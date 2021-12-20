Обмен тревогами: США пообещали ответить на российские претензии своими

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США подготовят список российских действий, которые вредят западным интересам и ценностям. Вашингтон сделает это в ответ на требования Москвы, которая ранее передала США и НАТО свои предложения по безопасности в Европе. Прайс отметил, что пока российские предложения не развеяли опасения США.

В Госдепе пояснили, что любая дипломатия должна основываться на принципах взаимности.

«Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои», — указал Прайс.

США подготовят перечень российских действий, которые вызывают обеспокоенность, вместе с европейскими союзниками и партнерами. Представитель Госдепа уточнил, что в список войдут действия, которые, «как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям». В Латвии оценили требования Москвы по гарантиям безопасности Заместитель главы Министерства иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс заявил, что выполнение требований... 18 декабря 18:28

Прайс добавил, что пока Вашингтон не увидел со стороны Москвы «ничего, что бы развеяло нашу обеспокоенность».

Что Россия предложила США и НАТО

Российский МИД опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности 17 декабря. В документе, в частности говорится, что США не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. «Россия должна стоять на коленях». Пойдет ли Запад на диалог с Москвой В МИД РФ констатировали нежелание США и НАТО работать вместе с Россией в сфере безопасности... 20 декабря 17:49

Более того, Россия предложила, чтобы США обязались не принимать в НАТО страны, ранее входившее в СССР. В частности, это требование касается Украины, чьи власти настойчиво говорят о желании стать частью альянса.

Документ также исключает развертывание дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 20 декабря заявил, что если НАТО продолжит давить на Россию, Москва даст военный ответ.

«Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России», — отметил он.

По мнению Гаврилова, США вынуждены вступить в диалог с Россией по гарантиям безопасности, хотят они того или нет.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что если США не отреагирует на предложения России или оценят их негативно, это докажет, что Вашингтон осознано хочет сохранить кризис в двусторонних отношениях.

В НАТО подтвердили, что получили предложение России по гарантиям безопасности. Генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что альянс в рамках любого подобного обсуждения учтет мнение Украины и других европейских партнеров. «Мы ясно даем понять, что любой диалог с Россией также должен будет затрагивать опасения НАТО относительно действий России», — отметил он.

В МИД Латвии уже назвали требования России «абсолютно невозможными». «Подобные требования нарушили бы все принципы, которые мы согласовали, которые были приняты международным сообществом еще в XX веке», — сообщил замглавы министерства Анджей Вилумсонс. Он отметил, что не представляет, чтобы кто-то из государств Североатлантического альянса был готов провести подобные переговоры, так как «это право каждой страны — выбирать членство» в НАТО, подчеркнув, что это «фундаментальный принцип, который не подлежит обсуждению».