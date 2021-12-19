«Нельзя диктовать Североатлантическому альянсу, как себя вести»

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО на следующей неделе планирует обсудить предложения России по гарантиям безопасности. При этом она указала, что считает неприемлемым со стороны Москвы диктовать Североатлантическому альянсу, как вести себя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности. В то же время она указала, что считает неприемлемым «диктовать» Североатлантическому альянсу, как себя вести. Об этом глава военного ведомства ФРГ рассказала в воскресенье, 19 декабря, в ходе визита в Литву. «Это шаг назад»: НАТО не будет обсуждать с Россией сферы влияния В НАТО назвали неверным шагом проведение с Россией новой конференции о распределении сфер... 19 декабря 18:40

«Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания.

Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией.

Это важно и правильно, но не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как вести себя. Это должно быть понятно, и мы четко это заявим в этих переговорах. На следующей неделе в Совете НАТО мы обсудим эти предложения», — приводит ее слова РИА «Новости». «У опасной черты». Москва заявила, что в отношениях с НАТО наступил «момент истины» Россия перейдет в режим создания контругроз при отказе НАТО от укрепления безопасности... 19 декабря 00:10

Ламбрехт добавила, что Германия повысила уровень готовности сил быстрого реагирования. «Это важный сигнал, что мы действуем, когда требуются действия. Мы, само собой разумеется, в следующие дни будем говорить о том, что предложила Россия, но скажу еще раз: мы находимся здесь в Литве весьма осознанно, чтобы послать сигнал сдерживания», — пояснила она.

В самом НАТО ранее назвали неверным шагом проведение с Россией новой конференции о распределении сфер влияния. По мнению генсека альянса Йенса Столтенберга, вместо этого необходимо обсудить с Москвой вопросы, которые помогли бы в налаживании отношений между Кремлем и военным блоком.

О том, что Россия перейдет в режим создания контругроз при отказе НАТО от укрепления безопасности в Европе, заявил накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что Москва будет последовательно добиваться построения европейской безопасности по ранее сформированным принципам, которые были переданы США.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы Вашингтону. Минобороны ФРГ: Россия не имеет права навязывать НАТО свои взгляды Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что РФ не вправе указывать, из каких стран должно... 19 декабря 22:22

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Одним из пунктов предполагается, чтобы со стороны НАТО были даны гарантии нерасширения военного блока на территорию Украины. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, если Североатлантический альянс и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. В Литве нашли в предложениях России по безопасности злой умысел Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что требования России направлены на раскол НАТО, их... 19 декабря 19:46

Москва также считает необходимым официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Как россияне относятся к «западным партнерам»

По данным социологических служб, россияне стали лучше относится к США: впервые за два года доля респондентов, положительно относящихся к Штатам, превысила долю тех, кто относится к ним отрицательно.

Отношение россиян к США восстанавливается после заметного падения весной 2021 года. В мае 31% опрошенных хорошо относились к Америке, 54% — плохо, в августе — 39% и 47% соответственно, а в ноябре — 45% и 42% соответственно.

Отношение к Евросоюзу за прошедшие три месяца существенно не изменилось: 48% относятся к нему хорошо, 38% — плохо. Но по сравнению с первой половиной 2021 года отношение к ЕС улучшилось.