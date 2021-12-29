«ЕС пытается напомнить России и США, что еще существует»

Евросоюз пытается включиться в переговоры с Россией по гарантиям безопасности, — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает их бессмысленными без участия Брюсселя. В Вашингтоне пока ограничиваются вежливыми обещаниями учитывать интересы союзника. «Газета.Ru» — о том, услышат ли Россия и США голос Евросоюза.

ЕС забыли спросить

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал ожидающиеся в январе 2022 года переговоры по гарантиям безопасности в Европе вопросом, «касающимся не только США и России».

«Это абсурд, мы не примем этого. (…) Евросоюз должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проводятся в тесной координации с ЕС и при его участии», — считает он.

Боррель напомнил, что некоторые европейские государства не входят в НАТО, а соответственно не смогут принять участие в заседании Совета Россия — НАТО, которое пройдет 12 января, почти сразу после двусторонних переговоров Москвы и Вашингтона. Кто поддержит Украину в конфликте с Россией — кроме США и НАТО Японские СМИ всерьез озабочены ситуацией на Дальнем Востоке. Издание Shukan Gendai обращает внимание... 28 декабря 20:27

«Не должно быть «Ялты-2», а если [дойдет до переговоров], то это должны быть «Хельсинки-2», — сказал евродипломат, имея в виду Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который был подписан в 1975 году главами 35 государств.

Кроме того, представитель Брюсселя посчитал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми. В частности, речь идет о прекращении расширения Евросоюза и НАТО на восток.

«Это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал он. По мнению главного дипломата Евросоюза, с Россией нужно обсуждать не только упомянутые вопросы, а «все нарушения с момента принятия Хельсинкского заключительного акта».

Борреля не удовлетворила и сама беспрецедентная форма выдвижения российских условий в письменном виде, потому что «так делают только победители».

«Нет добавленной стоимости»

Это уже не первая за декабрь жалоба главы европейской дипломатии на формат грядущих переговоров. Возмущение прозвучало сразу же после того, как в середине декабря 2021 года МИД России опубликовал свои требования к США и НАТО. В одном из пунктов Москва просит предоставить ей гарантии нерасширения альянса на восток, в частности, за счет Украины.

Россия и США пока сдержанно реагируют на проявленный интерес Евросоюза.

Если верить версии пресс-службы ЕС, то 23 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что переговоры о российских предложениях будут проходить при участии Евросоюза. Однако появившаяся тогда формулировка не прояснила, как именно это будет реализовано. Для Турции нашли роль в войне России и НАТО В НАТО продолжаются рассуждения о возможном нападении России на Украину, и, как обратили... 24 декабря 21:07

«Они [Блинкен и Боррель] согласились с тем, что любые дискуссии по поводу европейской безопасности будут проходить в координации и при участии Европейского союза», — утверждалось в тексте.

В России же и вовсе отказались рассуждать о возможной роли Брюсселя в переговорах. Так, постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов прямо отметил, что «возможное участие Евросоюза в переговорах России с США и НАТО не имело бы добавленной стоимости», так как ЕС — не военный блок.

«Основное содержание наших предложений — вопросы жесткой безопасности. Вопрос о неразмещении ракет средней и меньшей дальности — разве Евросоюз их размещает?» — недоумевал российский постпред. При этом он отметил, что Москва была бы рада увидеть «коллективные усилия по укреплению безопасности в Европе от стран ЕС, которые входят в блок НАТО».

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов в разговоре с «Газетой.Ru» согласился, что никто в Москве и Вашингтоне не собирается включать в переговоры по гарантиям безопасности Евросоюз.

«Это двухсторонние и конфиденциальные переговоры о стратегической стабильности. Евросоюз ни с какого бока и близко тут не стоит», — сказал он.

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что подобные заявления Боррель делает «в ритуальном порядке, чтобы никто не забыл про то, что Европейский союз существует».

«Очевидно, что Россия готова вести переговоры с США. И американцы европейцам тоже мало внимания уделяют, поэтому Боррелю нужны некие символические движения. Он ведь, скорее, политик, а не дипломат, особо не задумывается о смысле своих слов. Там нет какого-то глубинного смысла. Евросоюз как организация не может сейчас внести никакого позитивного вклада», — подытожил он. «С какими-то предложениями мы согласились бы». Что ответили Путину в Белом доме Белый дом в четверг заявил, что США готовы к переговорам с Россией по безопасности... 24 декабря 08:01

При этом эксперты допустили, что Евросоюз все-таки будет формально представлен в том или ином виде на январских переговорах, что, впрочем, все равно не повлияет на их результат.

Так, Бордачев считает наиболее вероятным участие представителей ЕС в переговорах России и ОБСЕ 13 января.

«Но даже это будет не приглашение, а этакий самовольный порядок объявления, что просто Евросоюз присоединился. Но ни для России, ни для США, ни для Великобритании это не будет означать изменение ситуации», — уверен эксперт.

По мнению Арбатова, Евросоюз может претендовать на приглашение его представителя на Совет Россия-НАТО.

«В формате ОБСЕ соберутся все 50 стран, и там будет просто обмен декларациями, это не совсем даже переговоры. Ведь страны ОБСЕ имеют очень отдаленное отношение к гарантии безопасностям России, это вообще гвоздь не от той стенки. А вот если брать два предыдущих форума, то Боррель может только прислать своего представителя на переговоры России с НАТО, как это было было на переговорах по ядерной сделке с Ираном. Но не более того», — сказал он.

Арбатов добавил, что даже при самом позитивном для ЕС сценарии представитель содружества будет, скорее всего, всего лишь озвучивать позицию по безопасности только тех его стран, что не входят в НАТО, — в частности, Австрии, Финляндии и Швеции.