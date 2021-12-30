Новогодних подарков в Госдуме стало меньше, заявили «Газете.Ru» депутаты. Если пять-десять лет назад парламентарии перед праздниками могли рассчитывать, например, на дорогой коньяк, то в этом году презентовали в основном лишь открытки и блокноты. Во фракциях объясняют это ужесточившимся антикоррупционным законодательством: хотя принимать подарки от коллег и не запрещено, «осторожность не бывает лишней».

Количество новогодних подарков в Госдуме в этом году заметно снизилось, об этом «Газете.Ru» сообщили сразу несколько депутатов.

«Сувениры, открытки, календари, елочные игрушки, канцелярские товары — все равно это есть. Может, не в таких объемах как раньше. Возможно, это следствие экономической ситуации либо принятых решений», — рассказал замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. «Достойно отметить замечательный праздник». Получат ли пенсионеры предновогодние выплаты Документ, предусматривающий предновогоднюю пенсионную выплату, размещен в думской электронной базе. Его... 30 декабря 15:32

Привычка дарить дорогие подарки ушла из Думы «уже лет пять назад», отметил первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

«Крутые подарки вроде дорогих коньяков я встречал, пожалуй, лет десять назад. Не навалом, конечно, но отдельные такие подарки были. А последние годы вообще нет. Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять», — добавил Синельщиков.

Депутат признался, что в этом году он получил маленькую коробку конфет от коллеги из КПРФ, «книжку необычных стихов про любовь» от фракции «Единая Россия» и календарики.

«Примерно так было и в прошлом году. Если мне кто-то приносил подарочки, это обычно из других ведомств — или из прокуратуры, где я работал, или по линии Совета ветеранов.

Вот и сейчас из одного из ведомств — не буду говорить, из какого — принесли бутылку водки. Еще одну принесли из финского посольства. Открытка и бутылка водки. Вот и все подарки»,— заявил Синельщиков.

Депутат от «Единой России», ученый-океанограф Артур Чилингаров не увидел существенного снижения количества подарков. «Мне дарят, в основном, снаряжение — перчатки, теплую одежду. И спиртное. У меня столько запасов, что хватит на весь год», — рассказал он.

При этом сам он в очередной раз подарил друзьям и коллегам фарфоровых медведей. «Я все время дарю медведей. Покупаю в магазине и дарю. Ломоносовский фарфор. У меня их целое стадо. Сейчас тоже медведей подарил, конечно», — подчеркнул Чилингаров.

Лидер фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов дипломатично заявил, что «депутаты поздравляют не только друг друга, но и граждан», и рассказал, что исполнил три желания на акции «Елка желаний», которая проводится в поддержку малоимущих и инвалидов.

Его коллега по фракции, первый зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова, которая работает в Госдуме первый год, рассказала, что депутаты подошли к поздравлению «творчески» и дарили друг другу hand-made подарки.

»[Первый зампред Комитета по аграрным вопросам, справедливоросс] Олег Нилов, например, вручил мне потрясающую вязаную сумочку, сделанную его женой. Она рукодельница, делает неимоверной красоты поделки своими руками. Некоторые парламентарии дарили самодельные елочные игрушки и другие уникальные вещи. Многие также приняли участие в подготовке подарков детям, участвовали в таких акциях, как «Елка желаний», «Снеговики-добряки» и других», — перечислила Лантратова.

Подарки ручной работы от мастериц Кировской области коллегам подготовила и Мария Бутина («Единая Россия»). «Это ручная работа, [куклы] очень красивые. Вот я считаю, что все-таки адресные подарки лучше, чем просто всем рассылать коробки конфет», — отметила Бутина.

При этом не все депутаты подготовили сувениры. Например, лидер фракции «Новые люди», впервые вошедшей в состав Госдумы в уходящем году, Алексей Нечаев признался, что совсем не дарил подарков коллегам.

«Мы ограничились открытками и устными поздравлениями. В своих пожеланиях призывали к более плотному взаимодействию при работе над нашими законопроектами в следующем году, — рассказал Нечаев. — Мы пришли в Госдуму не подарки дарить, а исполнять нашу предвыборную программу. Наша партия для многих в Думе и во власти не подарок. Не нужно от нас ждать такого. Мы пришли не за этим междусобойчиком».

Закон суров

Зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции, единоросс и бывший военный прокурор Анатолий Выборный полагает, что во многом на снижение количества новогодних подарков повлияло антикоррупционное законодательство.

«Нормы, предусмотренные законом «О противодействии коррупции», уже прочно встроились в правосознание депутатов и иных должностных лиц, поэтому люди стали реже принимать подарки и дарить их -— от греха подальше.

Не стоит забывать, что подарки могут быть использованы для провокации, необоснованного раздутия скандала, дискредитации в СМИ или соцсетях», — сказал Выборный.

По его словам, антикоррупционные требования были доведены до всех депутатов на собраниях фракций, поэтому «как новые депутаты, так и переизбранные осведомлены о возможных последствиях и проявляют осторожность». Выплат станет больше. Какие законы вступят в силу в январе 2022 года Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу с 1 января 2022 года. Спикер Госдумы... 25 декабря 17:17

«Это не означает, что те, кто дарят и принимают подарки, нарушают закон, вовсе нет. По закону запрещено получать подарки в связи с выполнением должностных обязанностей. Депутаты дарят друг другу подарки, исходя из личных взаимоотношений, они не связаны с осуществлением полномочий. Однако осторожность лишней не бывает», — отметил Выборный.

В свою очередь, Юрий Синельщиков, который тоже долгое время проработал в прокуратуре, отметил, что жесткого регулирования темы подарков в Думе нет.

«Никто подарки никак не регулирует, это совершенно точно. Может быть, были какие-то команды по «Единой России», у них все-таки самое большое количество депутатов. Но за десять лет я не слышал об этом ни на уровне фракции, ни на уровне Думы», — заявил Синельщиков.

Ярослав Нилов считает, что тратить деньги, особенно бюджетные, на новогоднюю «сувенирку» нецелесообразно.

«Огромное количество открыток, писем, каких-то календарей, причем это же все даже не читается. А знаете, какие траты на изготовление, на почтовые расходы? А когда тратят деньги на изготовление дорогой продукции, различных ежедневников в кожаной обложке, дорогих ручек с нанесением логотипа ведомства.

Я считаю, что, в принципе, недопустимо тратить деньги бюджетов любого уровня, даже если это деньги подведомственных организаций — всяких ФГУПов, МУПов, — когда изготавливают подарки и дарят от имени учреждений. Я считаю, что достаточно официальных поздравлений, например, от министерства или ведомства в интернете. Когда фракция тратит деньги и депутат тратит личные деньги, это его личное дело. А когда тратят бюджетные деньги, это уже другая история», — подчеркнул Нилов.