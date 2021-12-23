Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Псаки прокомментировала возможность переговоров России и США... 20:51
В ДНР рассказали, когда США доставили химоружие на Украине 20:46
В Белом доме предупредили, что НАТО может приблизиться... 20:38
Российскую чемпионку мира по плаванию уволили с работы... 20:36
Форвард «Зенита» может перейти в январе... 20:21
США отказались публично отвечать на предложения России... 20:19
Франция поддержала предложение Столтенберга провести в январе... 20:19
Глава НАТО заявил, что альянс «никогда не обещал не... 20:15
В многоэтажке в Москве заложили самодельное взрывное... 20:07
Газовый оператор Украины не согласился со словами Путина о росте... 20:06
Политика

Тайные наказы Зеленскому. ЕС вступился за Медведчука

Страна.ua: лидеры стран ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука

Слушать
Остановить
close
100%
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

РИА «Новости»
Главы стран ЕС потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отпустить из-под домашнего ареста главу оппозиционной партии Виктора Медведчука, сообщают украинские СМИ. Это требование вошло в список, который передали Киеву к выполнению в целях разрядки напряженности между Россией и Украиной. Медведчук ждет суда по делу о госизмене, свою вину он отрицает.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук должен быть выпущен из-под домашнего ареста. Такое требование выдвинули украинскому президенту Владимиру Зеленскому руководители стран Евросоюза, сообщает со ссылкой на свои источники газета «Страна.ua».

«Это были переговоры о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмен мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране. Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию», — говорится в публикации.

Кроме того, главы европейских государств призвали Киев снять санкции СНБО с оппозиционных СМИ, к которым относятся три телеканала, закрытые в феврале этого года, и сама «Страна.ua».

Европейские власти считают, что эти меры помогут снять напряженность как внутри Украины, так и в отношениях с Москвой. Публично эти предложения озвучены не были, их передали Зеленскому конфиденциально, сообщил источник.

Медведчук, по версии Службы безопасности Украины (СБУ), в 2014 году организовал поставки угля из Донбасса, с территории самопровозглашенных народных республик, сговорившись с высшим руководством страны. Сам политик отрицает свою вину, называя преследование политическим. Суд решил оставить Медведчука под домашним арестом до 7 декабря, впоследствии этот срок был продлен. Прокуратура заявила, что требует ареста оппозиционера, была подана апелляция.

Также Медведчук и его соратник Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

В середине октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал домашний арест Виктора Медведчука.

«Мы сразу сказали, что события с Медведчуком — это сведение политических счетов, поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Кремль вряд ли сможет чем-то помочь Медведчуку в сложившейся ситуации в связи с его украинским гражданством. При этом власти РФ осуждают действия в отношении политика.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что народного депутата от украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука пытаются привлечь к ответственности за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране.

«За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины», — сказал президент РФ.

Кум Путина

На Украине Медведчука регулярно обвиняют в «пророссийскости», напоминая, что он приходится кумом российскому президенту.

Летом 2019 года председатель политсовета ОПЗЖ рассказал в эфире «России 1», как «покумился» с Путиным.

«Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой [стать крестным] к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, что Владимир Владимирович не отказал в этом», — заявил украинский политик.

Медведчук добавил, что с Путиным познакомился еще в начале нулевых годов, когда занимал должность вице-спикера Верховной рады. Владимир Путин тогда в первый раз стал президентом России. Крестины состоялись в 2004 году.

Активное возвращение бывшего вице-спикера Рады Медведчука в украинскую политику началось в 2017 году. Шквал критики со стороны украинских националистов и призывы посадить Медведчука в тюрьму начались после объединения «Украинского выбора» с партией Вадима Рабиновича «За жизнь».

Медведчук не скрывает своей дружбы с Владимиром Путиным — как и то, что он уже не первый год координирует «скрытый диалог» между высшей российской и украинской властью, а значит, входит в число «неприкасаемых» фигур украинской политики.

В конце июня 2019 года Медведчук в обход президента Украины Владимира Зеленского договорился с Донбассом о выдаче четырех украинских пленных.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+