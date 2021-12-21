Украина и безопасность в Европе. Что обсудили Путин и Шольц

Президент России Владимир Путин впервые переговорил с новым немецким канцлером Олафом Шольцем, политики созвонились по телефону. Путин рассказал Шольцу о предложениях России по безопасности в Европе, они также обсудили конфликт в Донбассе. Российский президент, в частности отметил, что Киев не выполняет свои обязательства.

Путин во время разговора поздравил Шольца с началом работы на посту канцлера, сообщила пресс-служба Кремля. Президент отметил, что ранее Шольц долгое время сотрудничал с Россией – будучи первым бургомистром Гамбурга в 2011—2018 годах, он занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом. В ходе сегодняшнего разговора Путин и Шольц отметили, что заинтересованы в дальнейшем развитии российско-германских связей.

По просьбе Шольца, собеседники обсудили во время телефонного разговора проблему конфликта на востоке Украины. Путин, по сообщению Кремля, детально информировал канцлера о сложившейся ситуации. Среди прочего российский президент обратил внимание на поведение Киева. Он заявил, что, как Москва неоднократно жаловалась раньше, украинские власти упорно не хотят выполнять свои обязательства по Минским соглашениям 2015 года.

Путин также сообщил канцлеру о предложениях России по безопасности в Европе. Ранее Москва передала их США и НАТО. «Россия должна стоять на коленях». Пойдет ли Запад на диалог с Москвой В МИД РФ констатировали нежелание США и НАТО работать вместе с Россией в сфере безопасности... 20 декабря 17:49

В частности, Кремль потребовал, чтобы в НАТО не принимали бывшие советские страны. США и альянс также не должны вести на их территориях любую военную деятельность. В Германии глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот уже назвал инициативу неприемлемой по своей сути. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт высказалась сдержаннее. «Обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — пояснила она.

Как новое правительство Германии относится к России

Шольц вступил в должность канцлера ФРГ 8 декабря. Он сменил Ангелу Меркель, которая провела во главе правительства Германии почти 16 лет и ушла в отставку. Шольц – лидер социал-демократической партии, однако новое правительство сформировано не только из его сторонников. В него вошли еще две политические силы: либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия «Союз-90»/«зеленые».

В России вопрос отношений с новым кабмином ФРГ актуален прежде всего в связи с проблематикой запуска газопровода «Северный поток – 2». Шольц проект поддерживал, хотя и отмечал, что Россия должна сохранить транзит газа через Украину. Канцлер Германии раскрыл, когда Германия перестанет зависеть от российского газа Импорт газа в Германию и Европу через 25 лет не будет играть такую же роль, как сегодня... 13 декабря 14:35

При этом в немецком правительстве появился и новый критик «Северного потока – 2» — глава МИД Анналена Бербок. После избрания она заявила, что газопровод не может быть одобрен. Бербок пояснила, что новая правящая коалиция в ФРГ договорилась, что проекты, подобные «Северному потоку-2», должны соответствовать европейскому энергетическому законодательству. «Северный поток – 2» же, по ее словам, эти нормы нарушает.

Кроме того, Бербок уже успела выслать двух российских дипломатов. МИД России назвал это недружественным шагом и в ответ выслал двух сотрудников посольства Германии в Москве.

Бербок объявила дипломатов России персонами нон гранта после того, как берлинский суд приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Его застрелили в Берлине в 2019 году. По версии немецкого следствия, киллер был связан с российскими спецслужбами, российские власти отрицали все обвинения. По мнению Бербок же, убийство Хангошвили стало грубым нарушением не только немецких законов, но и суверенитета Германии. Анналена Бербок заявила, что не допустит поставок газа по Nord Stream 2 Кандидат в федеральные канцлеры Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок заявила... 24 сентября 18:33

В то же время 21 декабря Бербок назвала Россию частью «европейского дома». «Какой бы критической ситуация на российско-украинской границе в настоящее время ни была, Россия является частью европейского дома. Европа состоит не только из ЕС, а еще и из Совета Европы, в который входят 47 государств, в том числе Россия. Именно поэтому мы должны сделать все, чтобы избежать новых военных разногласий», — сказала она.