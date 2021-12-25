Захарова предложила Западу «четко уяснить», что Москва не оставит тему расширения НАТО

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия обсудит с США на предстоящих переговорах расширение НАТО на восток. Ранее Москва выдвинула к США и НАТО ряд требований по безопасности, в частности потребовала, чтобы альянс больше не расширялся на восток. На Западе предложения Кремля оценили скептически.

Захарова заявила, что на Западе искажают смысл предстоящих переговоров РФ и США, когда говорят, что на них стороны не затронут тему расширения НАТО.

«В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что как раз «нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений» будут ключевыми темами на предстоящих переговорах России как с США, так и с НАТО.

«Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — резюмировала она. Обмен тревогами: США пообещали ответить на российские претензии своими Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США подготовят список российских действий, которые... 21 декабря 14:15

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у США нет дедлайна, когда ответить на предложение Москвы по гарантиям безопасности. «Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — добавил он.

На прошлой неделе российский МИД передал США проект договора о гарантиях безопасности. В документе, в частности говорится, что США должны исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении. Кроме того, в альянс больше не должны принимать бывшие страны СССР (в том числе Украину).

США также должны взять на себя обязательства не создавать военные базы на территориях стран, ранее входивших в Советский Союз и сейчас не являющихся странами НАТО.

Россия также предложила свой проект договора по безопасности НАТО. Москва призвала НАТО зафиксировать следующее: ни Россия, ни НАТО не должны размещать свои военные силы и вооружения в Европе. Исключение – если военные силы уже находились на европейской территории по состоянию на 27 мая 1997 года.

Страны НАТО также должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Китай поддержал предложенные Россией гарантии безопасности в Европе В китайском МИД выразили поддержку России, предложившей США и НАТО подписать документы, в которых... 21 декабря 08:12

Президент России Владимир Путин пояснял, что России нужны серьезные долгосрочные гарантии безопасности, «потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может».

Бывший посол в Москве, профессор Стенфордского университета Майкл Макфол предположил, что Путин хочет повторить Ялтинское соглашение 1945 года, когда США, СССР и Великобритания разделили сферы влияния в Европе. По мнению эксперта, сегодня Москва надеется вместе с США вдвоем единолично разделить сферы влияния в Европе, однако в современном мире это «совершенно неприемлемо». Президент Эстонии отказался обсуждать гарантии безопасности с Россией Президент Эстонии Алар Карис заявил, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не... 24 декабря 03:15

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на предложения Москвы заявил, что альянс готов к диалогу с Россией. Однако, подчеркнул он, никто не может запретить Украине вступать в НАТО, поскольку Киев сам выбирает свой путь.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США подготовят свой список российских действий, которые вызывают озабоченность у Вашингтона.

«Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои», — указал Прайс. Он пояснил, что в перечень войдут шаги Москвы, которые вредят интересам и ценностям США и их европейских партнеров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский лидер Джо Байден не может поддержать те гарантии, которых добивается Путин. Блинкен пояснил, что президент США много лет отстаивал другие основополагающие принципы. Например, что одна страна не может диктовать другой, какую политику ей вести или с кем объединяться.

«Одна страна не имеет права поддерживать сферу влияния. Это понятие следует выбросить на свалку истории», — резюмировал Блинкен.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Вашингтон считает переговоры с Россией оптимальным путем урегулирования разногласий.

Путин сообщил 23 декабря, что США готовы провести переговоры по гарантиям безопасности в начале следующего года в Женеве. «В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры нам говорят, что они готовы к началу этой дискуссии», — указал президент.