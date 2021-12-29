«Какие к нам претензии?». Мантуров раскритиковал иск ЕС к России из-за норм ВТО

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Евросоюз напрасно жалуется на Москву во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он пояснил, что российская сторона не подписывала с ВТО часть соглашения о госзакупках, поэтому имеет право регулировать их на свое усмотрение. Ранее ЕС заявил, что Россия дает необоснованные преимущества отечественным поставщикам, когда разыгрывает тендеры на государственные заказы. По мнению Брюсселя, это рушит честную конкуренцию.

Мантуров отметил, что претензии ЕС не имеют реального основания.

«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей», — пояснил он РБК.

Министр добавил, что западные страны первыми ввели санкции против России. Этот шаг и подтолкнул Москву к политике импортозамещения, которой теперь недоволен Брюссель. «Если вы ввели санкции, мы должны производить свое — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?», — считает глава Минпромторга.

Он уточнил, что Россия не против сотрудничества с европейскими компаниями. В частном секторе они могут работать с российскими партнерами без всяких ограничений. США и ЕС пожаловались на Россию в ВТО. Что из этого получится Евросоюз подал жалобу в ВТО на Россию. По мнению Брюсселя, российская политика... 27 декабря 09:45

На что жалуется ЕС

О том, что Евросоюз подал жалобу на Россию во ВТО, стало известно 26 декабря. ЕС утверждает, что Россия несколько лет разрабатывала меры, которые серьезно ограничивают европейские компании, если те хотят продать товары или услуги российским фирмам.

Во-первых, с начала этого года российское правительство ввело национальные квоты на госзакупки. Если какая-то компания в России покупает продукцию за государственный счет, то определенная доля товаров должна быть российского происхождения или производства стран ЕАС. Кроме того, как говорится в жалобе ЕС, российские компании подают заявки на участие в тендерах с заниженной на 15–30% стоимостью, но если они выигрывают государственный заказ, то в итоге работы им все равно оплачивают в полном объеме. Власти США нашли нарушения в российском импортозамещении Власти США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства... 22 декабря 11:49

ЕС отметил, что Россия таким образом нарушила нормы ВТО, из-за чего европейские компании недополучили значительную прибыль.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — отметил ЕС.

Российское Минэкономразвития позже в ответ заявило, что Россия уже представила Евросоюзу разъяснения о том, что указанные меры полностью соответствуют российским обязательствам в рамках ВТО.

В министерстве также пояснили, что жалоба Евросоюза не означает, что Брюссель требует, чтобы Россия заплатила ЕС упущенную им выгоду в виде €290 млрд. «В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают «выплат» каких-либо «компенсаций», — указало Минэкономразвития.

Там добавили, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер, принятых Россией. Минэкономразвития пообещало, что будет защищать российскую позицию и действующие в стране правила госзакупок «в рамках соответствующих судебных процедур».

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, считает, что иск ВТО доказывает глупость европейских элит. «Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России», — пояснила она.

«Несостоятельны» же европейские элиты потому, по ее мнению, что Европа не была готова вводить санкции против России. Однако, США заставили ЕС пойти на это, поставив Европу «в трудное положение».

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что иск Европейского союза к России из-за норм ВТО «можно вообще не обсуждать». «Мне просто обидно за тех политиков, которые решились делать публично подобного рода заявления с жалобами на Российскую Федерацию. Это просто непорядочно», — уверен он.

В МИД России также отмечали, что дело против России скорее всего увязнет в бюрократии. Конечной инстанцией ВТО, которая разрешает торговые споры между странами, является апелляционный орган, однако он не работает с 2019 года. Таким образом сам механизм разрешения споров через ВТО стал бессмысленным.