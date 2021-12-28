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Политика

«Лукашенко будет согласовывать с Путиным поправки в Конституцию»

Какой курс выберет Белоруссия после переговоров Путина и Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, июнь 2019 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, июнь 2019 года

Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Александр Лукашенко приехал в Россию для участия в саммите СНГ и переговоров с Владимиром Путиным. Накануне же появился проект поправок в конституцию Белоруссии, которые Лукашенко, по его словам, лично диктовал юристам. В частности, из нового варианта главного закона соседнего государства исчез пункт о его стремлении к нейтралитету. «Газета.Ru» — о влиянии внутренних дел Белоруссии на ее отношения с Россией.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, который во вторник присутствовал на саммите СНГ в России, голосование по появившемуся накануне проекту поправок в конституцию республики пройдет во второй половине февраля 2022 года. Они вступят в силу в случае, если их поддержат более 50% участников референдума.

На 29 декабря анонсирована двусторонняя встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. По информации пресс-службы главы Белоруссии, на ней будут обсуждаться «актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества». После этого политики по традиции сыграют в хоккей в одной команде.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся в том, что Лукашенко в той или иной форме будет обсуждать с Путиным проект изменений конституции его страны. При этом специалисты не ожидают, что он реально прислушается к советам Москвы.

Среди появившихся накануне в общем доступе поправок к конституции Белоруссии есть несколько пунктов, прямо затрагивающих подходы республики к внешней политике. Так, там отсутствует существующая ныне формулировка «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным».

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с «Газетой.Ru» связал изъятие формулировки о стремлении Белоруссии к нейтральному статусу с процессом ее интеграции с Россией.

«Посмотрите, какое у нас уже сейчас Союзное государство: и сотрудничество в обороне, и та же совместная система раннего предупреждения о ядерном ударе, которая находится на территории Белоруссии. В этом смысле даже сегодня эта страна не могла быть нейтральной, и потому фразу нужно было менять давно. Это более серьезная интеграция, более серьезное осознание своей безопасности и суверенности, которая не может быть защищена без такого серьезного союзника, как Россия», — уверен Калашников.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с «Газетой.Ru» согласился, что норма о нейтралитете противоречила действующим белорусским обязательствам, например, по участию в ОДКБ. По его мнению, влияние российского фактора на итоговый текст можно считать огромным.

«Но на прежнее противоречие никто не обращал внимание. Я предполагаю, что эта поправка пришла из Москвы, учитывая, что все обновление конституции, на мой взгляд, — инициатива исключительно Владимира Путина. А Лукашенко самому никакая конституция не нужна, у него и так все хорошо.

И теперь он хочет показать Кремлю, что он выполнил просьбу, даже отчасти что-то скопировал у России, например, про брак — союз мужчины и женщины. Так что Лукашенко наверняка привез в папочке Путину всю информацию о поправках. После этого он попросит денег под это дело», — считает эксперт.

По новым правилам, один человек сможет оставаться президентом Белоруссии не больше двух сроков (сейчас — без ограничений). Однако эти поправки приобретут силу только «со дня вступления в должность вновь избранного президента».

Болкунец считает, что это свидетельствует, что надежды на транзит власти в Белоруссии и уход Лукашенко из политики не оправдаются, так как даже по новым правилам он до 2035 года спокойно может занимать кресло президента, а потом «пересесть в другое».

Российский же политолог Андрей Суздальцев считает, что влияние Путина на выработку проекта конституции Белоруссии нельзя считать существенным, в том числе из-за традиционного нежелания Москвы вмешиваться в дела других государств, даже зависящих от нее.

«Завтра Лукашенко будет, конечно, согласовывать итоги по конституции. Но проблема в том, что он может воспринять советы касательно внутренних дел Белоруссии строго наоборот.

А Москву беспокоит только одно — это кризис в одной из частей Союзного государства и вопрос, поможет ли его разрешить обновленная конституция. Так что стороны будут обсуждать этот вопрос, но никак не конкретный текст поправок», — заключает Суздальцев.

В опубликованном документе также говорится, что Белоруссия придерживается в своей внешней политике прежде всего «принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права».

При этом в проекте обновленной конституции устанавливается запрет на военную агрессию со своей территории против других государств.

Суздальцев объяснил новые формулировки в тексте предлагаемого документа, касающиеся ее внешнего курса, «вполне привычной игрой с Москвой».

«Заметьте, то, что там сказано про запрет агрессии против третьих стран, — убийство военной интеграции в рамках ОДКБ. Лукашенко ведь и раньше нам никогда не помогал, возьмите хотя бы конфликт в Южной Осетии», — напомнил эксперт.

В целом же, Суздальцев считает, что опубликованные накануне полномочия главы Всебелорусского собрания делают современную Белоруссию чем-то похожей на режим диктатора Франсиско Франко в Испании в середине XX века.

«И вот с таким государством интегрироваться невозможно будет в принципе. Можно попробовать еще что-то сделать в экономике, но скорее всего с таким государственным устройством никто не будет вкладывать деньги в Белоруссию», — считает он.

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