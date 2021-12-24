«Не готовы подписать»: США ответили на предложения России по безопасности

Американский посол Джон Салливан заявил о готовности США вести диалог с Россией по гарантиям безопасности. Однако есть ряд вопросов, в которых ни Вашингтон, ни НАТО не уступят.

Двустороннее движение

Посол США в Москве Джон Салливан, комментируя предложенные Россией договоры о гарантиях безопасности, подчеркнул, что есть ряд принципов, которые американская сторона обсуждать не готова.

«Ни одна страна не имеет права изменять — силой или угрозой применения силы — границы другой страны. Ни одна страна не имеет права диктовать политику или указывать другой стране, с кем она может сотрудничать, особенно в сфере обеспечения ее собственной безопасности», — сказал посол в интервью «Коммерсанту».

Однако он отметил, что в США считают возможным «добиться прогресса в обсуждении вопросов, поднятых российской стороной». Салливан добавил, что на переговорах благотворно отразилась бы деэскалация напряженности рядом с Украиной. Под ней он подразумевает отвод от границы российских войск, несмотря на то, что они размещены на территории РФ. Американцы видят угрозу в нынешнем расположении вооруженных сил РФ.

Посол подчеркнул, что выдвигать условия в ходе переговоров может не только Россия. «Это будет улица с двусторонним движением. Соединенные Штаты и НАТО будут поднимать собственные озабоченности и опасения в диалоге с Россией», — сказал он.

Хотя представленные Россией документы полностью готовы и США нужно просто под ними подписаться, этого не произойдет, добавил посол. «США не готовы просто взять и подписать эти документы. Тем более что один из них адресован не США, а НАТО, и предполагается, что это будет договор между Россией и НАТО, так что это просто невозможно», — пояснил Салливан.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, но мы не собираемся поступаться нашими принципами и ценностями, и мы будем проявлять твердость вместе с нашими союзниками и партнерами», — заключил он.

НАТО готово к разговору

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 декабря заявил в беседе с агентством DPA, что альянс готов проводить диалог с Россией без отказа от своих постулатов.

«Я считаю, что сейчас важно снижать напряженность и вести осмысленный диалог с Россией, но при этом не ставить под угрозу право и ответственность за защиту наших союзников. <...> Мы не пойдем на компромиссы относительно наших основных принципов. Мы не можем ставить под вопрос право НАТО защищать всех союзников», — объяснил генсек организации.

Гарантии безопасности

На прошлой неделе российский МИД опубликовал проекты двух договоров по гарантиям безопасности – с США и государствами — членами НАТО. В обоих документах РФ требует исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

Кроме того, российская сторона предложила НАТО не размещать дополнительные военные контингенты и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к НАТО стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов альянса.

Среди прочего, от США Россия ждет обязательства не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. Также в проекте договора США предложили взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

«Разве мы угрожаем?»

Накануне на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил в разговоре с британской журналисткой, что НАТО «нагло надуло» Россию и провело пять волн расширения. Теперь же Москва требует гарантий нерасширения блока.

«Вы должны нам дать гарантии, вы, и немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями <…> Разве мы угрожаем кому-то?» — сказал Путин.

По его словам, Россия дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо.

«Чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому, по пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование - не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?» — подытожил президент.