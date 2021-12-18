Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Шлеменко рассказал, почему согласился на бой с Исмаиловым 21:52
В ЛНР сообщили об ответном огне по военным Украины 21:46
Политика

В Кишиневе предложили объявить посла России персоной нон грата

В администрации Санду не поддержали высылку посла России из Молдавии

Слушать
Остановить
close
100%
Михай Карауш/РИА «Новости»
Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун призвал объявить посла России Олега Васнецова персоной нон грата. Причина — Васнецов был на инаугурации главы непризнанной Приднестровской республики. Но в администрации президента Молдавии уже отметили, что это личное мнение Гузуна, которое не соответствует официальной позиции.

В Молдавии предложили объявить персоной нон грата российского посла Олега Васнецова. Такое предложение сделал председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента республики Ион Гузун. В качестве причины он назвал участие Васнецова в инаугурации главы Приднестровья.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии – персона нон грата. Нужно формальное решение», – написал Гузун на своей странице в Facebook.

В администрации президента Молдавии Майи Санду отметили, что «Гузун выразил свое личное мнение, оно не отражает официальную позицию», передает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы государства Сорину Штефырцу.

12 декабря в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) прошли седьмые по счету выборы президента. На них явились чуть больше 143 тыс. жителей, что составляет 35,2% населения. Было всего два кандидата – действующий президент ПМР Вадим Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

Эти выборы проходили с рядом особенностей. Кандидаты на пост президента республики не представили в ходе избирательной кампании свои программы. Кроме того, неизвестны их доверенные лица, а в бюллетенях отсутствовала графа «против всех». К тому же у кабинок для голосования не было шторок. ЦИК подала жалобу, но ее отклонили, подчеркнув, что в законе не указано, сколько должно быть шторок на избирательном участке.

Итоги выборов показали, что победил Красносельский. Таким образом, его избрали на второй срок. Инаугурация прошла 17 декабря, на ней присутствовал и российский посол.

При этом молдавские власти изначально не признавали выборы. Кроме того, они запретили въезд международным наблюдателям от России. В частности, на границе развернули известного политолога, доктора наук Наталью Нарочницкую, а также члена Общественной палаты России (ОП) Владимира Журавлева. В Тирасполе – столице непризнанной ПМР – расценили такие действия как грубое вмешательство Кишинева в дела республики.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Нарочницкая простояла два часа ночью перед пограничниками. «Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела», – написала Захарова в своем Telegram-канале, напомнив молдавским коллегам, что они «выбрали демократию, а не каменный век, а это обязывает».

Сама доктор наук выразила мнение, что ее не пустили в Молдавию из-за выборов в ПМР. Она рассказала, что по прилету в Молдавию, у нее создалось впечатление будто ее уже ждали.

Нарочницкая отметила, что в республику не пустили еще одного представителя России – Владимира Журавлева. По ее словам, он просидел в серой зоне 9 часов.

Впоследствии член ОП РФ подтвердил информацию о недопуске в Молдавию. Журавлев назвал это «надуманным, необоснованным решением пограничной службы Молдавии».

Из Кишинева депортировали и замдиректора Института стран СНГ Владимира Егорова. В пресс-службе образовательного учреждения сообщили РИА «Новости», что его «по прилету в Кишинев задержали на пограничном контроле».

»Владимир Георгиевич указал в целях прилета «медицинские показания». После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР», – отметил собеседник агентства. Причины депортации ему не объяснили.

В МИД России позднее заявили, что не оставят такое отношение к россиянам незамеченным.

«У каждого из выдворенных лиц были свои причины приезда в Молдавию. Можно было бы даже уточнить у них, хотя мне кажется, все отвечали на эти вопросы», – сказала представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, кто-то из «выдворенных» приехал на общественно-политические мероприятия, кто-то – для встречи с молдавскими партнерами, соотечественниками, или у них были личные дела.

Захарова подчеркнула, что молдавские власти не приняли эти обстоятельства во внимание, из-за чего «россиян ждало многочасовое ночное ожидание обратного рейса».

«Мы рассчитываем, что в Кишиневе откажутся от подобных недружественных шагов, которые, безусловно, не останутся без реакции, и сосредоточатся на развитии российско-молдавского сотрудничества», – отметила она 15 декабря.

60% жителей Приднестровья – русские и украинцы. Эта часть региона добивалась выхода из Молдавии еще до распада СССР. Местные власти опасались, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+