Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
На Украине призвали Грузию не возвращать Саакашвили в тюрьму... 22:27
Блинкен назвал принципы, на которых будет строится диалог... 22:19
На Украине перед Новым годом ряд регионов останется... 22:14
Каменский: будет обидно, если МЧМ по хоккею остановят 22:12
В квартире в Подмосковье обнаружили тела мужчины и женщины... 22:08
Представительница маори стала первой в мире телеведущей... 21:56
В Киеве заявили о разногласиях с Пекином 21:51
Российские биатлонисты заняли второе место... 21:51
Россиянам рассказали, какие продукты снизят уровень сахара... 21:51
Директор «Севмаша» оценил качество российских атомных... 21:44
Политика

«Украина потеряла энергетическую независимость и $4 млрд». Оппозиция обвинила Зеленского

В партии Порошенко раскрыли детали заявления о госизмене Зеленского

Депутаты «Европейской солидарности» обвиняют президента Украины Владимира Зеленского в энергетическом кризисе и в закупках электроэнергии в России и Белоруссии, которые якобы лишили страну независимости в этой сфере. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Правоохранительные органы Украины во вторник, 28 декабря, зарегистрировали заявления о якобы совершении нынешним президентом страны Владимиром Зеленским преступлений по статьям о госизмене и финансировании терроризма. Их подали депутаты Верховной рады от партии экс-главы республики Петра Порошенко «Европейская солидарность», которая распространила соответствующую информацию на своем сайте.

Заявления о «государственной измене и финансировании терроризма со стороны Владимира Зеленского и его окружения» зарегистрированы в Государственном бюро расследований, офисе генерального прокурора Украины и Службе безопасности, следует из сообщения.

«Мы заранее сообщили руководству СБУ, что согласно Закону о статусе народного депутата мы хотим записаться на неотложный депутатский прием – для того, чтобы передать заявление о совершении преступления. Такие же заявления наши коллеги передали в ДБР и офис Генпрокурора на прошлой неделе, чтобы проинформировать о совершении преступления в энергетической сфере руководством государства, в частности, Владимиром Зеленским», — рассказала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

О чем идет речь в этом заявлении

Украина сегодня оказалась в условиях энергетического кризиса, до которого ее «довела нынешняя власть». «И мы видим, что сегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с возвращения закупок электроэнергии из РФ и Беларуси. Также вернули закупку угля. Уголь из РФ — украденный на украинских экспроприированных оккупационным режимом шахтах на оккупированных территориях», — утверждает Геращенко.

«Очевидно, что $3 млрд, которые в этом году выплачены за энергоносители России и Беларуси, это финансирование терроризма, финансирование страны-агрессора», — считает она.

Геращенко напомнила, что сейчас на российских каналах идет сериал «Сваты» — и это, по ее словам, «тоже финансирование страны–агрессора, получение от них дивидендов на свои роялти, на свои компании».

«Все это должно стать серьезным предметом рассмотрения СБУ. Наша команда на прошлой неделе обратилась с такими же заявлениями в ДБР и ОГПУ», — проинформировала она.

В сообщении об уголовном правонарушении, поданном в СБУ, в частности, отмечено:

«при каденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».

Представители партии также указали, что в течение 2016-2019 годов высшее руководство государства вместе с профильным министерством провело переоборудование украинских ТЭС на добываемый на украинских угледобывающих предприятиях уголь газовой группы с целью обеспечить независимость государства в сфере тепло и электроснабжения. «По состоянию на начало 2019 года 55 из 75 блоков ТЭС были переведены на сжигание газового угля, и только 18% электроэнергии всех ТЭС производилось путем сжигания антрацита. Фактически зависимость страны от поставок российского угля и угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей была преодолена, и это обеспечило Украине энергетическую независимость», — подчеркивается в сообщении.

Российский уголь

Со вступлением в должность президента Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также «под видом российского и углем с временно оккупированных территорий». «Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора Российской Федерации и ныне недружественной — республики Беларусь», — пояснили в партии.

В качестве примера в документе приводится госпредприятие ПАО «Центрэнерго», перешедшее на российские угли «в интересах Игоря Коломойского». По меньшей мере, 1,5 млн тонн угля разных марок (в том числе газовый уголь, который есть в Украине), перепродали этой госкомпании фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским, утверждают в «Европейской солидарности» со ссылкой на данные портала bihus.info, отмечая, что «происхождение этого угля — преимущественно русское».

«За время президентства Зеленского около $4 млрд было потрачено на уголь из РФ и Белоруссии, а также на закупку электроэнергии из этих стран», — говорится в заявлении.

Представители партии добавили, что часть импортируемого угля «под видом российского добыт и незаконно вывезен с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей» для последующей поставки на украинские ТЭС.

Восстановление зависимости

«Приведенные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из РФ для украинских ТЭС.

Указанные действия совершаются высшим руководством государства с началом пребывания на посту президента Украины Зеленского В.А., не могли быть ему неизвестны и совершаться без его участия и разрешения», — убеждены депутаты.

В «Европейской солидарности» полагают, что эти действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины («государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности безопасности Украины»). В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины» правонарушение предусмотренного ч.3 ст.258-5 «Финансирование терроризма». А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть «создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения», — заявили в партии.

Дело против Порошенко

Напомним, 20 декабря аналогичные обвинения в госизмене и содействии террористическим организациям было предъявлено экс-президенту Петру Порошенко. Следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года — начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ст. 111 («Государственная измена») и ст. 258-3 («Создание террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Сам политик находится за границей, но заверил, что вернется на родину в первой половине января.

Зеленский — шестой и действующий президент Украины (с 20 мая 2019 года). До его избрания главой государства был Петр Порошенко (с 7 июня 2014 года), который проиграл выборы Зеленскому во втором туре.

Как сообщает Центр Разумкова, 67% украинцев не хотят, чтобы Зеленский выдвигал свою кандидатуру на следующих президентских выборах. 18% опрошенных считают, что он должен баллотироваться на второй срок.

«Действительно, у Зеленского есть проблема — рейтинг его падает, не так уж катастрофически, но ему еще больше чем два года быть президентом. Но рейтинг падает. Это связано и с его действиями, и с тем, что украинцы к власти относятся презрительно и власть не любят. А самая главная проблема — то, что фракция и партия «Слуга народа» опустилась по рейтингам ниже «Европейской солидарности» Порошенко. Ну и было принято решение в офисе президента уничтожить главного оппонента, лидера оппозиции. Лидера не потому, что он такой невероятный, Порошенко, а потому что он на втором месте», — пояснил в эфире «Эха Москвы» политический обозреватель Матвей Ганапольский, работающий в Украине.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+