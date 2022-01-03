Украинского режиссера Лавренчука арестовали в Италии по запросу России

Главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук задержан в итальянском Неаполе. Известно, что он был помещен под стражу по запросу Российской Федерации. Режиссера подозревают в финансовых преступлениях.

Запрос на экстрадицию

«В итальянском Неаполе по запросу России 17 декабря был задержан главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук. Сейчас украинец находится под стражей, ему предоставили адвоката», — сообщает интернет-издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

По его словам, генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает Лавренчуку консульскую помощь. Режиссеру уже избрали меру пресечения – содержание под стражей на период рассмотрения запроса России на экстрадицию.

31 декабря задержанного посетил консул. Условия его содержания под стражей он оценил как приемлемые, а состояние здоровья счел удовлетворительным.

В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка, чтобы выяснить причины задержания постановщика и защитить его законные интересы.

«Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле», — подчеркнул Николенко.

Хотя задержание состоялось почти полмесяца назад, известно о нем стало только в понедельник 3 января. Максимальный срок содержания в итальянском СИЗО – 60 дней.

Финансовые преступления

Куратор инициативной группы в Facebook «Free Eugene Lavrenchuk» Марианна Гудич-Палий сообщила, что главный режиссер Одесской оперы был в Неаполе транзитом. Его задержали, когда он собирался сесть на самолет до Львова.

По словам Гудич-Палий, российская сторона утверждает, что, находясь на территории России восемь лет назад, режиссер якобы совершил преступление. Его обвиняют в финансовых нарушениях. Точная причина его задержания ей пока неизвестна.

«(Адвокат – «Газета.Ru») пытается предотвратить экстрадицию Евгения в Россию, понимая политическую ситуацию между Украиной и Россией и возможные последствия этого дела… Учитывая, что Евгений Лавренчук поддерживал Украину, даже работая в России, и покинул РФ по политическим причинам, когда началась война», — поделилась Гудич-Палий.

Она также отметила, что семья постановщика дала разрешение на публичное разглашение дела, которое считает сфабрикованным и похожим на политическое преследование.

В Таганском районном суде Москвы уточнили агентству ТАСС, что главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета обвиняется в крупном мошенничестве.

«Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лавренчука Евгения Викторовича, обвиняемого по части 3-ей статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере - «Газета.Ru»)», — сказали в суде.

Представители суда не уточнили, какие претензии предъявляются к украинскому деятелю культуры. Причем решение о заочном аресте было принято больше года назад – в июле 2020-го.

Чем известен Лавренчук

Евгений Лавренчук родился в 1982-м году во Львове, там же окончил польскую школу имени Марии Магдалены. В 2003 году он завершил обучение в Российской академии театрального искусства по специальности «оперный режиссер». Затем окончил высшие курсы хореографии в Университете имени Марии Кюри-Склодовской в ​​Польше.

В 2004 году он зарегистрировал «Польский театр в Москве». Тогда же стал обладателем Золотой медали, титулов «Юбиляр года» и «Младший режиссер года» на выставке «Сцена России».

В 2014 году он покинул РФ в знак несогласия с политикой государства, которую счел «преступной».

С марта 2018 года Лавренчук – главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета, а с сентября того же года – ректор Первой украинской школы театра и кино.

С июня 2018 он стал экспертом Украинского культурного Фонда. В 2020 году был признан лауреатом самой престижной государственной театральной награды Украины – Премии имени Леся Курбаса. Тогда впервые в истории ее присудили за оперную постановку. С 30 марта 2021 года – заслуженный артист Украины.