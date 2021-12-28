«Нужно 90%»: Путин поднял необходимый порог коллективной иммунизации

В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ. Основной темой саммита стала борьба с коронавирусной инфекцией. Для обсуждения также была приглашена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Стороны обсудили сотрудничество и подвели итоги взаимодействия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пандемия коронавируса

Ключевой темой неформального саммита СНГ стала пандемия коронавируса. Во время встречи российский лидер Владимир Путин обратил внимание, в том числе главы Роспотребнадзора Анны Поповой на то, что «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95».

Путин поинтересовался, как обстоят дела с коллективным иммунитетом в России. «На сегодняшний день мы приближаемся к 56%», – ответила она, уточнив, что это число переболевших и вакцинированных.

«56? А нужно 90 [процентов]», – констатировал глава государства. Попова уточнила, что уровень иммунитета в 90-95% необходим при защите от кори, полиомиелита. «Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями», – заявила она.

Главу российского ведомства на встречу пригласил Владимир Путин, чтобы она рассказала о планах по работе над нормализацией эпидемиологической ситуации.

«Она доложит нам сейчас свое видение того, где мы находимся на этом пути, что, по мнению специалистов наших с вами, нужно сделать совместно, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эту проблему, эту эпидемию», – объяснил Путин присутствие Поповой на встрече глав стран СНГ.

По мнению российской чиновницы, союзникам по содружеству необходимо выстроить единую систему мер для развития научных исследований. Кроме того, она считает, что стоит структурировать и обмен информацией, чтобы противодействовать угрозам биологической безопасности.

Помимо этого, по ее словам, важно «обеспечивать технологическую и исследовательскую независимость, создавать своими силами собственные объекты и лаборатории».

«У наших стран есть существенные преимущества, мощная, заложенная в советские времена санитарно-эпидемиологическая служба и наука, единые подходы к противоэпидемической работе, схожая система подготовки кадров и единый, один у нас общий язык общения», – подчеркнула Попова.

close 100% Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на неформальном саммите руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Константиновском дворце, 28 декабря 2021 года Евгений Биятов/РИА «Новости»

Она также обратила внимание, что Россия готова делиться опытом с другими странами по секвенированию коронавируса. «Мы с января текущего года организовали большую платформу... Мы готовы выполнять эту работу для коллег из других стран», – добавила она, отметив, что в настоящее время российские специалисты делают это для коллег из Белоруссии и Армении.

Вместе с тем Попова констатировала, что коронавирус не перестанет мутировать. «Из того, что говорят ученые, он уже проявляет сезонность. Он будет приходить в тот сезон, который себе выберет, пока это тоже неопределенная история. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше — мы все вместе увидим», — отметила она.

В качестве защиты есть отечественная вакцина «Спутник V». По словам Путина, она помогает бороться не только со штаммами «дельта» и «альфа», но и с новым видом вируса — «омикрон»-штаммом.

«Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон», — рассказал он своим коллегам по содружеству. «Спутник V», как заметил президент России, эффективен против коронавируса на 90%.

Говоря об уже сделанном в области борьбы с пандемией коронавируса, лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Путина за оказанную помощь. Он отметил, что благодаря России его страна «одной из первых зарегистрировала вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». «И буквально на днях мы получили вакцину «Спутник Лайт», которая уже идет как бустерная вакцинация», — добавил он.

Он также предложил Москве централизованно предоставить методические материалы российских специалистов по изучению бактериологии и вирусологии, чтобы обменяться мнениями по этим направлениям.

Политические вопросы

Владимир Путин подчеркнул, что создание СНГ было оправданным. «Интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики», — напомнил он. По его словам, за последние десятилетия произошли многие изменения, но союзники проходят через непростые этапы лучше, чем другие страны.

«Сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль — общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры — цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации, все это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, совершенно новой базе», — подчеркнул глава государства.