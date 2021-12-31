Вакцинация, провалы Байдена, захват Афганистана: каким мы запомним 2021 год

Солдаты США перед последней эвакуацией армии в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан, 30 августа 2021 года

Уходящий год стал годом обновления во всех смыслах этого слова: во многих странах сменилась власть, политические тяжеловесы уходили в тень, мир пытался преодолеть последствия пандемии. Каждый месяц 2021 года проходил под светом событий, влиявших как на мировую политику, так и на жизнь простых людей. «Газета.Ru» — о главных новостях последних 12 месяцев, за которыми вы следили, но о которых могли подзабыть.

Январь: Байден — новый президент США

2021 год начался с беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне — 6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа штурмом взяли Капитолий. Это событие стало прологом к президентству Джо Байдена, который вступил в должность спустя ровно две недели после этого.

78-летний политик стал 46-м президентом США после во многом скандальных выборов, результаты которых пытались оспорить Дональд Трамп и его команда.

Еще во время предвыборной гонки Байден активно критиковал своего предшественника и обещал исправить его ошибки. Однако некоторые вызовы оказались ему не по плечу. И хотя президенту удалось в некоторой степени обуздать пандемию коронавируса, новые штаммы изрядно подпортили статистику в последние месяцы. Еще до отмены ряда указов Трампа по иммиграционной политике, Байден пообещал оказывать мигрантам и беженцам более радушный прием. В результате сотни тысяч человек из Центральной Америки ринулись к мексиканской границе с США, что спровоцировало приграничный кризис. Помимо этого, Байден столкнулся с серьезными противоречиями внутри самой демократической партии, поскольку некоторые ее члены критически отнеслись к его инициативам по увеличению расходов на социальную сферу.

close 100% Джо Байден, 2021 год Susan Walsh/AP

Февраль: Навальный отправляется в тюрьму

В феврале по России прокатилась волна протестов из-за оглашения приговора оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Его осудили на два года и восемь месяцев в колонии общего режима. Западные страны выступили с призывом освободить политического активиста.

В тот же день в центре Москвы прошла протестная акция сторонников Навального, которые требовали его освобождения.

Тем не менее в конечном итоге он все же отправился в колонию, согласно решению суда. Некоторое время спустя стало известно об отъезде из России десятков ключевых соратников Навального. Тогда же против Навального было возбуждено дело о клевете на ветерана Игната Артеменко, по которому суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. На фоне этих разбирательств было ужесточено законодательство о клевете — было предусмотрено наказание за клевету на неопределенный круг лиц. Освобождения Навального из колонии требовали и Европейский суд по правам человека и комитет министров Совета Европы, но эти требования не были удовлетворены — Навальный по-прежнему находится в колонии.

close 100% Несанкционированная акция протеста сторонников Навального на Пушкинской площади, 2021 год Михаил Терещенко/ТАСС

Март: Европа спорит из-за «Спутника»

Март запомнился скандалами из-за закупок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе. Тогда препарат получили только две страны ЕС — Венгрия и Словакия, причем в Братиславе это решение стало причиной серьезного политического скандала, который привел к отставке министра здравоохранения Марека Крайчи. В Чехии сложилась обратная ситуация — президент Милош Земан требовал отставки министра здравоохранения и директора Государственного института по контролю за лекарствами, так как они отказались покупать российскую вакцину.

Тем временем в Еврокомиссии постоянно напоминали, что члены ЕС могут самостоятельно принимать решения о закупке препаратов из других стран.

Но уже в середине апреля первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что в стране больше не ведутся дискуссии о необходимости покупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19 и единственный вариант для Чехии заключается в том, чтобы сфокусироваться на вакцинах, одобренных регулятором ЕС. К концу года ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки: ведущая российская вакцина по прежнему одобрена лишь в двух странах Евросоюза.

close 100% Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», 2021 год РИА «Новости»

Апрель: конец перемирия в Донбассе

Самое продолжительное перемирие за всю историю конфликта на Юго-Востоке Украины (оно было заключено 27 июля 2020 года) оборвалось весной этого года. После гибели военных на линии разграничения в конце марта обстрелы начались с новой силой. В апреле об этом говорил уже весь мир: Россию обвиняли в провокациях, указывая на движение военной техники и войск вдоль границ, США публично дали Украине гарантии безопасности. Москва в ответ заявляла, что западные страны потворствуют украинской агрессии и требовала от Киева выполнения минских соглашений.

Градус напряжения периодически снижался, как правило — после прямых контактов руководства России и США. Однако тревожные новости из охваченного войной региона приходят до сих пор.

Очередное обострение было зафиксировано в конце осени: западные СМИ несколько месяцев писали, что Россия готовит военное вторжение на Украину. Тема войны так прочно вошла в информационное пространство, что стала одной из ключевых на пресс-конференции Владимира Путина.

close 100% Боец Народной милиции ДНР передвигается по окопу между позициями на западной окраине Донецка на линии соприкосновения, 2021 год Сергей Аверин/РИА «Новости»

Май: Израиль и ХАМАС устроили войну

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа начали обмениваться ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на фоне решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

Всего по Израилю было выпущено около 3,5 тыс. ракет, они были нацелены не только на приграничные территории, но и на Иерусалим и Тель-Авив, находящиеся в центре страны.

Большую часть ракет перехватила система ПРО «Железный купол». В ответ Израиль атаковал около 1,5 тыс. целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС. Была разрушена инфраструктура, которую использовало движение, разрушена система тоннелей. На территории Израиля погибли 12 человек, палестинские власти сообщили о более чем 230 жертвах, в том числе женщинах и детях. В итоге 20 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Вскоре после окончания боевых действий, правительство Израиля претерпело существенные изменения. Нафтали Беннет получил пост премьер-министра Израиля с помощью коалиционного соглашения с лидерами других партий, которые выступили против Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего кабинет около 15 лет.

close 100% Обломки башни Аль-Шурук в Газе, разрушенной израильскими истребителями, 22 мая 2021 года Ahmed Zakot/Global Look Press

Июнь: Путин встретил Байдена

Первый разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоялся еще в январе этого года — тогда президенты решили судьбу договора СНВ-3. Однако первая личная встреча двух лидеров состоялась лишь в конце июня. Ее итогом стало совместное заявление, в котором главы РФ и США подтвердили приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.

Тон диалога казался положительным и в последующие несколько месяцев контакты России и США стали намного более регулярными.

В октябре Москву даже посетила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Обе стороны впоследствии говорили, что состоявшийся разговор был крайне полезным.

За год Путин и Байден напрямую пообщались шесть раз. Помимо очной встречи в июне, президенты пять раз созванивались по телефону. Последние два разговора пришлись на последний месяц года и, как ожидается, регулярные контакты продолжатся сразу после новогодних праздников. На повестке — взаимные гарантии безопасности, обсуждение которых в декабре предложила запустить Россия.

close 100% Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года Alexander Zemlianichenko/AP

Июль: «Северный поток — 2» получил добро от Байдена

Середина лета в этом году особо запомнилась благодаря формальному завершению масштабной кампании США по противодействию строительству газопровода «Северный поток — 2». Американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Анлега Меркель заключили соглашение, согласно которому Вашингтон согласился не препятствовать завершению проекта.

В ответ на это Германия согласилась добиваться санкций против России на уровне Евросоюза, если Москва станет использовать энергоресурсы в качестве «оружия» против государств Европы, в том числе за счет «Северного потока — 2».

Отдельно Берлин объявил о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины, несмотря на запуск газопровода, пообещав добиваться предоставления Киеву гарантий энергетической безопасности, что поддерживали и в США. Соглашение сторон стоило им немало политических очков, так как компромисс называли «подарком России». Впрочем, соглашение стороны все же соблюдают, проект уже успешно завершен и ожидает сертификации.

close 100% Ангела Меркель и Джо Байден Tom Brenner/Reuters

Август: Талибы (организация запрещена в России) взяли власть в Афганистане

Август стал одним из самых черных месяцев для западного мира за несколько последних десятилетий. 20-летняя миссия США и ее союзников в Афганистане подходила к концу, стороны выводили войска, передавая контроль за безопасностью в стране правительству республики, которое Запад последовательно поддерживал долгие годы. Однако уход сил превратился фактически в бегство, когда к середине месяца контроль над государством захватил «Талибан».

Вместе с силами Запада страну захотели покинуть сотни граждан Афганистана: люди залезали на улетающие самолеты, пытались пересечь границу, искали любые способы уехать из страны.

Сам процесс эвакуации военных был омрачен нехваткой самолетов, сбитой координацией и даже серией терактов. Впоследствии многие официальные лица в США и ЕС называли уход из Афганистана поражением Запада.

close 100% Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) Bernat Armangue/Reuters

Сентябрь: США создали новый альянс и обидели Францию

15 сентября США, Британия и Австралия заключили новое соглашение об оборонном партнерстве под названием AUKUS. И хотя в совместном заявлении не упоминается Китай, по мнению большинства экспертов, договор, прежде всего, направлен на сдерживание Китая в акватории Южно-Китайского моря. В частности, в совместном заявлении говорится, что в Индо-Тихоокеанском регионе существуют потенциальные угрозы правопорядку, включая неразрешенные территориальные споры, терроризм и организованную преступность. Пакт также подразумевает сотрудничество по киберсфере, искусственном интеллекте и в подводным возможностям.

Однако новая оборонная инициатива обернулась политическим скандалом, поставив под вопрос дружественные отношения трех стран-участниц с Францией.

Так как после создания AUKUS Австралия стала рассчитывать на атомные субмарины США, она разорвала контракт с французской компанией Naval Group на производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 млрд долларов. Париж назвал это «ударом в спину», и впервые в истории отозвал своих послов из США и Австралии для консультаций. Однако в ноябре Макрон провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис, где они объявили о начале «новой эры» в отношении двух стран.

close 100% Президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (слева) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (справа) объявили о создании военного альянса AUKUS, 15 сентября 2021 года Oliver Contreras/Global Look Press

Октябрь: в России начала работать новая Дума

Первое заседание Думы VIII созыва состоялось 12 октября. Из-за пандемии выборы проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов по местному времени. По данным ЦИК, в явка на выборах составила 51,7% избирателей. Скандальной оказалась практика дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве, где его результаты помогли ряду провластных кандидатов опередить оппозиционеров.

По итогам выборов в Думе впервые за долгое время было сформировано пять фракций вместо четырех.

К «Единой России» (325 мест, сохранила конституционное большинство), КПРФ (57 мест), «Справедливой России — За правду» (28 мест) и ЛДПР (23 места) добавились «Новые люди» предпринимателя Алексея Нечаева (15 мест). При этом всего в парламент прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев, из которых лишь Оксана Дмитриева ни к кому не примкнула. Руководство нижней палаты парламента не изменилось — спикером повторно был избран представитель «Единой России» Вячеслав Володин, а вице-спикерами остались Иван Мельников от КПРФ и единоросс Александр Жуков.

close 100% Государственная Дума РФ Максим Блинов/РИА «Новости»

Ноябрь: тысячи беженцев на границе Белоруссии

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши (а также отчасти Литвы) начал формироваться еще весной 2021 года, однако наивысшей точки достиг к ноябрю. У границы двух стран скопились тысячи мигрантов, в основном из Ирака и Сирии, а также небольшое число афганцев. В ноябре они предприняли попытку прорвать границу. Стороны взаимно обвиняли друг друга в провокациях, а польские пограничники пресекали попытки силового прорыва границы. В итоге Евросоюз обвинил Минск в «гибридной атаке» и ввел санкции против Белоруссии. Это стал пятый пакет ограничений, затронувший авиакомпанию «Белавиа».

Всего с начала года Пограничная служба Польши зафиксировала 40 тыс. попыток пересечь границу., из которых на октябрь-ноябрь пришлось более 16 тыс. случаев.

Ситуацию нельзя назвать разрешенной, а потому она, очевидно, продолжит оказывать влияние на диалог между Брюсселем и Минском и в наступающем году.

close 100% Беженцы во время раздачи гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе, 10 ноября 2021 года Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Декабрь: Меркель ушла

8 декабря в Германии произошло событие, которое вполне можно охарактеризовать так — «ушла эпоха». Ангела Меркель, возглавлявшая правительство ФРГ на протяжении последних 16 лет, ушла в отставку. Ее сменил социал-демократ Олаф Шольц, ставший канцлером в правительственной коалиции, куда, помимо СДПГ, также вошли Свободная демократическая партия и «Зеленые». Коалиционный договор трех сил оказался внушительным по объему — 177 страниц. В целом, новое правительство договорилось видеть в России важного международного игрока, с которым выразило готовность вести конструктивный диалог. Не без оговорок: Берлин подверг критике ограничения свобод в России, при этом выразив готовность усилить поддержку российскому гражданскому обществу.

Ключевыми же аспектами для Москвы остаются запуск газопровода «Северный поток — 2» и будущая позиция Германии по отношению к реализации минских соглашений, в невыполнении которых Россия последовательно обвиняет украинские власти. Шольц уже призвал к деэскалации ситуации в Донбассе, однако предостерег Москву от «попыток дестабилизации Украины».

От нового правительства Германии в будущем году будет зависеть и ход диалога о гарантиях безопасности России, требования которой в Европе уже назвали «ультиматумом Путина». При этом Берлин заявил, что готов обсудить предложения Москвы, а новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок уже приняла приглашение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова посетить Москву.