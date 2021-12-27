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Политика

«Ситуация на границе с Афганистаном вызывает известную тревогу и озабоченность»

Путин и Рахмон обсудили укрепление обороноспособности Таджикистана

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин во время встречи, 27 декабря 2021 года

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин во время встречи, 27 декабря 2021 года

Алексей Никольский/РИА «Новости»
РФ осуществила необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана — с тем, чтобы республика могла эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Константиновском дворце в понедельник, 27 декабря, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стенограмму их беседы распространила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Рахмон прибыл в Россию для участия в неформальном саммите СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге 28 декабря.

«Спасибо, что приняли приглашение, приехали. К сожалению, не удалось повидаться раньше в связи с эпидемиологическими обстоятельствами, но я очень рад видеть Вас в России, в Петербурге», — обратился к нему российский лидер, отметив, что во вторник «будет возможность пообщаться с нашими коллегами и друзьями из других стран Евразэс, ОДКБ, поговорить перед Новым годом о том, что сделано, посмотреть в следующий год».

Путин добавил, что в прошлом году «произошел некоторый спад, как почти со всеми нашими партнерами, в торгово-экономической сфере: торговый оборот упал больше чем на 15%». «Зато в этом году свыше 45% уже рост, то есть мы все, что потеряли в прошлом году, вернули и еще нарастили», — считает президент РФ.

«Таджикистан — один из наших верных, надежных, близких союзников. Мы развиваем отношения очень активно по всем направлениям. Это касается в том числе и вопросов безопасности.

Сейчас ситуация на границе с Афганистаном, — знаю, мы с Вами в контакте постоянном находимся, — вызывает известную тревогу и озабоченность.

И это объективные обстоятельства, я разделяю эту озабоченность. Вы знаете, что мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружения, техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, с тем, чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении Вашей страны», — указал Путин.

«И военная база, которую мы с Вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что Вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там для того, чтобы они жили в нормальных условиях. Будем работать и дальше по этому направлению», — заявил он.

Выучить русский

Российский президент также указал на большое количество «желающих изучать русский язык». По его словам, в России проживает на временной основе и работает около 1 млн человек из Таджикистана.

«Если в позапрошлом году они перевели домой где-то $1 млрд 800 млн, то в прошлом году в связи с этой пандемией, конечно, количество работающих людей сократилось — где-то $1 млрд 700 млн получилось. Гуманитарная составляющая очень важной является. Знаю Ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка, он развивается очень хорошо при Вашей поддержке», — обратился он к Рахмону.

«Как и договаривались, мы с Вами решаем вопросы, связанные с этими миграционными потоками, с тем, чтобы поддержать и экономику Таджикистана, и людей. И наша промышленность и экономика в целом, строительный сектор заинтересованы в привлечении квалифицированных и трудолюбивых людей.

Мы говорили о том, что как раз подготовка в рамках изучения русского языка является самым верным способом адаптации людей для того, чтобы они могли спокойно работать, чувствовать себя комфортно», — отметил Путин.

Отношения двух стран динамично развиваются по всем направлениям, сказал, в свою очередь, лидер Таджикистана.

«Как Вы только что отметили, Россия остается главным торговым и экономическим партнером Таджикистана. Товарооборот в этом году увеличился до более чем $1 млрд — это на 25% больше, чем в прошлом году. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи, мы тесно сотрудничаем в сфере безопасности», — заявил Рахмон.

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