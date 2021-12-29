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Политика

«Либо Лукашенко, либо интеграция»: что ждет Союзное государство России и Белоруссии

Переговоры Путина и Лукашенко продлились около трех часов

В Санкт-Петербурге завершились очередные переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Коллеги из Минска давно закрепили за собой статус самых близких партнеров Москвы — только в этом году лидеры двух государств встречались шесть раз. Однако, по мнению экспертов, даже такие частые контакты не говорят о настоящем сближении двух стран. О том, что изменил 2021 год в российско-белорусских отношениях, — в материале «Газеты.Ru».

Рандеву в северной столице

На встрече в Санкт-Петербурге лидеры двух государств обменялись мнениями о дальнейшей реализации союзных программ. Путин отметил, что интеграционные соглашения и их претворение в жизнь создадут условия для развития экономик России и Белоруссии. Президент также выделил роль России в поддержке белорусской экономики на фоне внешнего санкционного давления. Упомянул он и сотрудничество в военной сфере: Путин анонсировал российско-белорусские учения на территории Белоруссии в феврале-марте следующего года.

«28 программ развития Союзного государства приняты, причем это ключевые вещи, которые, может быть, незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов для обоих государств. Это, прежде всего, финансы, это налоговое, таможенное законодательство, фискальное. Это очень важно, это будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

«К сожалению, в пандемийный, 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота — почти 17%. Зато в этом году уже почти 36% рост. То есть мы покрыли все, что потеряли в предыдущий», — добавил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил Путина за поддержку кооперации в авиастроении и прокомментировал военное сотрудничество.

«Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которые мы у России закупаем», — сказал Лукашенко.

Переговоры завершились на позитивной ноте. И, как это часто бывает у президентов двух стран, официальная часть перетекла в развлекательную — на этот раз Путин и Лукашенко решили сыграть в хоккей .

Союз нерушимый

Уходящий год кажется крайне продуктивным для двусторонних отношений Москвы и Минска: стороны наконец опубликовали 28 союзных программ по интеграции, речь о которых шла еще в Договоре о создании Союзного государства от 1999 года. Программы включают в себя такие пункты, как объединение газового рынка, создание консультативного Комитета Союзного государства по налоговым вопросам, гармонизация законодательства по закупкам и конкуренции и т.д. В частности, стороны договорились синхронизировать «стратегическое управление» по части макроэкономической политики и официальной статистики.

Однако на данный момент из всех запланированных программ удалось реализовать только создание зоны свободной торговли и единого таможенного пространства.

В связи с этим одной из главных внешнеполитических интриг грядущего года становится дальнейшее развитие интеграционных процессов в российско-белорусских отношениях.

В Минске настроены положительно и даже готовы обсуждать условия введения единой валюты в Союзном государстве России и Белоруссии. Президент Путин, в свою очередь, относится к инициативе сдержанно и отмечал, что уровень «интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе».

Однако по мнению публициста и историка Павла Пряникова, шансов на то, что интеграционные процессы между Россией и Белоруссией усилятся в следующем году, почти нет.

«Лукашенко уже 22 года саботирует создание Союзного государства и продолжит это делать дальше. И его понять можно. Сейчас он президент суверенного государства, а кем он станет в Союзе, губернатором? На понижение статуса ни он, ни высшая бюрократия Белоруссии никогда не пойдут. Тем более что Союз подразумевает приход на белорусский рынок российских олигархических структур, а это означает уменьшение кормления верхушки Белоруссии — за Беларуськалий, МАЗ, железные дороги и другие предприятия они будут держаться зубами», — сказал публицист «Газете.Ru».

С этой точкой зрения не согласен депутат Палаты представителей Белоруссии и заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Олег Гайдукевич. Он подчеркнул, что страны уже начали приступать к реализации интеграционных программ.

«Парламент Белоруссии и России должен принять более 250 законопроектов в 2022 году; работу начали. Сил хватит. Мы не будем повторять ошибок Евросоюза. Мы делаем умнее и лучше. Это первый декабрь за долгие годы, когда между нашими лидерами не будет споров по газу и нефти. Сегодня главы обсуждают другие вопросы — и это очень хорошо», — заявил депутат.

Ложка дегтя

Многие вопросы в отношениях двух стран до сих пор остаются открытыми, считает политолог Андрей Суздальцев.

«Весь год ушел на подготовку союзных программ. Это было частичное повторение прошлых дорожных карт. В принципе, Россия видит политику в отношении Белоруссии в двух форматах: политическом и экономическом. Для нас важно, чтобы прошел конституционный референдум и прекратилось гражданское противостояние внутри Белоруссии, поскольку рейтинг Лукашенко не растет», — отметил политолог в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Суздальцева, отношения между странами остались на уровне 2020 года. Даже несмотря на подписание Лукшенко интеграционного декрета, реальная работа по реализации союзных соглашений так и не началась.

«То есть о гармонизации законодательств речи и не идет. Политические и экономическое направления пока подвисли», — полагает эксперт.

Депутат Гайдукевич придерживается иного мнения: по его словам, 2021 год выдался «прорывным» для российско-белорусской интеграции, особенно «в условиях гибридной войны, которая ведется против стран». Россия и Белоруссия начали больше ценить интеграцию и осознали, что вместе они сильнее, считает депутат.

«В России понимают, как важна Белоруссия в качестве последнего настоящего союзника на западном направлении. Поэтому Запад бросил силы, чтобы власть в Белоруссии поменять. Но вместе мы сильнее. Подписание 28 интеграционных программ наполнило отношения реальным смыслом. Год заканчивается встречей двух лидеров, что также характеризуется положительной динамикой в отношениях. И следующей год будет достаточно успешным в вопросах интеграции», — сказал он.

Депутат также обратил внимание на развитие военного сотрудничество между Москвой и Минском, особо отметив перевооружение белорусской армии, совместное патрулирование границ во время миграционного кризиса, а также договоренности о совместных учениях.

«В вопросах безопасности мы действуем как одно государство, как единое целое — и это очень хорошо», — заявил Гайдукевич.

Еще один стул Лукашенко

Отношения Александра Лукашенко с Западом в последнее время складываются напряженно. Недавно белорусский лидер заявил, что готов перекрыть транзит газа в Европу, если западные санкции поставят его «в чрезвычайное положение». Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что политик не станет отказываться от сотрудничества с западным миром, несмотря на громкие заявления и участившиеся встречи с российским президентом, в ходе которых регулярно звучат заявления о совместном противостоянии внешнему давлению.

«Лукашенко с вероятностью в 100% вернется к многовекторности. В Москве, к сожалению, не понимают дилеммы: либо Лукашенко, либо интеграция. Если мы хотим поддерживать Лукашенко, интеграции не будет. Если хотим интеграцию – Лукашенко не нужен.

Он требует интеграционные авансы. В итоге авансы в виде дотаций и списаний достигли за последние годы $142 млрд безвозвратных денег, т.е. $6,8 млрд. в год. Естественно, никакой интеграции ему не надо. Он хочет оставаться у власти пожизненно», — считает Андрей Суздальцев.

«Поэтому скандалы гарантированы. Новая попытка снова развернуться лицом к Западу будет», — добавил эксперт.

Минск готов выстраивать отношения с Брюсселем, но только если диалог не будет касаться внутренней политики республики, объяснил Гайдукевич.

«Мы готовы к диалогу по вопросам, которые интересуют всех нас: по экономике, инвестициям, ковиду. Но внутреннюю повестку обсуждать не будем. Мы ожидаем новых санкций, но ни одна серьезная компания еще не ушла с нашего рынка. Польша и Литва, зависимые от Вашингтона, будут вести негативную риторику. Но остальные европейские страны будут разговаривать и с Москвой, и с Минском», — резюмировал политик.

Публицист и историк Пряников также допустил возвращение Белоруссии к многовекторности во внешней политике.

«Благодаря такой политике, впервые протоптанной главой Югославии Тито, Лукашенко так и будет оставаться субъектом в политике, а не объектом.

Ему сейчас должна помочь и новая «восточная политика» пришедших к власти в Германии социал-демократов, которая традиционно подразумевает более мягкое отношение немцев ко всему, что происходит к востоку от них. Более того, Польша стала главным раздражителем в ЕС, и тут Белоруссия может помочь Евросоюзу, в унисон ему борясь с Польшей», — рассуждает публицист.

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