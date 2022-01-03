Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
В США отложили заседание суда по делу россиянина Клюшина 23:55
Журналист Мамонтов обратился в СК из-за угроз экс-владельца... 23:41
У Байдена вновь возникли проблемы с трапом самолета 23:34
В ГА ООН оценили заявление ядерных держав о предотвращении... 23:23
Рейс Москва — Хабаровск вернулся в Шереметьево из-за... 22:59
В Мурманской области убили бандита Тимченко, на которого... 22:57
Military Watch: Алжир отказался от закупок российских Су-35 из-за... 22:43
Капитализация Apple превысила $3 трлн 22:30
Полицейские разгоняют протестующих в казахстанском Актау 22:17
Блинкен обсудил Россию и Украину с главой МИД Турции Чавушоглу 22:06
Политика

«Есть угроза моей личной безопасности». Украинский журналист покинул Россию

Журналист УНИАН Цимбалюк рассказал о своем отъезде после вызова в прокуратуру Москвы

close
100%
Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Павел Бедняков/РИА «Новости»
Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк рассказал, что уехал из России. Он пояснил, что после вызова на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам, перестал чувствовать себя в безопасности.

«Угроза личной безопасности»

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности… И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова», — заявил Цимбалюк в интервью Hromadske.
В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Поводом вызова послужили опубликованные ролики, которые журналист разместил на своей странице в YouTube. В них содержались признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к членам социальных групп «россияне» и «представители власти в России».

Позднее адвокат Николай Полозов рассказал РИА «Новости», что прокуратура отозвала вызов. Однако тогда юрист отказался раскрыть местонахождение Цимбалюка.

В новом интервью украинский журналист поделился, что, хотя прожил и проработал в Росси 13 лет, никогда не собирался в ней оставаться. Поэтому его «устроит», если он больше не вернется.
«Единственная наша задача сейчас с адвокатом Николаем Полозовым, чтобы, когда в следующий раз я полечу в Вильнюс есть бобра, например, не произошло так, что я нахожусь в розыске Интерпола. Поэтому мы решили не оставлять это дело», — добавил Цимбалюк.
Он отметил, что вместо него в прокуратуру ездил адвокат Полозов. Но так и не выяснил, действительно ли в отношении его подзащитного возбуждено дело.

«За последние два месяца фактически все топовые фигуры «российских информационных войск» предсказывали мне различные проблемы. Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-нибудь фигню выдавал. Потому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше», — пояснил журналист УНИАН.

Аккредитация на пресс-конференцию Путина

В декабре также стало известно, что, несмотря на вызов в прокуратуру, Цимбалюк был аккредитован на Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, которая прошла 23 декабря в выставочном центре «Манеж».

«Признать виновным в нарушении действующего закона может только суд. Это действительно украинский журналист, который работает в РФ. Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным и нашим российским СМИ», — прокомментировал тогда аккредитацию украинского журналиста пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист УНИАН неоднократно участвовал в пресс-конференциях президента РФ. Так, в 2019 году он спросил, не изменилась бы позиция российского президента в отношении Украины, если бы на Кубани появились украинские танки. Тогда Владимир Путин поинтересовался, о каких танках идет речь: Т-72 или Т-34. В ответ журналист заявил, что боевой танк Украины - Т-64. «Ну это тоже советская машина», — сказал тогда российский президент.

Однако на этот раз Цимбалюк пресс-конференцию не посетил. «Еще ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием спецслужбы пресс-службы Кремля, как на этой неделе. Мне позвонили оттуда бессчетное количество раз с вопросом, приду ли на встречу с Владимиром Путиным в Манеже. Я действительно не русский, и возможно, поэтому, я не очень понимаю такое приглашение… Посмотрю в этом году пресс-конференцию онлайн», — написал он на своей странице в Facebook.

Проблемы с российским законодательством у Цимбалюка были и раньше. Так, в 2017-м году он сообщил в социальной сети, что был задержан московской полицией после интервью с аспирантом МГУ. СМИ тогда сообщали, что аспирант вывесил из окна общежития украинский флаг во время празднования воссоединения Крыма и России.

На задержание журналиста тогда обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Роман Цимбалюк, видела пост про твое задержание. Разбираемся. В обиду не дадим», — написала она на своей странице в Facebook.
Позже журналиста УНИАН отпустили.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+