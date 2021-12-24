Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Глава Татарстана назвал недопустимыми слова мэра Елабуги... 22:08
Ученые из Южной Кореи выявили неожиданную причину риска... 22:02
В Сенате США попросили Байдена передать Киеву ракетные комплексы 21:57
Телеведущая Арина Шарапова унизила Леру Кудрявцеву 21:49
Кокорин и Мамаев проводят совместный отпуск в Дубае 21:48
Минюст внес в реестр иноагентов петербургскую и краснодарскую... 21:47
«Спартак» загадал желание на Рождество 21:41
В Германии сообщили о резком подорожании газа и... 21:38
В епархии прокомментировали дело о лишении Стремского сана 21:33
Das Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительство 21:33
Политика

«Вопиющая и недопустимая акция». Почему представителя Киева вызвали на Смоленскую площадь

МИД назвал терактом нападение на российское генконсульство во Львове

Слушать
Остановить
Во Львове возбудили уголовное дело о хулиганстве после атаки в отношении генконсульства РФ. Неизвестный прошлой ночью кинул бутылку с зажигательной смесью в забор диппредставительства, никто не пострадал. МИД России охарактеризовал произошедшее как террористический акт и вызвал временного поверенного в делах Украины.

Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ в связи с нападением на российское генконсульство во Львове, в которое бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на его сайте в пятницу, 24 декабря.

Инцидент произошел минувшей ночью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 УК Украины («Хулиганство»).

Что случилось

Как сообщили в полиции Львовской области, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства. Никто не пострадал, ущерб диппредставительству не нанесен. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и осуществляют первоочередные следственные действия.

»Полиция начала уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к совершению преступления», — говорится на сайте ведомства.

МИД России охарактеризовал произошедшее как террористический акт.

«24 декабря в 02.30 по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал», — указали, в свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ.

Как отреагировали в Москве

На Смоленской площади заявили, что «данный опасный инцидент со стороны украинских властей является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года».

«Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации. По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины.

В МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств.

Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», — отмечается в распространенном комментарии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+