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Политика

Не тот уголь. В чем заключается госизмена экс-президента Украины Петра Порошенко

Адвокат раскрыл детали обвинения Порошенко в государственной измене

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Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. Его адвокат Илья Новиков сообщил, что экс-президент Украины вызван на допрос на 23 декабря. В партии Порошенко заявили, что находящийся за границей лидер «Европейской солидарности» обязательно вернется в страну. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщил в понедельник, 20 декабря, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики, глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

«Порошенко объявили подозрение в государственной измене», — цитирует его ТАСС. Запись брифинга Турчинова обнародована на его странице в Facebook.

Уточняется, что экс-глава государства стал фигурантом уголовного дела о закупках угля из Донбасса. Комментируя ситуацию, Турчинов напомнил про «военное обострение» в регионе в 2014–2015 годах и подчеркнул, что в то время руководство страны смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность». Напомним, сам Турчинов временно исполнял обязанности президента Украины с 23 февраля по 7 июня 2014-го.

По его словам, находящийся в данный момент за границей Порошенко обязательно вернется на Украину после проведения намеченных международных встреч и короткого отпуска. В «Европейской солидарности» сообщали, что бывший президент «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Суть обвинений

Отмечается, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова не стала подписывать подозрение Порошенко и вместо нее это сделал замглавы надзорного ведомства Алексей Симоненко.

Как уточнил адвокат пятого президента страны Илья Новиков, Порошенко вызвали на допрос, который должны провести 23 декабря.

«Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения «по делу о поставках угля из ДНР» и повестку на допрос на 23 декабря», — написал он на своей странице в Facebook.

Новиков также пересказал позицию следствия. «По их версии ради того, чтобы безвозмездно и бескорыстно направить в ДНР и ЛНР 200 млн гривен в течение 2015 года, Порошенко создал преступную группу, и провел целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР. Потому что если бы уголь поступал из ЮАР, нельзя было бы покупать его в ОРДЛО. Поскольку вообще никаких доказательств этого нет, они описывают всю ситуацию в жанре конспирологии, приписывая к каждой фразе про то, что кто-то что-то сделал или сказал «по негласному указанию Порошенко». При этом для них становится важным доказать, что уголь из ЮАР был хорошего качества и по разумной цене. Они полностью игнорируют все старые экспертизы и данные о том, что он не горел без керосина, не замечают, что он стоит $130 вместо $90 и закупался через офшоры, и что после отмены госконтракта его закупили предприятия ДТЕК по $80. В их версии это был прекрасный уголь, который мешал схеме по финансированию ДНР, и заговорщики во главе с Порошенко его поэтому скомпрометировали.

Обществу пытаются скормить историю про плохие и неправильные закупки угля при Порошенко в 2014-м на фоне пустых угольных складов в 2021-м, полной зависимости от России по углю и электричеству и серии скандалов с Зеленским и его ближайшим окружением, офшорами, «вагнеровцами», гостайной. Основной расчет на то, что вся ситуация вкатится в новогодние праздники, и что под оливье, шампанское и селедку вы не заметите, что они делают, а того, кто заметит и скажет — не услышите», — предположил адвокат.

По официальным данным, нынешние власти республики заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября, когда были распространены записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Как считают в правоохранительных органах, эти записи доказывают «вину бывшего президента республики в госизмене и его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса».

Порошенко покинул Украину 17 декабря, отправившись в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда политика сотрудник Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако экс-президент проигнорировал его, сел в машину и уехал.

56-летний Порошенко возглавлял Украину с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019-го. Сейчас он является депутатом Верховной рады IX созыва, председателем партии «Европейская солидарность».

«Коллизия заключается в том, что Порошенко, направившего войска в Донбасс для подавления «мятежа», обвиняют в госизмене по сути за контракт Киева с предприятиями, расположенными на территории так называемых ДНР и ЛНР. Но послушайте, ведь украинская власть и тогда, и сейчас заявляют, что там нет и не может быть другой юрисдикции кроме Украины. То есть да, эти территории не подконтрольны Киеву, но это не значит, что в Киеве не считают их больше украинскими. Так в чем состоит госизмена?

Другой вопрос, что Порошенко многие обвиняют в развязывании войны весной 2014-го, в гибели десятков тысяч людей по обе стороны фронта. Это, видимо, не государственная измена и не военное преступление — направлять украинцев убивать украинцев? И конца этому вооруженному противостоянию на Донбассе не видно, способы мирного урегулирования зашли в тупик. Но то уже иная история», — заключил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Григорий Александров.

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