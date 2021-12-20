Зеленский предложил ввести превентивные санкции против России, чтобы напугать Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ЕС и НАТО заранее ввести серьезные санкции против России, а не ждать, пока Москва предпримет какие-то враждебные шаги. По мнению Зеленского, действия Кремля могут угрожать не только Украине, но и другим странам региона. Украинский лидер отметил, что от дальнейшей эскалации президента России Владимира Путина способны удержать только новые санкции.

Зеленский заявил, что одних угроз от Запада, который обещает ввести санкции против России, уже недостаточно. Санкции необходимо вводить превентивно, убежден он.

«Реакция некоторых европейских лидеров и лидеров [Североатлантического] альянса такая, что не дай бог, если Путин будет продолжать эскалацию, например, в Украину - то мы (ЕС и НАТО] потом введем санкции. Что такое «потом»? И для кого? Кто останется и для чего это нужно?» — поинтересовался Зеленский во время брифинга по итогам саммита лидеров «Люблинского треугольника» (Литва, Польша, Украина).

Он указал, что санкции нужно вводить на опережение, чтобы в Кремле не появилось даже мысли о враждебных по отношению к Западу шагах. Как пояснил президент, Россия сегодня может угрожать любой стране ЕС.

«Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции [против России], чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», — заявил Зеленский.

Он отметил, что новые санкции необходимы, в частности, чтобы не позволить России разместить свое ядерное оружие на территории Белоруссии. Лукашенко не дадут «ядерную дубинку» В Минске рассказали об ответной мере, которая может последовать за передислокацией ядерных... 04 декабря 20:25

«Кто-то говорил, Белоруссия или Россия, что может быть [размещено] ядерное оружие. <…> Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — призвал Зеленский.

Он добавил, что Россия и Белоруссия не должны «играть» угрозами про размещение ядерного оружия. Зеленский отметил, что раньше много раз звучали слова о возможном размещении ядерного оружия на территории Крыма.

«Мне кажется, что любые угрозы относительно, скажем так, путешествия или миграции ядерного оружия России в разные уголки мира <…> такими вещами нельзя играть», — подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что сообщения о возможном размещении российского ядерного оружия в Белоруссии носят характер «информационной атаки». Зеленский указал, что Киев уже привык к подобным «атакам» со стороны России и некоторых представителей Белоруссии, и они могут даже оказаться полезны. «По крайней мере, мы будем точно знать, если так случится, где будет размещена часть ядерного оружия России», — резюмировал Зеленский.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 18 декабря заявил, что если НАТО разместит свое ядерное оружие в Польше, то Минск предложит Москве перенести ядерное оружие России в Белоруссию. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Макея, сообщил, что Россия предпримет соответствующие шаги, если НАТО разместит вооружение у ее границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также говорил в ноябре, что Минск предложит России разместить у себя ядерное оружие, если такие системы будут развернуты в Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал воспринимать эти словам как «очень серьезное предостережение» Западу, которое продиктовано прежде всего западной же «безрассудной политикой».