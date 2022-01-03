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Политика

«Политическая клятва Гиппократа»: страны ядерного клуба выступили с совместным заявлением

Лидеры пяти ядерных держав подписали заявление о недопущении войны и гонки вооружений

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Reuters
Лидеры пяти ядерных держав выпустили совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Текст документа опубликован на сайте Кремля. В МИД РФ уточнили, что инициатором создания документа выступила Российская Федерация.

Война без победителей

«Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков», — говорится в тексте заявления.

В странах «ядерного клуба» подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей. Поэтому ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. «Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», — указывается в документе.

В частности, лидеры стран пообещали соблюдать свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также вести переговоры по прекращению гонки вооружений, стремясь к полному ядерному разоружению под строгим международным контролем.

«Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем… что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство», — отметили лидеры стран.

Они также заявили о стремлении построить мир, свободный от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. «Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», — заключили руководители ядерных держав.

Политическая клятва Гиппократа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что документ был подготовлен по инициативе российской стороны. Обнародовать совместное заявление изначально планировалось в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января. Однако ее отложили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, «учитывая важность и самодостаточность» документа, ядерные державы решили не откладывать его публикацию.

«В Заявлении отражена важная для нас идея недопустимости между ядерными государствами любой войны – как ядерной, так и с применением обычных вооружений», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она добавила, что Россия рассчитывает на снижение уровня международной напряженности и сдерживание гонки вооружений, так как документ подписали лидеры всех ядерных держав.

В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сказал в комментарии РИА «Новости», что рассматривает заявление стран «ядерной пятерки» как политическую клятву Гиппократа.
«Именно сегодня получают практическое воплощение те предложения, с которыми Россия последний год-два выходит к своим западным (и не только западным) партнерам. Это как политическая клятва Гиппократа — тот документ, который мы сейчас видим. Мы и весь мир очень хорошо осознаем, что такое ядерная война, где не может быть победителей, это саморазрушение мирового значения», — сказал Шхагошев.

По его мнению, Россия сейчас становится «инициатором всех серьёзных тем, которые касаются, так или иначе, глобальной безопасности». Политик напомнил, что именно президент РФ Владимир Путин год назад говорил о том, что «постоянные члены Совета безопасности (ООН)… несут историческую ответственность за происходящее во всем мире, за глобальную безопасность». Парламентарий убежден, что «Россия остаётся лидером в вопросах обеспечения мировой безопасности».

ДНЯО и отказники

С 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему, государством, обладающим ядерным оружием, считается то, которое произвело и взорвало такое оружие или устройство до 1 января 1967 года (то есть СССР, США, Великобритания, Франция и Китай). Позднее Российская Федерация осталась в «ядерном клубе» как правопреемница Советского Союза.

Каждое из государств-участников Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать его кому бы то ни было, а также контроль над ним ни прямо, ни косвенно. Документ также закрепляет неотъемлемое право всех стран-участниц развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации. Контроль за нераспространением ядерного оружия осуществляется с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с которым каждый участник Договора, не обладающий ядерным оружием, обязан заключить соответствующее соглашение.

Тем не менее, в мире есть пять государств, не подписавших или вышедших из ДНЯО. Это Израиль, Индия, Пакистан, КНДР и Южный Судан. Официальные власти Израиля отказываются подтвердить или опровергнуть свои ядерные разработки. При этом страна – член МАГАТЭ. Индия и Пакистан не скрывают существование своих ядерных вооружений. КНДР объявила о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия перед тем, как провела свое первое ядерное испытание в 2006 году А Южный Судан с момента получения независимости в 2011 ещё не подписал ДНЯО, однако он никогда не отказывался присоединиться к договору в будущем.

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