«Не надо дергать льва за усы». Может ли Москва ввести войска на Украину

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, предупредил он, Москва может ввести войска в страну, если украинские силы первыми атакуют людей в Донбассе, которые получили российское гражданство. Сенатор пояснил, что российское законодательство позволяет Кремлю пойти на такой шаг.

Косачев отметил, что для России нет смысла проводить «какую-то инициативную военную операцию против Украины».

«Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

В то же время сенатор пояснил, что Россия может использовать свои войска в боевых действиях за пределами страны, в том числе, если нужно защитить от военного нападения российских граждан за рубежом. В связи с этим вице-спикер указал на нагнетание обстановки вокруг Донбасса. По мнению Косачева, Украину «подталкивают» к тому, чтобы силой попытаться вернуть Донбасс под контроль Киева.

«Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет», — резюмировал сенатор.

Сейчас жители Донбасса могут получить российское гражданство по упрощенной схеме. С 2019 года им достаточно сдать отпечатки пальцев в местных отделениях российских УФМС и зачитать присягу. Представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Адзинов объяснял, что при этом от людей не требуют отказаться от гражданства Украины или самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в конце апреля 2021 года говорил, что российские паспорта получили 538 тысяч жителей ДНР и ЛНР. При этом, по его прогнозам, до конца текущего года это число должно было увеличиться до миллиона. Глава ДНР заявил, что российское гражданство получат все местные жители Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все жители самопровозглашенной Донецкой народной республики получат... 05 декабря 14:04

Вице-спикер Косачев 28 декабря уточнил, что после боевых действий в Грузии в законодательство России были внесены поправки. После изменения закон «Об обороне», по словам Косачева, «дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом».

Вооруженный конфликт в Грузии произошел в августе 2008-го. Он начался с того, что грузинские вооруженные силы обстреляли российских миротворцев, столицу Южной Осетии и попыталась захватить этот регион (Тбилиси утверждает, что первыми огонь открыли осетины, а Грузия предприняла ответные действия). После этого президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру», в регион перебросили значительные российские силы. В итоге за несколько суток части России вместе с осетинскими и абхазскими союзниками вытеснили грузинские войска из Южной Осетии и временно захватили несколько грузинских районов. После этого Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. России грозит война на два фронта Американские войска вынудят Россию вести войну на два фронта в случае «нападения» РФ... 24 декабря 15:58

Глава МИД России Сергей Лавров, объясняя вступление России в конфликт, отмечал, что большинство населения Южной Осетии — граждане России, и что «ни одна страна мира не осталась бы безучастной к убийству своих граждан и изгнанию их из своих жилищ». По его мнению, Грузия начал геноцид мирных жителей Южной Осетии, кроме того, погибли российские миротворцы.

Сейчас в десятой статье закона «Об обороне» говорится, что формирования ВС России могут «оперативно использоваться за пределами территории Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и настоящим Федеральным законом для решения следующих задач»:

— если было нападение на российские войска или госорганы за рубежом,

— если напали на другое государство, а оно попросило Россию о помощи,

— если нужно защитить российских граждан от вооруженного нападения,

— а также для борьбы с пиратством и обеспечения безопасного судоходства.

«Господа, не шутите с Россией»

Экс-сенатор Франц Клинцевич в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что американские спецслужбы уже давно пытаются столкнуть российскую и украинскую армии в военном противостоянии. «[Cо стороны России] было сделано предупреждение, что мы это не позволим. И что могут быть колоссальные последствия, вплоть до потери суверенитета. <...> Очень важно, что сегодня это обсуждается, и они понимают, что не надо пробовать дергать льва за усы, находясь с ним в одной клетке. Это опасные вещи, надо переходить к диалогу», — пояснил экс-сенатор.

Он отметил, что позиция Украины в возможном вооруженном конфликте выглядит слабо. «Они от многих вещей отказались: разрушили оборонно-промышленный комплекс, международные транспортные, логистические, экономические связи. Я, как человек, пробывший много лет на войне и понимающий, о чем идет речь, говорю: господа, не шутите с Россией. У нас есть чем ответить, и мы вас предупреждаем — российских граждан, где бы это ни было, мы защитим и в обиду не дадим», — резюмировал Клинцевич.

Клинцевич добавил, что политика, когда российские власти демонстрируют намерение защищать граждан страны за рубежом, поднимает авторитет государства и вполне оправдана.

«Это международная практика, которую используют США, Израиль, Великобритания, Италия, Франция», — отметил он. Депутат Госдумы перечислил российские города, куда может ударить Украина Украина в случае вторжения в Россию может нанести удары по нескольким направлениям, в том... 26 декабря 09:51

О том, что Россия собирается напасть на Украину, с октября пишут западные СМИ. В качестве аргумента на Западе указывали на выросшую концентрацию российских войск вблизи украинских границ. Так, издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, на которых якобы показано размещение «элитной танковой армии» России в Смоленской области примерно в 250 км от границы с Украиной. Кремль назвал эти снимки «некачественным вбросом».

В зарубежных СМИ также появлялась информация о количестве российских сил и времени предполагаемого нападения на Украину. Так, Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США сообщало, что в начале 2022 года Москва намерена направить в наступление на Украину 175 тыс. военных. Источники немецкой Bild заявили, что Россия планирует атаку в конце января – начале февраля. Источники CBS утверждали, что вероятность нападения России растет вместе с наступлением холодов.

Москва отрицала все подобные обвинения. В Кремле заявили, что против России ведется информационная компания, которая должна отвлечь внимание от того, что Киев сам планирует нападение — на Донбасс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также пояснял, что Россия может перемещать войска в пределах своих границ на свое усмотрение, и это никому не угрожает.

«Мы можем двигать наши силы в любом направлении, в каком захотим, и ближе к районам, которые могут представлять угрозу. Мы видим, как американские военные самолеты приземляются на Украине, а военная техника США приближается к нашим границам», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин отмечал, что тему со «вторжением» России на Украину на Западе раскручивали еще в начале года, но никакой войны не случилось. Он призвал вместо раздувания таких слухов наладить отношения между странами «по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов по безопасности всех участников международной деятельности». По мнению президента, тогда никто и не будет испытывать «никаких угроз» и ожидать военных действий.

В то же время на Западе к сообщениям о возможной войне России с Украиной предпочитают относиться серьезно и уже не раз выступали с предостережениями к Москве.

Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) предупредили, что «военная агрессия» России против Украины «будет иметь огромные последствия и дорого обойдется» Москве. Глава фракции Европарламента Манфред Вебер призвал Германию свернуть проект газопровода «Северный поток – 2», если Москва «предпримет что-то против Украины». Белый дом также пообещал, что усилит военную помощь Украине в случае агрессии России.