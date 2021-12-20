«Натовцы продолжают наступать на больные точки России, подошел момент истины»

Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов считает, что НАТО придется серьезно подойти к российским инициативам по гарантиям безопасности. Военный блок, по словам дипломата, понимает необходимость политических действий по предложенным Москвой соглашениям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Москва разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО. Североатлантический альянс продолжает длительное время наступать на «больные точки» России, однако теперь будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Нельзя диктовать Североатлантическому альянсу, как себя вести» Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО на следующей неделе планирует обсудить... 19 декабря 19:46

«Они продолжают уже длительное время — я подразумеваю натовцев — наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу», — указал он в эфире телеканала «Россия-24».

В альянсе, как полагает дипломат, осознают риск военного ответа России в условиях неурегулированного вопроса по предоставлению взаимных гарантий безопасности.

«Реакция кого угодно — генсека НАТО Йенса Столтенберга и других — преувеличена. Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия.

В противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — заключил Гаврилов. «Нас критикуют за то, что они очень откровенные». Позиция РФ по соглашениям с НАТО и США Российские предложения по гарантиям безопасности составлены так, чтобы все было абсолютно понятно... 19 декабря 22:22

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами и НАТО.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии.

«Дальше вам уже трудно будет исправлять»

Как указал представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику президента США Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по обнародованным в пятницу проектам договоров. Ожидается, что Россию на соответствующих консультациях представит замглавы МИД Сергей Рябков. «Это шаг назад»: НАТО не будет обсуждать с Россией сферы влияния В НАТО назвали неверным шагом проведение с Россией новой конференции о распределении сфер... 19 декабря 18:40

«Мы говорим о том, что если вы пойдете по пути размещения оружия, допустим, на Украине, то у нас есть чем ответить. Дальше вам уже трудно будет исправлять. Значительно сложнее, чем решать вопрос сейчас», — прокомментировал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, «больные точки» — это границы РФ и приближение НАТО к ним, размещение средств вооружения около границ нашей страны.

«Действительно, сегодня отношения между Россией и НАТО находятся, наверное, в нижайшей стадии — и это действительно очень опасно.

У России есть и технические средства, и возможности отвечать НАТО на ее провокационные действия. Поэтому в НАТО должны понимать, что никто в разжигании дальнейшего конфликта не заинтересован. И в первую очередь здесь не должны быть заинтересованы те страны, где НАТО собирается размещать свое оружие. Мы заявляем, что технически у нас есть чем ответить. Мы призываем садиться за стол переговоров и говорить, обсуждать тему стратегической безопасности. Она очень важна, это была одна из ключевых тем обсуждения Путина и Байдена. Сегодня мы в продолжение этого разговора заявляем об этом НАТО», — заключил он.

Российские предложения по гарантиям безопасности составлены так, чтобы все было абсолютно понятно, заявил накануне замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Стороны должны приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения ядерной войны, следует из проекта соглашения России и США. Документ также предусматривает обязательства Вашингтона об исключении дальнейшего расширения НАТО в восточном направлении. В договоре с самим альянсом предлагается исключить «присоединение Украины» и даже саму возможность расширения военного блока.

Грушко также сообщил, что у Москвы уже готова переговорная команда. Он указал на «рискованный и поворотный момент в международных отношениях», подчеркнув, что в диалоге России и НАТО определяющей будет позиция США. Россия предупредила о военном ответе в случае угрозы со стороны НАТО НАТО рискует вступить с Россией в вооруженный конфликт, если альянс не перестанет наступать... 20 декабря 14:36

«Как вы себе представляете, чтобы США приняли обязательства, чтобы НАТО чего-то делало или не делало? Как это выглядит? Я хотел бы напомнить, что в НАТО входят, помимо США, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Турция, Канада и много больших и славных стран, но входят и совсем небольшие страны такие, как Болгария, как Словакия, Хорватия, как Албания, Эстония, Латвия, Литва и все остальные. И, что любопытно, они равны внутри НАТО, а решения принимаются консенсусом. То есть любая Албания и любая Болгария, а также Португалия, Греция и кто угодно еще имеют право настаивать на своей позиции, имеют право заблокировать какое угодно решение. США тоже могут заблокировать какое угодно решение. Но никогда внутри альянса отношения не строились таким образом, что существуют США, которые сидят за рулем этого автомобиля, а все остальные едут где-то в кузове», — отметил политический аналитик Сергей Пархоменко в эфире «Эха Москвы».