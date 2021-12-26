По мнению Кулебы, Россия доминирует в Азовском море «с точки зрения безопасности».
«Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове и в основном использует его как театр военных действий», — сказал министр американской газете The Washington Post.
В случае войны Москва будет оказывать давление на южные города Украины на берегу Азова, убежден министр.
Как пишет The Washington Post, если Россия нападет на Украину с моря, украинские силы будут в значительной степени бессильны. Они не могут юридически предпринять какие-либо действия до тех пор, пока первый российский солдат не выйдет на сушу.
Доминировать в Азовском море, в принципе, могут только Украина или Россия, поскольку зарубежным странам, чтобы войти туда, придется пройти через российские территориальные воды. Позиции Украины в регионе сильно ослабли после того, как Россия присоединила крымский полуостров. Он омывается водами Азовского и Черного морей и с военной точки зрения имеет ключевое значение.
В ВМС Украины говорят, что Россия стремится затруднить движение по морю для украинских кораблей. Она регулярно закрывает некоторые зоны для артиллерийских учений, в это время через них не могут проплывать украинские суда. В декабре, по заявлению украинской стороны, Россия таким образом перекрыла почти 70% Азовского моря.
В украинской Морской пограничной охране также говорят, что российские силы нередко пытаются осложнить работу украинцев в море. «Иногда российский корабль берет агрессивный курс на украинский и разворачивается в последнюю секунду», — привел пример лейтенант Владимир Яровый, и.о. заместителя начальника штаба Морской охраны.
Чаще российская береговая охрана пытается помешать украинским торговым судам, считают в Киеве. Она блокирует их заранее известные маршруты или затягивает проверку грузов. По словам представителей ВМС Украины, порой члены экипажей российских судов ведут себя более мелочно – например, при сближении с украинским кораблем светят в каюту лазерным лучом.
«Это тоже война. Это элемент их военной стратегии для победы над нашей страной», — говорил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Киев пытается укреплять оборону на этом театре. Так, Украина закупила в прошлом году партию противокорабельных ракет «Нептун». Вблизи Мариуполя, пишет The Washington Post, в районе поселка Бердянское украинские военные укрепили берег, установив в воде мины. Правда, местные жители говорят, что из-за зимних морозов эти мины давно взорвались раньше времени.
А что в Черном море
В соседнем море России доминировать уже труднее. Там она имеет дело не только с Киевом, но и западными странами.
В ноябре в Черном море прошли незапланированные учения НАТО. Президент России Владимир Путин назвал их «серьезным вызовом» для Москвы. Он пояснил, что альянс использует в тренировках самолеты с боевым стратегическим оружием на борту.
«Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться. Но пусть знают, что мы и не расслабляемся. <…> Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», — отметил Путин.
Минобороны России заявило, что США изучают возможный театр военных действий в Черном море на случай, если Киев решит силой вернуть Донбасс.