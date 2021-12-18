В Кишиневе предложили объявить посла России персоной нон грата

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун призвал объявить посла России Олега Васнецова персоной нон грата. Причина — Васнецов был на инаугурации главы непризнанной Приднестровской республики. Но в администрации президента Молдавии уже отметили, что это личное мнение Гузуна, которое не соответствует официальной позиции.

В Молдавии предложили объявить персоной нон грата российского посла Олега Васнецова. Такое предложение сделал председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента республики Ион Гузун. В качестве причины он назвал участие Васнецова в инаугурации главы Приднестровья.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии – персона нон грата. Нужно формальное решение», – написал Гузун на своей странице в Facebook.

В администрации президента Молдавии Майи Санду отметили, что «Гузун выразил свое личное мнение, оно не отражает официальную позицию», передает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы государства Сорину Штефырцу.

12 декабря в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) прошли седьмые по счету выборы президента. На них явились чуть больше 143 тыс. жителей, что составляет 35,2% населения. Было всего два кандидата – действующий президент ПМР Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

Эти выборы проходили с рядом особенностей. Кандидаты на пост президента республики не представили в ходе избирательной кампании свои программы. Кроме того, неизвестны их доверенные лица, а в бюллетенях отсутствовала графа «против всех». К тому же у кабинок для голосования не было шторок. ЦИК подала жалобу, но ее отклонили, подчеркнув, что в законе не указано, сколько должно быть шторок на избирательном участке.

Итоги выборов показали, что победил Красносельский. Таким образом, его избрали на второй срок. Инаугурация прошла 17 декабря, на ней присутствовал и российский посол.

При этом молдавские власти изначально не признавали выборы. Кроме того, они запретили въезд международным наблюдателям от России. В частности, на границе развернули известного политолога, доктора наук Наталью Нарочницкую, а также члена Общественной палаты России (ОП) Владимира Журавлева. В Тирасполе – столице непризнанной ПМР – расценили такие действия как грубое вмешательство Кишинева в дела республики.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Нарочницкая простояла два часа ночью перед пограничниками. «Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела», – написала Захарова в своем Telegram-канале, напомнив молдавским коллегам, что они «выбрали демократию, а не каменный век, а это обязывает».

Сама доктор наук выразила мнение, что ее не пустили в Молдавию из-за выборов в ПМР. Она рассказала, что по прилету в Молдавию, у нее создалось впечатление будто ее уже ждали.

Нарочницкая отметила, что в республику не пустили еще одного представителя России – Владимира Журавлева. По ее словам, он просидел в серой зоне 9 часов.

Впоследствии член ОП РФ подтвердил информацию о недопуске в Молдавию. Журавлев назвал это «надуманным, необоснованным решением пограничной службы Молдавии».

Из Кишинева депортировали и замдиректора Института стран СНГ Владимира Егорова. В пресс-службе образовательного учреждения сообщили РИА «Новости», что его «по прилету в Кишинев задержали на пограничном контроле».

»Владимир Георгиевич указал в целях прилета «медицинские показания». После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР», – отметил собеседник агентства. Причины депортации ему не объяснили.

В МИД России позднее заявили, что не оставят такое отношение к россиянам незамеченным.

«У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдавию. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы», – сказала представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, кто-то из «выдворенных» приехал на общественно-политические мероприятия, кто-то – для встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, или у них были личные дела.

Захарова подчеркнула, что молдавские власти не приняли эти обстоятельства во внимание, из-за чего «россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса».

«Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточатся на развитии российско-молдавского сотрудничества», – отметила она 15 декабря.

60% жителей Приднестровья – русские и украинцы. Эта часть региона добивалась выхода из Молдавии еще до распада СССР. Местные власти опасались, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.