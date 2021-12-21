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Политика

«Украина не станет плацдармом для агрессии против России. Меры могут быть любыми»

Эксперты оценили заявления Путина на Коллегии Минобороны

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Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, 21 декабря 2021 года

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, 21 декабря 2021 года

Михаил Терещенко/РИА «Новости»
Владимир Путин провел итоговую Коллегию Минобороны, на которой оценил состояние Вооруженных сил России и обозначил задачи по их совершенствованию. Основные из них — повышение боеготовности и способность парировать угрозы, которые возникают у границ страны. Эксперты считают, что президент опасается военной провокации со стороны Запада, и его действия направлены на ее предотвращение.

«Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, — мы и так это с вами хорошо понимаем, — в первую очередь, из-за продолжающейся эпидемии коронавируса [COVID-19]. И принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные Силы четко, без сбоев выполняли все стоящие перед ними задачи», — сказал президент России Владимир Путин 21 декабря, открывая коллегию.

Глава государства отметил, что доля современного вооружения в войсках превысила 71%, в стратегических ядерных силах — 89%, а ВМФ России нес вахту «во всех значимых районах Мирового океана».

Он также обратил внимание на качество боевой подготовки войск и особо отметил российско-белорусские учения «Запад-2021», напомнил о присутствии российских военных в Сирии и Нагорном Карабахе.

Отдельно Путин поблагодарил военных медиков, которые, в том числе, помогали гражданскому населению бороться с коронавирусом, а в армии создали «все необходимые меры» для борьбы с инфекцией.

«Опираясь на прочную базу, созданную за последние годы, на мощный научно-технологический задел, мы, конечно же, должны и дальше совершенствовать, укреплять наши Вооруженные Силы, мы и будем этим заниматься», — подчеркнул Путин.

По его словам, сейчас военно-политическая обстановка в мире «остается сложной», а в ряде регионов «вырос конфликтный потенциал» и «возникли новые очаги напряженности».

«Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных», — отметил российский президент.

«Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк».

Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи — десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти. Для нас это серьезнейший вызов — вызов нашей безопасности», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что предложил президенту США начать переговоры «по выработке конкретных договоренностей», которые бы исключали расширение НАТО на восток и размещение «в сопредельных с нами странах» ударного оружия.

«Проекты соответствующих договоров американским коллегам и руководству НАТО, как вы знаете, переданы. Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии», — подчеркнул Путин.

При этом он напомнил, что США с легкостью выходят из международных договоров, если они им «по той или иной причине становятся неинтересны». В качестве примера Путин привел Договор по противоракетной обороне и Договор по Открытому небу, из которых США вышли в одностороннем порядке.

Кроме того, несмотря на «почти союзнические» отношения в 1990-е годы, когда «на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты», а в правительстве России работали «советники США, кадровые сотрудники ЦРУ», американцы поддержали «сепаратизм на Северном Кавказе», причем, с помощью террористических организаций.

«Зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО? — задался вопросом президент РФ. — То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина».

«На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась — деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Что, это непонятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно», — добавил Путин.

«Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне и из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени, неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации — из-за этого», — считает Путин.

«Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве», — подчеркнул президент.

Главный редактор журнала «Национальная оборона Игорь Коротченко считает, что позиция Путина свидетельствует, что в сложившейся ситуации он готов на любые военные и военно-технические меры.

«Если договориться не удастся, мы будем сами конструировать геополитическую реальность Европы. А как мы ее будем конструировать — пусть Запад сидит и ждет, как мы это будем делать. Разные есть способы, методы. Сегодня допустимо все», — считает Коротченко.

При этом он напомнил, что контрмеры, которые собирается предпринять Россия, пока не озвучены. «Они будут реализованы в случае, если нам не удастся заключить соглашение о юридических гарантиях безопасности. Тогда уже будут конкретно приниматься меры. Эти меры заранее не объявляются, — добавил эксперт.

По словам собеседника «Газеты.Ru», меры могут быть самые разные – от военно-технических (размещение тех или иных систем оружия в тех или иных точках) до военных (военно-силовая реакция любого характера). «Они направлены на то, чтобы Украина не стала плацдармом для новой агрессии против России. Силовое реагирование может быть любым, которое примет Путин», — подчеркнул Коротченко.

Доктор военных наук Константин Сивков дает менее оптимистичные прогнозы, утверждая, что военный конфликт между Россией и Западом может начаться в любой момент.

«Сегодня страна и мир в целом находятся в ситуации, когда военный конфликт может быть развязан реально в ближайшее время. Причем, поступает информация, что в Приднестровье вдруг появились британские и немецкие спецназовцы, которые пытались прорваться на территорию Приднестровья. И в этих условиях, сегодня, я так понимаю, у нашего руководства задача предотвратить военный конфликт. Потому что ситуация сейчас идет именно к этому. Собственно, это основная цель. Исходя из этого все строится», — отметил Сивков.

По его словам, на Коллегии Путин обозначил две линии: демонстрация того, что Россия обладает «современными Вооруженными силами, способными дать достойный отпор агрессору», и призыв к странам, «которым направлено это обращение», прислушаться к российским предложениям по примирению.

«Это свидетельствует, что у руководства нашей страны существуют серьезные опасения, что в ближайшее время могут быть развязаны против нашей страны военные действия, или страна будет втянута в военные действия. И это все — главный лейтмотив», — отметил Сивков.

По его словам, в планах по оснащению армии, озвученных президентом и министром обороны, нет революционных преобразований, это плановое наращивание вооружений и военной техники.

«Речь идет о единичных образцах для флота, о сотнях единиц для авиации, но эти сотни слишком разнообразные, там и самолеты, и беспилотники, и чего только нет — боевых самолетов несколько десятков. Это, конечно, лишь пополнение, но отнюдь не радикальное изменение соотношения сил», — подчеркнул Сивков.

При этом он отметил, что несмотря на развитие высокоточного ударного вооружения, российской армии недостает средств разведки и управления.

«Чтобы все это ударное вооружение было реализовано, нужны силы и средства разведки и целеуказания, которых у нас, к сожалению, в достаточном количестве нет. Это задача, которую сейчас нужно решать. Будем смотреть, как она будет решаться», — отметил Сивков.

В свою очередь, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов напомнил, что российские руководители сами втянули Восточную Европу в НАТО и создали условия для доминирования американцев.

»[Первый президент РФ] Борис Ельцин, выступая в Польше, по сути, пригласил всех в НАТО и предложил Россию включить в НАТО. Когда была объявлена программа «Партнерство ради мира», министр обороны России Павел Грачев уведомляет НАТО, что мы первыми вступаем в эту программу. И вслед за ним побежали и все остальные. Потом создали вот этот совет Россия-НАТО. Поэтому мы сами опустились до состояния, когда они сверху свой сапог на нас поставили», — считает Ивашов.

Он добавил, что в России необходимо создать командование кибервойск, которое могло бы парировать информационно-психологические угрозы нового времени.

«Мы видим, что сегодня новая война, гибридная. В ее основе информационно-психологические технологии, и политические новые технологии, в том числе по изменению сознания, по созданию агентуры влияния. А что Россия сегодня делает в плане мягкой силы? Где у нас киберкомандование? Американцы развернули сейчас до 20 тыс. специалистов со всего мира, включая и российских специалистов, которые работают и держат под контролем все наши электронные системы. Вся наша серверная база сидит на американских технологиях», — добавил генерал-полковник.

По его словам, сегодня «во всех жизненно важных сферах» России присутствуют американцы — «через акционеров и продажных олигархов». Они владеют долями в энергетических и нефтегазовых компаниях, контролируют IT-сферу.

«Я считаю неправильным сознание мирового сообщества и российского общества выстраивать на неизбежности войны и на решении проблем безопасности только инструментами высокоточного и гиперскоростного оружия», — отметил Ивашов.

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