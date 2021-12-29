«Маленькие злые гномы» и Додон: экс-главу Молдовы подозревают в хищении $12 млн

Прокуратура Республики Молдова допросила 29 декабря экс-президента страны Игоря Додона по подозрению в хищении $12 млн. Речь идет о деле 13-летней давности, когда он занимал должности первого вице-премьера, министра экономики и торговли. Предполагается, что политик причастен к хищениям госсредств через схему закупки электроэнергии при помощи предприятия «Энергоком». Сам Додон вину категорически отрицает.

Подозрительный вице-премьер

«Бывший Президент Республики Молдова Игорь Додон предстал перед прокуратурой, где его заслушали в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 3-й частью 328 статьи Уголовного кодекса «Превышение должностных обязанностей лицом, исполняющим ответственную государственную должность, в интересах организованной преступной группы» по уголовному делу «Энергоком», — такое сообщение появилось 29 декабря на сайте генпрокуратуры Республики Молдовы.

За подобное преступление в стране грозит лишение свободы на 6-10 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Также уточняется, что подозрения вызывает деятельность Додона в 2008–2009 годах, когда он занимал должности первого вице-премьера, министра экономики и торговли.

Прокуратура подозревает, что тогда он издал заключение, на основании которого в мае 2008 года был подписан договор на покупку электроэнергии для Республики Молдова, учитывая, что ЗАО «Энергоком» уже провело переговоры и заключило две поставки электроэнергии. Эти контракты были на 29% дешевле. А новая схема позволяла ее участникам необоснованно завышать закупочную цену электричества и присваивать разницу.

«В результате заявленных действий государству в лице ЗАО «Энергоком» был причинен ущерб в очень крупном размере на сумму 11 927 173 долларов США, что эквивалентно 123 957 916 леев. Средства впоследствии были переведены на счета некоторых офшорных компаний», — добавили в молдавском ведомстве.

В то же время эти действия привели к повышению тарифов на электроэнергию, что затронуло права обычных граждан.

В прокуратуре отметили, что в ходе нынешних слушаний Игорь Додон не признал своей вины. «Лицо, обвиняемое в совершении уголовного преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в соответствии с законом при вынесении окончательного приговора», — также напомнили в ведомстве.

«Убегать не собираемся»

Игорь Додон был президентом Молдавии с 2016 по 2020 год. Впоследствии он был председателем Партии социалистов, а на парламентских выборах — одним из лидеров блока с коммунистами. По итогам голосования летом 2021 года президентская партия сформировала большинство, после чего экс-президент отказался от депутатского мандата.

Как бывший президент и депутат, Додон не обладает неприкосновенностью, поэтому силовики могут задержать его, если прокуроры сочтут это необходимым.

Комментируя СМИ нынешний визит в генпрокуратуру, политик отверг все обвинения. Он уточнил, что ему показали часть дела, заявили, что он лишь подозреваемый, не обвиняемый. Додон также заметил, что первым среди всех глав Молдовы оказался под следствием.

«Нынешнее руководство страны… это группа маленьких злых гномов, которые сейчас ищут, как что-то сделать… Мы никуда убегать не собираемся, будем дальше с прокуратурой сотрудничать», — заявил экс-президент.

Он также удивился, что прокуратура решила вернуться к рассмотрению дела 13-летней давности.

«Я считаю, что это попытка сместить акценты для общества перед Новым годом, власти хотят отвлечь население от проблем вроде повышения пенсионного возраста. Это дело уже рассматривалось четыре года назад, сейчас к нему вернулись», — заключил политик.

Скандальный президент

Нынешнее дело — не первый политический скандал в жизни Игоря Додона.

В 2017—2018 годах Конституционный суд Молдавии несколько раз временно отстранял его от должности президента из-за отказа подписывать указы о назначении министров правительства Республики Молдова и иные законы, принятые парламентом страны (в том числе Закон по борьбе с иностранной пропагандой). Указы и законы подписывались лицом, которому временно переходили полномочия президента Молдавии — председателем парламента Молдавии Андрианом Канду, после чего полномочия вновь возвращались Додону.