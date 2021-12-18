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Политика

«У опасной черты». Москва заявила, что в отношениях с НАТО наступил «момент истины»

Грушко: рассчитываем, что НАТО вступит в серьезные переговоры с РФ по гарантиям безопасности

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Александр Щербак/ТАСС
Россия перейдет в режим создания контругроз при отказе НАТО от укрепления безопасности в Европе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он отметил, что Москва будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по ранее сформированным принципам, которые были переданы США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В МИД объяснили позицию России после публикации проектов договоров с НАТО и США. В субботу, 18 декабря, замглавы ведомства Александр Грушко сообщил о последствиях вероятного решения Запада не принимать предложения Москвы по гарантиям безопасности.

«Мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили НАТО, тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы», — пояснил заместитель министра иностранных дел в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дипломат подчеркнул, что страны Североатлантического альянса должны серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности, в противном случае «им придется иметь дело с военно-технической альтернативой».

«Надо, чтобы задумались, наконец, и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния», — отметил Грушко.

Россия и НАТО подошли «к моменту истины» в отношениях, предложения Москвы направлены на то, чтобы отойти от опасной черты, добавил замглавы МИД РФ.

«Наши предложения как раз нацелены на то, чтобы все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности. И мы очень четко определили пути достижения этого», — считает он.

«Второй момент, почему мы сделали это в такой форме, очень откровенной и прямой. Потому что все договоренности, которые были достигнуты с НАТО, — это Основополагающий акт, где они взяли на себя два обязательства. Первое — не размещать существенные боевые силы на территории новых членов на постоянной основе. И второе — не размещать ядерное оружие там, не создавать инфраструктуру. Вот мы столкнулись с тем, что они стали обходить эти положения», — заявил Грушко.

Россия рассчитывает, что НАТО не удастся «заболтать» предложения Москвы, указал дипломат.

Он констатировал, что РФ в проекте договора по гарантиям безопасности предметно сформулировала свои национальные интересы, а также описала свое видение военной безопасности в Европе. «Это не связано с НАТО, это связано с тем, что надо переходить на иные принципы обеспечения безопасности, иначе мы окажемся в очень сложный ситуации, которую мы не хотели бы повторять», — сказал Грушко.

По его словам, Москва будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по обозначенным принципам. «Мы будем добиваться очень последовательно и принципиально вот того видения, как надо строить европейскую безопасность, вот именно так, как мы ее сформулировали», — пояснил он.

Грушко добавил, что Россия обладает всеми техническими возможностями для обеспечения военной безопасности страны.

«То, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, — это факт, который признают наши партнеры. Потому что это то, чем занимаются НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества», — заключил замминистра.

Что предложила Россия

МИД РФ сообщил 17 декабря, что передал американской стороне проекты договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — говорится в пресс-релизе.

Увеличить контингент, разместить ядерное оружие

В субботу газета Spiegel написала, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс предложил увеличить контингент военных сил альянса на восточной границе Европы в «связи с наращиваем военного присутствия России на границе с Украиной».

По данным издания, в ходе секретных переговоров с военным руководством стран-партнеров Уолтерс предложил увеличить присутствие сил НАТО в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии в рамках миссии «Enhanced Forward Presence».

В свою очередь, руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью RT Arabic, что республика готова разместить у себя ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс очень приблизился к границам Белоруссии, при этом военная активность блока и число его военных сильно выросло. «То, о чем заявил Александр Лукашенко — о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — пояснил Макей.

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