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Политика

Для Турции нашли роль в войне России и НАТО

Как Турция может стать участником конфликта в Донбассе

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РИА «Новости»
В НАТО продолжаются рассуждения о возможном нападении России на Украину, и, как обратили внимание СМИ, в случае эскалации не последнюю роль в конфликте может сыграть Турция. Журналисты предполагают, что в экстренной ситуации именно турецкие войска встанут во главе противостояния альянса с Россией. Эксперты-тюркологи рассказали «Газете.Ru», стоит ли Москве ждать от Анкары очередной «нож в спину».

Несмотря на звучащие из России заверения в отсутствии намерений нападать на Украину, ситуация продолжает подогреваться регулярными высказываниями на тему эскалации, звучащими из других стран. В очередной раз на эту тему высказался глава МИД Турции Турции Мевлют Чавушоглу, по мнению которого напряженность между Россией и НАТО «достигла опасного уровня».

В этом контексте он обратил внимание, что Анкара не будет игнорировать тесные отношения с Украиной только из-за обширных отношений с Россией.

Как утверждает Чавушоглу, Турция «проводит дипломатию в соответствии с обстоятельствами и требованиями национальной безопасности страны».

Его высказывание прозвучало на фоне публикации материала Bloomberg, в котором агентство, ссылаясь на аналитиков специализирующегося на военной тематике издательства Jane's, писало, что Россия переместила дополнительную военную технику к границе с Украиной. В публикации говорится, что, согласно спутниковым снимкам, с ноября на границе появились танки, артиллерийские вооружения и системы ПВО. Ранее западные СМИ неоднократно сообщали о стягивании Россией военных к границе с Украиной.

Эту ситуацию в ходе пресс-конференции комментировал президент России Владимир Путин. По его словам, не Россия ставит ракеты у американских границ, а США пришли с ракетами к «порогу нашего дома». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что страна должна «страховать себя», а сообщения о нападении называл «вбросами».

Тем не менее угроза начала вооруженного конфликта Россией, по-видимому, на Западе кажется более чем реальной, и, судя по всему, Турция может сыграть в нем не последнюю роль.

Как пишет турецкое издание Haberturk, НАТО готовится ответить конкретными мерами в отношении России в условиях напряженности вокруг Украины, в то время как командование силами возможного вмешательства альянса находится у Анкары.

Как утверждается в публикации, Североатлантический альянс разрабатывает планы действий по переброске в регион предполагаемого конфликта, то есть в Донбасс, специального военного соединения численностью 35-40 тыс. человек. Соответствующие планы готовятся на базе «Сил быстрого реагирования НАТО» (NRF), ведущей силой в составе которых считается Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF). Командный центр VJTF в настоящее время находится в ведении Турции и будет сохраняться за ней до конца года, после чего перейдет к Франции.

В связи с этим в турецком издании задались вопросами, что будет, если «граната против России» попадет в руки Турции, пока она командует VJTF.

Если говорить о треугольнике взаимоотношений Россия-Турция-Украина, то ясно, что Киев для Анкары партнер не сопоставимый с Москвой, украинцы при всем желании не смогут дать столько ресурсов и военных технологий, сколько могли бы россияне, обратил внимание директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. При этом, как он отметил, налаживание отношений с Западом для Турции — еще более важная задача, чем связи с Россией.

«Соответственно, если США и НАТО были бы готовы нормализовать отношение с Анкарой за счет ее «правильной позиции» по Украине, то можно не сомневаться: турки пожертвовали бы контактами с Россией ради такого выигрыша», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Приоритет России над Украиной для Турции очевиден и по мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Виктора Надеин-Раевского.

«Забота об интересах Украины для них — это пустая болтовня. Турция всегда думала, думает и будет думать только о себе. Это не изменится. Для чего Украина? Турки умеют торговаться лучше нас и всегда в запасе держат какие-то варианты своей позиции, чтобы в случае необходимости пойти на внешние уступки взамен на другие, более существенные в их понимании», — пояснил он «Газете.Ru».

В то же время он усомнился в том, что Турция может повлиять на разрядку в отношениях России и НАТО.

«НАТО — это структура, которая действует в своем направлении и которая далеко не готова одобрять действия Турции, она требует, чтобы Анкара выстраивалась под общие знамена блока», — отметил Надеин-Раевский.

«Турция внешне будет постоянно демонстрировать и России, и Украине, и Западу во главе с США, что Анкара выше всех противоречий и последнее слово на международной арене остается за ней. Словом, выступают с позиции силы или, выражаясь языком дипломатов, усиливают свои переговорные позиции в надежде, что Вашингтон наконец сделает ставку на них в решении проблем Восточной Европы. Пока шансы на это не так велики, как хотелось бы туркам», — заключил Юрий Мавашев.

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