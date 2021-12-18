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Политика

«Все страны были против»: в Германии признали «Северный поток – 2» ошибкой

Вице-канцлер ФРГ назвал «геополитической ошибкой» строительство «Северного потока — 2»

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Stine Jacobsen/Reuters
В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ причислили «Северный поток — 2» к «геополитическим ошибкам» страны. В настоящий момент газопровод проходит процедуру сертификации, однако немецкий регулятор исключил, что решение будет принято в первой половине 2022 года. При этом, по словам вице-канцлера ФРГ, в случае военного конфликта между Россией и Украиной трубопровод практически наверняка не будет запущен.

В правительстве Германии, несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца о том, что «Северный поток – 2» не имеет отношения к политике, отнесли проект к «геополитическим ошибкам страны». Об этом заявил вице-канцлер, глава Министерства экономики и защиты климата Роберт Хабек.

«Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против него. Теперь же трубопровод построен. Неясен вопрос, сможет ли он начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — приводит слова политика газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Хабек считает, что СП-2 не соответствует правилу Европейского союза — так называемого «анбалдинга». Оно предполагает, что компании, которые занимаются добычей ресурсов, не могут заниматься их транспортировкой. Считается, что это правило направлено на обеспечение честной конкуренции на рынке и направлено на создание условий, чтобы компании не создавали препятствие конкурентам к доступу к инфраструктуре.

Иными словами, для процессов добычи и транспортировки необходимы разные организации. Это ключевое противоречие, вызвавшее сомнения по поводу СП-2.

«Это условие не выполнено. При старом правительстве ФРГ оказывалось большое политическое давление в вопросе разрешения «Северного потока – 2», и, несмотря на это, он не введен в эксплуатацию», — считает вице-канцлер.

Он также практически исключил, что СП-2 будет запущен в случае военного конфликта между Россией и Украиной.

«Любая новая военная агрессия не может остаться без жестких последствий. Здесь не может быть запретов в плане обдумывания тех или иных мер», — добавил он.

Предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель, напомним, выступала за «Северный поток – 2» и называла его коммерческим проектом, заявляя, что условием для санкций в отношении РФ может быть лишь то, если трубопровод будет использоваться как оружие. Новый канцлер Шольц также утверждает, что в глазах немецких политиков СП-2 – исключительно вопрос коммерции, а не политики. Но, как писала газета The Guardian, на саммите ЕС Шольц столкнулся с призывами некоторых глав стран Евросоюза ответить России блокировкой СП-2 на фоне якобы нарастающей угрозы военной эскалации на украинской границе, о которой утверждают США.

Вскоре после этого немецкий регулятор отложил сертификацию «Северного потока – 2» по меньшей мере до лета 2022 года. Сейчас оператор СП-2 Nord Stream 2 AG основал дочернюю компанию как раз для соблюдения закона об «анбалдинге», и процедура сертификации не может быть завершена до тех пор, пока все активы не отойдут независимому предприятию, а Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не проверит всю необходимую документацию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что «зеленый свет» трубопроводу не дают из-за того, что пока проект не отвечает требованиям энергетической безопасности ЕС. Но, несмотря на это, она подчеркнула, что сообщения о предполагаемой эскалации напряженности между Россией и Украиной тоже были фактором, из-за которого сертификацию регулятор приостановил.

Министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, в свою очередь, до этого настаивал, что Запад не должен использовать «Северный поток – 2» как способ давления на Россию.

Власти Германии, по его словам, рассматривают газопровод только в правовом поле.

«Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству. Эта проверка еще не завершена, результат неясен», – цитирует министра медиагруппа Funke.

В России, в свою очередь, связывают задержку в сертификации СП-2 с политическим подтекстом. Так постпред РФ в Евросоюзе Владимир Чижов отреагировал на новости о том, что регулятор не примет решения по трубопроводу в первой половине 2022-го.

«Там, кроме политики, ничего больше нет. Другое дело, что тут смесь внешней политики, я бы сказал общезападной и внутригерманской, связанной со сменой правительства в этой стране», – заявил он в эфире канала «Россия 24».

В настоящий момент «Северный поток – 2» полностью достроен и готов к запуску. В «Газпроме» накануне сообщили, что приступили к заполнению газом второй нитки. Это нужно для достижения необходимого уровня объема и давления.

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