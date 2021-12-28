Кто поддержит Украину в конфликте с Россией — кроме США и НАТО

Японские СМИ всерьез озабочены ситуацией на Дальнем Востоке. Издание Shukan Gendai обращает внимание читателей, что в случае эскалации на Украине, США и союзнические силы могут ударить по России с восточного направления. «Газета.Ru» спросила политиков и экспертов, как они расценивают подобные заявления, — и какие еще страны могут вмешаться в потенциальный конфликт между Россией и НАТО.

Автор заметки, бывший руководитель службы разведки ВВС сил самообороны Японии Эйдзи Судзуки, использует словосочетание «военный харассмент» для описания активности российских вооруженных сил в Японском море. По мнению автора, Япония и США не должны игнорировать такие акции, как, например, совместные учения российских и китайских ВВС.

«Чтобы не получить «удара в спину», Россия осуществляет «сдерживание» США и Японии путем демонстрации возможности фактического взятия Японии в заложники», — отмечается в заметке.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин осудил заметку с подобным содержанием и подчеркнул, что публикация таких материалов деструктивно влияет на двухсторонние отношения между странами. «Не надо дергать льва за усы». Может ли Москва ввести войска на Украину Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не собирается нападать на Украину... 28 декабря 14:43

«Мы сегодня вышли с Японией на мирный договор. Речь не идет о Курильских островах. Речь идет о мирном существовании, закрепленном в соответствующем договоре. Должно быть встречное движение.

Наша страна сделала встречный шаг, а Япония выпускает такие заметки, которые вредят диалогу, — заявил политик в беседе с «Газетой.Ru». — Я думаю, что такие заметки являются спекуляций. Япония преследует свои цели. Будучи депутатом 7-го созыва, я входил в группу дружбы российского и японского парламентов. И японская сторона на всех площадках поднимала принадлежность Курил».

Швыткин также прокомментировал возможность участия других стран в потенциальной войне между Россией и США-НАТО:

«Сегодня Украина является балластом для НАТО, ее используют для достижения геополитических целей. Но Киев все равно никто не будет поддерживать».

Член Общественной палаты при Минобороны Руслан Пухов напротив считает, что если НАТО решит воевать с Россией, то «сателлиты» альянса, в том числе Япония, Австралия, Швеция и Финляндия, могут поддержать союзников. В то же время эксперт отмечает, что на данный момент у НАТО нет желания воевать с Россией.

Проблема в отношениях России и НАТО достигла кульминационной точки, обращает внимание Замглавы Института США и Канады, генерал-майор Павел Золотарев. Эксперт трактует японскую публикацию следующим образом.

«Когда в политической сфере наступает серьезный момент, военные естественным образом ориентируются на худшие варианты сценариев. А самые худшие варианты основываются на положении, что Запад объявил Россию противником, — отметил эксперт. — Даже в мирное время страны обязаны разрабатывать планы ведения войны. Естественно, когда информация о таких планах и учениях отрабатываются, СМИ со своей стороны реагируют. Понятно, что войны никто не желает, но реакция на действия вооруженных сил неизбежно просматривается».

Золотарев также провел параллель с «Крымской войной», когда европейские державы объединили свои усилия против России.

«Даже государства, которые между собой никогда не дружили, выступили вместе — как, например, Франция и Англия. Такой опыт надо учитывать», — обратил внимание эксперт.

«Что касается восточных рубежей и Японии, то у них есть свои территориальные претензии. Надо готовиться к тому, что война будет со всех направлений.

Если Япония увидит, что Россия на Дальнем Востоке не справляется с задачами обороны, нельзя исключать попытки решить территориальный вопрос с помощью силы.

Несмотря на то, что у них фактически нет вооруженных сил, военный потенциал Токио на море достаточно солидный. По некоторым параметрам их корабли превосходят наши», — заключил Золотарев.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов объяснил, что так называемый «харассмент», упомянутый в японской статье, также осуществляется в отношении России.

«Россия отвечает тем же. Были проходы российских и китайских кораблей через Сангарский пролив. Это обычная практика — демонстративная акция, которая не имеет ничего общего с военной агрессией», — говорит Арбатов.

Кроме того, эксперт отмечает, что участие Японии на стороне НАТО в случае конфликте в Восточной Европе выглядит надуманным.

«Теоретически они могли бы попытаться вернуть острова, но это фантастическое предположение. Если страны начнут использовать ядерное оружие, тут будет не до островов», — сказал он.

Примечательно, что не до конца понятна роль Китая в потенциальном столкновении России и Североатлантического альянса.

По словам Арбатова, Китай тщательно выдерживает отстраненность от европейских конфликтов, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что Пекин встанет на сторону Москвы: «У них свои проблемы: Тайвань, Южно-Китайское Море и многое другое. Пекин пытается вернуть контроль над всей западной зоной Тихого океана, которую он считает исторической вотчиной — развертывает самый большой в мире флот, возводит объекты инфраструктуры на островах».

Павел Золотарев, в свою очередь, обращает внимание на тот факт, что Китай исторически ориентируется на защиту национальных интересов во внешней политике, поэтому их участие в крупном международном конфликте маловероятно.

«Как бы они тесно не контактировали с другими государствами, поддержка будет весьма ограничена. Никогда они не устраивали военных союзов, и это тоже надо учитывать. Будут риторикой нас поддерживать. Может, сделают символические шаги. Но, в целом, надо рассчитывать на свою силу», — констатирует Золотарев.