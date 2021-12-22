«Мы, мягко говоря, не одобряем». Зачем в Турции чтят память о чеченских сепаратистах

Глава Чечни Рамзан Кадыров очень резко отреагировал на открытие в пригороде Стамбула парка имени Джохара Дудаева. Его обращение в адрес Реджепа Эрдогана некоторые эксперты даже восприняли как «ультиматум» в адрес властей Турции. Может ли этот вопрос стать камнем преткновения в российско-турецких отношениях, и почему Анкара укрывает чеченских сепаратистов – в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков солидаризировался с Рамзаном Кадыровым, который ранее раскритиковал власти Турции за сокрытие чеченских сепаратистов на своей территории. Песков подчеркнул, что чеченский лидер и сам пережил несколько войн, спровоцированных Дудаевым, поэтому решение властей назвать парк его именем стало «болезненным» для чеченского народа.

«Такая эмоциональная реакция вполне понятна. По дипломатическим каналам уже мы доводили до наших турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобные именования площади в одном из турецких городов», — заключил Песков.

Рамзан Кадыров также выступил с довольно неожиданным заявлением — политик предложил увековечить в Грозном память основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана. Таким образом чеченский лидер отреагировал на церемонию открытия в городе Корфез парка имени Джохара Дудаева – первого президента Ичкерийской республики, который был уничтожен российскими военными в результате специальной операции в апреле 1996 года.

Церемонию, которая состоялась 11 декабря, посетили представители северокавказской диаспоры в Турции, а также представители чеченских диаспор из других европейских стран.

Чеченская диаспора

И хотя нынешние чеченские власти последовательно критикуют Анкару за ее политику в отношении чеченских сепаратистов, многие чеченцы, проживающие в Турции, продолжают чтить память Джохара Дудаева и других деятелей Чеченской Ичкерийской Республики (ЧРИ).

Доподлинно неизвестно, кто из деятелей ЧИР скрывается в Турции, однако в прессе регулярно всплывают имена Асланбека Вадалова – лидера организации «Кавказский эмират» (организация запрещена в России) — и Ширвани Басаева — бывшего министра топлива и энергетики ЧРИ.

Еще в 2016 году Кадыров потребовал от турецких властей выдать 12 чеченских боевиков, в числе которых оказались брат Доку Умарова — Ахмад, а также идеолог ЧРИ и основатель сайта «Кавказ-центр» Мовлади Удугов. Тогда просьба чеченского лидера была проигнорирована. Кто такой Джохар Дудаев? Дудаев — лидер чеченских сепаратистов, выступавший за отделение Чечни от России. Именно он возглавил боевые действия против федеральных сил, которые начались в декабре 1994 года.

Один из последних громких скандалов, связанный с чеченской диаспорой в Турции, случился в конце октября, когда турецкие власти задержали четырех граждан РФ по подозрению в подготовке покушения на чеченских оппозиционеров. Вслед за арестом некоторые представители чеченской оппозиции даже получили личную охрану.

За последние годы в Турции были ликвидированы несколько уроженцев Чечни, которые так или иначе были связаны с ЧРИ или отказались признать власть Кадырова.

Турецкое прибежище

Чеченская диаспора обосновалась в Турции еще в конце XIX века на фоне непрекращающихся войн на Кавказе. Массовый исход чеченского народа в Турцию случился во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Вторая массовая волна чеченцев хлынула в Турцию в 90-х – на фоне ухудшающихся условий жизни после развала СССР и двух Чеченских войн.

Помимо крепких позиций чеченской диаспоры в Турции, сепаратисты могут скрываться в этой стране из-за удобного географического положения, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Навряд ли Турция целенаправленно укрывает сепаратистов. Это транзитная страна для самых разных мусульманских деятелей. Там есть не только ичкерийские деятели, но и другие исламисты. При таких объемах миграции трудно и тяжело со всем этим справляться. Надо иметь ввиду транзитное положение Турции», — объяснил Ярлыкапов в беседе с «Газетой.Ru». «Возьмите, что сможете проглотить»: как чеченские сепаратисты получили власть и оружие 30 лет назад Борис Ельцин своим указом ввел на территории Чечено-Ингушской АССР чрезвычайное... 09 ноября 10:11

Эксперт также отметил, что некоторые оппозиционные деятели могут рассматривать Турцию в качестве плацдарма для возвращения в Россию, поскольку здесь им оказывается поддержка кавказской диаспорой.

«Здесь много прежних мухаджиров [мусульмане, которые ради спасения своей веры переселяются в другие страны]. Много переселенцев с СНГ, количество которых оценивается в 50-60 тыс. человек. Турция обладает набором качеств, которые помогают использовать ее в качестве транзитного узла и плацдарма», — заключил эксперт.

Лояльность турецких властей к чеченским сепаратистам отчасти объясняется концепцией пантюркизма, считает сотрудник Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

«С конца 90-х Турция опиралась на пантюркистские идеи во внешней политике. В рамках этих идей Чечня и даже Дагестан входят в так называемый «тюркский мир». Нынешняя ситуация — это отголоски 90-х, тех идей, которые сегодня в официальной турецкой политике отодвинуты на задний план», рассказал Гадиев «Газете.Ru».

Эксперт также отмечает определенный уровень поддержки, который оказывается сепаратистам представителями диаспоры. По словам Гаджиева, многие чеченцы до сих пор верят, что на их родине царит война и преступность. От Англии до Турции: где прячутся боевики «Ичкерии»* Неделю назад из астраханской психиатрической больницы сбежал Магомед Алханов — участник... 08 ноября 19:24

«Среди них все еще есть люди, которые на ментальном уровне не понимают тех изменений, которые произошли в Чеченской республике. В их голове в Чечне все еще 90-е — война, разруха, преступность и терроризм», — отметил эксперт.

Зачем туркам чеченцы

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев обращает внимание на тот факт, что в России до сих пор нет согласованной линии насчет проблемы чеченских сепаратистов в Турции. В то же время эксперт указал на важность чеченской диаспоры для Турции. По его словам, местные спецслужбы курируют антироссийски настроенные организации в стране, а чеченская диаспора играет не последнюю роль в общественной жизни.

«Что касается причин поддержки сепаратистов, то она заключается в том, что для турецких властей это часть электората. Соответственно, открытие таких парков [как парк имени Джохара Дудаева] дает очки правящей партии», — считает эксперт.

Амур Гаджиев в свою очередь считает, что неверно говорить о поддержке турками чеченских сепаратистов на официальном уровне. От Дагестана до Якутии. Кто в Турции заглядывается на российские территории В Турции появилась «карта турецкого мира», на которой, в частности, отмечен ряд... 16 ноября 21:31

«Турция не воспринимает боевиков как беженцев. Есть политические группы и течения, которые так считают. Нельзя также говорить, что Турция на официальном уровне не считает Рамзана Кадырова легитимным лидером Чеченской Республики. Потому что это — сугубо внутренняя ситуация России. На официальном уровне Турция не будет вмешиваться», — заключил эксперт.

Влияние на российско-турецкие отношения

В своем обращении к российским властям, Рамзан Кадыров обратил внимание МИДа, что акции, подобные открытию памятников в честь чеченских сепаратистов, могут негативно отразиться на отношениях Москвы и Анкары.

Юрий Мавашев высказал мнение, что турецкие власти «не хотят складывать яйца в одну корзину», тем самым выражая поддержку или выстраивая контакты только с официальными российскими властями.

«Они знают, что далеко не все поддерживают того же Кадырова и хотят этим воспользоваться. Что касается реакции руководства Чечни, то им надо для себя решить, готовы ли они в дальнейшем считать такую турецкую политику нормальной или обозначат красные линии», — обратил внимание Мавашев.

Российские власти знают, что в Турции могут укрываться некоторые из числа чеченских боевиков, однако кардинально на отношения двух стран такая ситуация не отобразится, заявил Ахмет Ярлыкапов.

«Отношения точно не зависят от этого фактора. Но проблема сепаратистов может использоваться ситуативно и ухудшить связи, если Анкара предпримет что-то еще против Москвы. Но какое-то сотрудничество с турецкими спецслужбами по этой линии есть», — заключил Ярлыкапов.

Амур Гаджиев также допускает, что вопрос сепаратистов и открытие парка в честь Дудаева может быть поднят в рамках совместного совещания по линии МИД. Однако эта проблема вряд ли станет «камнем преткновения» в отношениях между двумя странами.