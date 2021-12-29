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Политика

«Так делают только победители»: в ЕС рассказали об отношении к поведению России

Боррель назвал «неприемлемыми» требования России о нерасширении НАТО

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Yves Herman/Reuters
Требования Москвы о нерасширении НАТО и Евросоюза на восток «неприемлемы» и являются «чисто российской повесткой», заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, желание России вести переговоры о европейской безопасности без участия ЕС абсурдны. Накануне в МИД РФ заявили о желании обсуждать с США конкретные гарантии безопасности, а не «абстрактную» Украину.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель оценил требования Российской Федерации по гарантиям безопасности от НАТО. В интервью немецкой газете Die Welt дипломат отметил, что Москва хочет вести переговоры о евробезопасности, не приглашая к ним ЕС, что является «абсурдом».

Боррель также заявил, что переговоры РФ с НАТО и США не должны превратиться в подобие Ялтинской конференции союзных держав 1945 года, когда «Европу поделили без ее участия».

«Сейчас не послевоенное время. Есть некоторые европейские государства, которые не являются членами НАТО. Не должно быть «Ялты-2», а если [дойдет до переговоров], то это должны быть «Хельсинки-2», — выразил мнение дипломат.

По его мнению, подобные переговоры имеют какой-либо смысл лишь в случае участия в них Евросоюза. Он добавил, что с ним в данном вопросе согласен госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, переговоры с Россией должны касаться не только темы Украины и расширения НАТО, но «вообще всех нарушений Хельсинкских договоренностей от 1975 года».

Наконец, Боррель заявил, что Евросоюз не согласен «со многими событиями» во внешней политике Москвы и рядом событий, «которые Москва считает внутренним делом».

При этом он назвал требования о прекращении расширения НАТО и ЕС на пространство бывшего СССР по сути противоречащими повестке Брюсселя и Вашингтона.

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — добавил Боррель.

По его словам, Российская Федерация впервые представила свою повестку в письменной форме. «Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия», — сообщил Боррель.

28 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты намерены вместе с союзниками определить, по каким из российских предложений в сфере безопасности возможен диалог.

По его словам, Россия знает, что среди ее предложений есть такие, которые будут неприемлемыми для США и Евросоюза. «Наша задача во всем этом состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, есть ли потенциал для диалога и консультаций в некоторых сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения», — добавил он.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть ряд разногласий и размытая повестка американских властей дает понять, что они могут быть не готовы «к серьезному разговору».

«Поэтому разбавлять это все, разводнять, каким-то образом все это дело распылять, — это не подход, который мы можем поддержать», — объяснил Рябков.

По его словам, подобные моменты были ожидаемы, но Россия не будет переключаться на какие-либо другие темы, отличные от предложенной повестки.

«Эти американские сигналы ожидаемы. Мы с самого начала предполагали и предостерегали американцев: предполагали, что они будут действовать таким образом, и предостерегали от этого. Надо <...> сосредоточиться исключительно на двух проектах документов, которые мы представили», — объяснил дипломат. Рябков также отметил, что Россия собирается «положить заслон» расширению НАТО и будет активно этого добиваться.

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