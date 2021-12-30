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Политика

«Право, а не обязанность». Зачем в России будут собирать биометрические данные

Путин подписал закон о создании Единой госсистемы биометрических данных

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Владимир Гердо/ТАСС
В России начнет работать Единая государственная система сбора биометрических данных. Кроме того, сбор биометрии позволит расширить перечень услуг и их доступность для жителей страны. Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что эти реформы направлены на то, чтобы защитить биометрические и персональные данные россиян. Подробнее о системе сбора биометрических данных — в материале «Газеты.Ru».

Российский президент Владимир Путин подписал закон о создании Единой госсистемы биометрии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он подчеркнул, что биометрические данные необходимо хранить в единой и защищенной госсистеме. Таким образом, были внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Правительство будет утверждать положения, которые регулируют порядок работы этой системы.

Россияне смогут самостоятельно размещать в системе свои данные. Но для этого необходимо использовать доверенное ПО.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко уверен, что запуск госсистемы биометрии – это «большой шаг» на пути к цели «Цифровая трансформация». Об этом он сказал в комментарии ТАСС.

«Новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надежную защиту персональных данных граждан. Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России», – считает он.

Чернышенко подчеркнул, что предоставление данных в Единую биометрическую систему – это «право граждан, а не обязанность».

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн также считает запуск этой системы «важным этапом». По его словам, эти реформы направлены на то, чтобы защитить биометрические и персональные данные россиян.

Хинштейн также рассказал, что в весеннюю сессию депутаты будут прорабатывать «нормы передачи уже существующих коммерческих ЕБС под контроль государства».

В ноябре этого года Минцифры России представило перечень угроз безопасности при использовании биометрии россиян. В списке указано, что может быть нарушена целостность (подмена, удаление) данных. Также есть риски нарушения безопасности при сборе данных в офисах, филиалах или внутренних структурных подразделениях организаций. В частности, имеется в виду несанкционированный доступ к информации из-за уязвимостей кода или сетей, внедрение вирусов.

Помимо этого, в ведомстве обратили внимание, что угрозы есть при сборе биометрии через сотовые телефоны, планшеты и при передаче данных между устройствами.

В середине октября онлайн-сервис SuperJob провел опрос среди россиян. Специалисты опросили 2,5 тыс. совершеннолетних граждан. Исследование показало, что каждому восьмому жителю страны (13%) предлагали сдать биометрические данные. Зачастую такую услугу предлагали банки. Лишь треть россиян согласились на процедуру.

«Свою позицию респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений банков», – приводит РИА «Новости» данные исследования.

При этом 44% из тех, кому предлагали предоставить свою биометрию, отказались. Они выразили недоверие, а также опасение утечки и недобросовестного использования информации. 21% респондентов не определились стоит ли им сдавать свои данные.

Среди сфер, где могут использоваться биометрические данные – транспорт.

Предполагается, что к 2024 году ведомство введет такую систему для идентификации пассажиров авиа-, ж/д и общественного транспорта. Об этом глава Минтранса РФ Виталий Савельев заявил в июне этого года. По его словам, при входе в транспорт пассажирам нужно будет пройти процедуру определения личности по лицу.

Летом 2019 года российские власти обнародовали образец будущих электронных паспортов. Информация о гражданах будет храниться на пластиковых картах, похожих на банковские. По словам вице-премьера Максима Акимова, эта карта будет содержать данные, которые в течение жизни не меняется, а также ФИО, дату и место рождения, фактический адрес, водительские права, СНИЛС, ИНН и срок действия документа (10 лет).

На обратной стороне карты, помимо голографического изображения владельца, будут расположены буквенный и QR-код. На тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бумажные паспорта заменят к 2021 году поэтапно.

Против этой инициативы выступили в РПЦ. По мнению зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, «сбор и концентрация данных обо всех сторонах жизни людей создают угрозу их использования против этих же граждан», передает агентство «Москва». Он подчеркнул, что для церкви важны «свобода человека и обеспечение неприкосновенности его частной жизни».

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