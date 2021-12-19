«Это шаг назад»: НАТО не будет обсуждать с Россией сферы влияния

В НАТО назвали неверным шагом проведение с Россией новой конференции о распределении сфер влияния. По мнению генсека альянса Йенса Столтенберга, вместо этого необходимо обсудить с Москвой вопросы, которые помогли бы в налаживании отношений между Кремлем и НАТО.

В НАТО исключили проведение с Россией конференции по примеру Ялты 1945 года, на которой бы обсуждались сферы влияния альянса и РФ в отдельных регионах мира. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Идея новой конференции, на которой мы заново обсуждаем области влияния, в рамках которых великие державы будут контролировать то, что их соседи могут и не могут делать, заставит нас отступить назад. Это неправильное направление», – заявил Столтенберг в интервью газете Journal de Dimanche.

При этом глава альянса подчеркнул, что выступает за обсуждение с представителями России мер по укреплению доверия между сторонами, контролем над вооружением, прозрачности военных учений и всего, что могло бы улучшить отношения.

«Но не за счет нарушения наших основополагающих принципов», – добавил он.

Слова Столтенберга прозвучали на фоне обсуждения проекта договора о гарантиях между Россией и США, который российская сторона представила на этой неделе. РФ, в частности, предложила НАТО исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение Украины, закрепить договоренность о решении всех конфликтов путем переговоров, не рассматривать друг друга как противников и отказаться от любой военной деятельности вблизи границ России. США же предлагается отказаться от учений с использованием ядерного оружия, не использовать территории других стран для возможного нападения, не обучать военных неядерных стран обращению с ядерным оружием и не развертывать ядерное оружие вне своих границ.

Основными пунктами, вызвавшими противоречия, остаются отказ НАТО от присоединения Украины, расширение границ альянса и отказ от взаимодействия с ядерным оружием на территории других, неядерных государств.

Президент США Джо Байден, оценивая российские предложения, дал понять, что Вашингтон будет обсуждать это только со своими союзниками в Европе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки эту позицию и скептический настрой к предложениям России подтвердила.

«Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое собственное будущее и внешнюю политику без вмешательства извне», – сказала она. «У опасной черты». Москва заявила, что в отношениях с НАТО наступил «момент истины» Россия перейдет в режим создания контругроз при отказе НАТО от укрепления безопасности... 19 декабря 00:10

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ при этом выступил с ультиматумом о том, что «Россия должна снизить напряженность вокруг Украины» (имеются в виду предположения западных спецслужб, что РФ якобы готовит нападение на Украину) для начала каких-либо переговоров – это обязательное условие.

Столтенберг же напомнил, что вопросы взаимодействия с РФ альянс готов рассматривать в рамках Совета Россия — НАТО. Однако вопрос Украины обсуждаться не может, поскольку, по мнению генсека, «Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя так, это разрешено уставом ООН», включая вхождение в НАТО. В случае военной агрессии РФ в отношении Украины Столтенберг пообещал Кремлю «жесткие экономические и политические санкции».

Совет Россия — НАТО, напомним, ранее затрагивал такие аспекты сотрудничества, как борьба с терроризмом, конфликт в Афганистане, безопасность в Сирии и Ираке, учения и вооружение. В 2008-м работа была прекращена в связи с критикой России со стороны альянса за действия в Грузии, однако менее чем через год контакты возобновились. В 2014-м НАТО также остановило сотрудничество с РФ из-за кризиса на Украине, но в 2017-м сотрудничество по всем линиям было возобновлено.