чистая бывает», — пояснил Песков.

Он добавил, что в Кремле «сначала очень чутко на все реагировали». «А потом начинаем проверять, а это все не так», — заключил Песков.

Он добавил, что каждый подобный случай особенный, и его нужно разбирать отдельно. Но видео пыток из колоний, все же, по его мнению, «стоят особняком».

«Все-таки это, скорее, видеосвидетельство. И вы видели, что весьма оперативно были начаты проверочные, следственные действия», — указал Песков.

Про Навального и Запад

Песков отказался отвечать на вопрос, могут ли помиловать блогера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в колонии.

«Существует определенный предусмотренный законом порядок: осужденный подает прошение, говорит о том, что он признает вину, какую вину, и дальше по цепочке это идет. Поэтому ответить на этот вопрос я вам не могу», — сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что западные СМИ выставляют Навального единственным оппонентом Путина, потому что «выполняют функцию агентов спецслужб и властей». По мнению Пескова, на Западе не любят Путина и хотят, чтобы у России был другой президент.

«Чтобы у России был другой президент, который не будет говорить про красные линии, который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ, который разрешит гей-парады, будет разбазаривать российскую территорию. И который закрыл бы глаза на американские ядерные ракеты, которые стоят в Днепропетровске», — считает Песков.

Поэтому, по его мнению, западные страны «готовы хоть черта лысого достать и поставить в качестве главного конкурента» Путину.

Пресс-секретарь добавил, что «коллективный европейский разум» «ненавидит Россию». В то же время, по его словам, с отдельными странами Москва «прекрасно общается».

«Вы же ощущаете, что нас винят во всем. Это же такой общий тренд в коллективном Западе. Это же даже нельзя говорить про отдельные страны. Это необъяснимый процесс образования коллективного Запада. И если мы прекрасно общается с Германией, Италией, Францией, Испаний, <...> то вот этот некий коллективный разум европейский нас ненавидит, он считает, что мы враги», — сказал Песков.

Говоря о взаимоотношениях Путина и его американского коллеги Джо Байдена, Песков сообщил, что они «не друзья». «Они все-таки еще не так много общались», — пояснил пресс-секретарь. Он уточнил, что переговоры Путина и Байдена носят «взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой», но не «дружеский» тон.

Про СМИ-иноагенты

Комментируя закон о признании СМИ иностранными агентами, Песков отметил, что он требует доработки «упущений», однако необходим. Песков допустил, что закон может быть доработан, чтобы прописать схему выхода СМИ и НКО из статуса иноагента, дать возможность СМИ исправить ситуацию.

«Можно, наверное, не сразу приклеивать ярлык, а уведомить, что у вас наблюдаются признаки иноагента, и если вы в течение такого-то срока не исправите ситуацию и не уведомите нас, то вы будете названы иноагентом», — предположил он.

Песков также заявил, что на месте СМИ, которые были признаны иноагентами и из-за этого прекратили работу, не получится создать новые проекты. »«Талантливых журналистов тоже ограниченное количество. И когда журналисты собираются и создают какую-то отдельную редакцию — это достаточно уникальное явление», — отметил Песков.

Про уникальность Путина

Песков заявил, что считает харизму российского президента уникальной.

«По харизме Путин уникален. По уже имеющемуся следу в истории он тоже уникален», — кратко резюмировал пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, кто из мировых политиков все-таки схож с Путиным по харизме, энергетике и силе влияния на мир, Песков назвал экс-канцлеров ФРГ Гельмута Коля и Ангелу Меркель. Он также указал на экс-президента Франции Жака Ширака и председателя КНР Си Цзиньпина. При этом Песков должен был выбрать из тех политиков, с которыми он знаком лично. Пресс-секретарь уточнил, что все эти лидеры могут быть равнозначны Путину по некоторым параметрам.

«Но это не значит, что я бы поставил на одну линию по харизме этих людей. Все-таки я убежден, что Путин в этом плане по набору своих профессиональных и человеческих качеств стоит особняком. По крайней мере, для меня», — заявил Песков.

Про двойников Путина

Песков заявил, что Путин знаком с популярной теорией, что на самом деле у российского президента есть двойники. «Конечно», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос. По его словам, Путин реагирует на эти теории с юмором, «улыбается, смеется».

Про предстоящие выборы президента России

По словам Пескова, Путин еще не говорил своей команде, хочет ли участвовать в качестве кандидата в президентских выборах 2024 года. Со временем у Путина могут появиться мысли о возможном преемнике, которого он вправе порекомендовать. Однако окончательное решение, заявил Песков, останется за российским народом.

«Еще остается три года до выборов. Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, следующим президентом «будет понятно кто — тот, за кого проголосуем мы с вами, то бишь россияне».

Личные вкусы Пескова и Моргенштерн

Пресс-секретарь российского президента кратко описал свои личные вкусы в музыке, литературе и сериалах. Так, когда ему предложили выбрать между советскими рок-группам «Сектор газа» и «Гражданская оборона», Песков выбрал «Гражданскую оборону».

Канделаки попросила его также сравнить рэперов Оксимирона и Славу КПСС, но Песков признался, что не знаком с их творчеством.

А вот Моргенштерна Песков слышал. «Он мне не нравится. Я слышал несколько его песен», — сказал он.

Выбирая между писателями Владимиром Сорокиным и Виктором Пелевиным, Песков отдал предпочтение Сорокину. «Я Пелевина не понимаю. Наверное, не дорос еще, мне надо еще чуть-чуть повзрослеть. Или я уже пропустил момент», — пояснил он.