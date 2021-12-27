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Политика

Лавров объяснил, почему Россия не вступит в НАТО

МИД заявил о нежелании России «унижаться» перед Западом из-за санкций

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не может вступить в НАТО, потому что Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Глава МИД добавил, что альянс не является оборонительным проектом, как бы в НАТО ни утверждали обратное. Лавров также сообщил, что Кремль не хочет превратить Россию в «осажденную крепость» под давлением Запада, но Москва не будет «бегать» за США и просить о снятии враждебных санкций.

Лавров сообщил, что вступление России в НАТО невозможно из-за самой сути западной политики.

«Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу», — сказал он в эфире канала «Соловьев Live», отвечая на вопрос, может ли Россия присоединиться к альянсу на равных и партнерских началах.

Президент России Владимир Путин в 2000 году говорил в интервью «Би-би-си», что не исключает вступление страны в НАТО. «В том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером», — добавил он. В 2017 году Путин рассказал, что во время одной из последних встреч с бывшим президентом США Биллом Клинтоном (занимал пост главы государства до 2001 года) предложил тому подумать над вхождением России в НАТО. Клинтон, по словам Путина, ответил, что не против этого, после чего «вся американская делегация занервничала».

Лавров в интервью «Соловьев Live» 27 декабря также пояснил, что сегодня «весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза». По мнению Лаврова, вся проблема заключается в том, что Запад в принципе не хочет «иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене».

Глава российского МИД связал эту же позицию с «истерикой» на Западе по поводу экономических успехов Китая. «[Китай] возвысился, потому что принял правила игры, которые Запад внедрил в мировую экономику, мировые финансы, и вот по правилам Запада переиграл Запад на его же поле», — отметил Лавров.

Он добавил, что НАТО не носит оборонительный характер, хотя представители руководства и настаивают на этом. По словам министра, Североатлантический альянс — это «чисто геополитический проект» по освоению территории, которая оказалась бесхозной после развала Советского союза. По мнению Лаврова, альянс уже «замахнулся на порог» России, и это не может оставить Москву безразличной.

«Если бы НАТО был оборонительным альянсом, как сейчас продолжает на каждом углу говорить [генсек НАТО Йенс] Столтенберг, то НАТО не стал бы расширяться на восток», — резюмировал Лавров.

Он отметил, что у России есть сомнения в том, что НАТО не попытается привычно проигнорировать неудобные для себя вопросы и обойти требование России не расширяться на восток.

«Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наше предложение в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится и умеет заниматься. А чтобы был результат всех этих дипломатических усилий», — выразил надежду Лавров.

В середине декабря Россия предложила США и НАТО проект договоренностей по общим гарантиям безопасности. В частности, Москва попросила НАТО не расширяться дальше на восток и не принимать в альянс бывшие страны СССР. Таким образом, требование затрагивает и Украину, которая давно говорит о желании вступить в НАТО.

Столтенберг уже заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по поводу вступления Украины, поскольку каждая страна должна сама решать, к кому присоединиться.

Пока что Россия ждет ответа Запада на полученное предложение. Как уточнил Лавров, Москва начнет переговоры с американскими представителями сразу после новогодних каникул.

Он пояснил, что Москва не ставила каких-то ультиматумов по времени и не требовала, чтобы на Западе дали ответ на предложенные гарантии к такой-то дате. Однако, уточнил Лавров, Москва все же хочет получить ответную реакцию в определенные сроки, а не устраивать бесконечные переговоры, «когда Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет».

В эфире «Соловьев Live» Лавров, кроме того, затронул тему западных санкций против России. Он сказал, что Кремль никогда не будет «бегать» за США и просить Вашингтон изменить политику на дружественную. «Мы никого никогда не просили, чтобы санкции с нас сняли. Мы даже не будем унижаться ни перед кем», — сообщил Лавров.
Он добавил, что в планах российского руководства нет превращения России в «осажденную крепость» из-за разногласий с Западом.

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