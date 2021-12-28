«Вопрос очень срочный». Переговоры США и России начнутся сразу после праздников

Российская сторона подтвердила, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. По данным СМИ, обсуждать будут Украину и контроль над вооружениями. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил также, что в делегацию для последующих за этим переговоров между Россией и НАТО войдут не только дипломаты, но и военные – для «профессионального разговора».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что подтверждает наличие предварительной договоренности с США о дате переговоров по гарантиям безопасности. Они могут состояться 10 января, передает РИА «Новости».

«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», — сказал дипломат.

«В Женеве пройдет встреча, — цитирует замминистра ТАСС. — 10 января — основной день для двусторонних российско-американских консультаций, которые, как мы надеемся, трансформируются в переговоры по нашим проектам соглашений».

Французские СМИ ранее сообщили, ссылаясь на источник в Белом доме, что российско-американские переговоры состоятся 10 января. «США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине», — заявил РИА «Новости» представитель Совета по нацбезопасности США.

Сергей Рябков считает, что обсуждать американская сторона предлагает «какую-то абстракцию». Москва, добавил дипломат, рассчитывает на то, что на переговорах затронут проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. «Нам некуда уже отходить». Как Россия и Запад готовятся к переговорам В начале декабря Москва предложила США и НАТО договориться по гарантиям безопасности в Европе... 26 декабря 16:05

«Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», — подчеркнул замминистра.

По мнению Рябкова, стороны не смогут решить все вопросы по вооружениям и гарантиям безопасности за одну встречу. «За один день договориться невозможно, но и затягивать процесс мы тоже не можем — вопрос очень срочный и очень серьезный», — сказал он ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 декабря заявил, что переговоры с американской стороной должны состояться «сразу после новогодних каникул».

Переговоры с НАТО

На 12 января намечены также консультации России и НАТО. Замминистра Сергей Рябков отметил, что для Москвы крайне важно получить от альянса подтверждение, что в их делегации будут военные представители высокого ранга.

«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», — подчеркнул замглавы МИД.

Рябков добавил, что днем ранее в российском Минобороны состоялся брифинг для военных атташе стран НАТО. Там им было «указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые [Москва наблюдает] в поведении западных стран и североатлантического альянса в целом». По его словам, ситуация требует углубленного рассмотрения.

Наконец, спустя день после консультаций РФ-НАТО, должны пройти переговоры представителей ОБСЕ и России.

«Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января», — сообщило АФП со ссылкой на Белый дом. Российский МИД ранее отмечал, что вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться на этой встрече.

15 декабря министерство иностранных дел передало американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО.

«Американской стороне в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы. Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — заявили в МИД РФ. «Не готовы подписать»: США ответили на предложения России по безопасности Американский посол Джон Салливан заявил о готовности США вести диалог с Россией по гарантиям... 24 декабря 10:51

В проекте документа стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Также предлагаемым Россией договором предусматривается обязательство РФ и НАТО не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы, а для США — не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

«Надо ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении, потому что так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может», — говорил в ноябре президент РФ Владимир Путин.