Кадыров пригрозил Эрдогану «ответными действиями» за прославление террориста Дудаева

Парк, названный именем Джохара Дудаева, открыли в городе Керфез провинции Коджаэли на северо-западе Турции 10 декабря. Как сообщил телеканал TRT, местные власти назвали лидера сепаратистского движения в Чечне символом «борьбы за свободу». Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился, что в государстве на Среднем Востоке решили увековечить имя террориста. Он обратился к президенту Турции Тайипу Эрдогану, пригрозив «ответными действиями».

«Прямая угроза»

«Друзья, ко мне обратились представители парламента Чеченской Республики, силовых структур и духовенства с просьбой отреагировать на действия турецких властей, которые прикрывают террористов, совершивших преступления в России», — написал Кадыров в своем Telegram-канале вечером 21 декабря.

По его словам, в Турции находят убежище «бандиты и отморозки», совершившие преступления в РФ, и устраивают там сборища и мероприятия по переименованию парков в честь «террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан».

Глава Чечни обратился к Эрдогану с требованием определиться, либо его государство «публично поддерживает террористов», либо выступает «за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной».

В случае, если Турция продолжит «вызывающие и провокационные антироссийский выступления», Кадыров оставит за собой «право на ответные действия».

«Например, в таком случае вполне логично и политически «зеркально» с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем», — отметил политик.

Кадыров также обратился к Министерству иностранных дел Российской Федерации. Он подчеркнул, что «нынешние действия турецких властей – это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками». Глава Чечни призвал «принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры».

«Принципиальная позиция»

Ранее, 15 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на брифинге появление в 90 километрах от Стамбула парка имени Дудаева площадью 15 тысяч квадратных метров.

«Вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране, точке», — сказала Захарова во время брифинга.

Террорист-сепаратист

Джохар Дудаев – генерал-майор авиации, лидер сепаратистского движения в Чечне, выступавший за отделение республики от России. Он стал первым президентом «Чеченской Республики Ичкерия», признанной в РФ террористической организацией.

Дудаев возглавил боевые действия против российских федеральных сил. Был убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.

Внешняя политика в Telegram-канале

Нынешнее обращение Рамзана Кадырова к главе государства с угрозами через Telegram-канал не ново. Так, в октябре 2020 года глава Чечни опубликовал в мессенджере грубое обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Политику не понравилось, что французские власти поддерживают публикацию карикатур на пророка Мухаммада, а лидер Пятой республики заявил, что хочет построить в стране «просвещенный ислам», «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — написал тогда Кадыров.

Он подчеркнул, что никогда в истории такая политика не заканчивалась добром, и упрекнул Макрона в неуважении к религии, культуре и нравственности, а также в попытке прикрыть свои заблуждения желанием навести порядок.

«Прикрываясь все это время фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, вы своим поведением и поступками вынуждаете людей идти на преступления. И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада. В этом можете даже не сомневаться», — заключил Кадыров.