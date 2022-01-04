«Ядерный арсенал надо сократить». КНР предложила РФ и США новый договор

Китайский МИД заявил, что решение России и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — это важный, но все еще недостаточный шаг. В КНР отметили, что двум этим странам по-прежнему принадлежит больше 90% ядерного оружия в мире. По мнению МИД КНР, Москве и Вашингтону нужно сократить свой арсенал. Китай также призвал остальных членов «ядерной пятерки» (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) обсуждать не только ядерное оружие, но и другие актуальные вопросы мировой безопасности. Например, действия в космосе.

Китай приветствует продление СНВ-3 и новую позицию США, которые были против договора во время президента Дональда Трампа, отметил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

«[В то же время], мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более чем 90 процентами существующего на Земле ядерного оружия», — добавил он.

Дипломат заявил, что России и США следует продолжить сокращать свои ядерные арсеналы. Более того, Москва и Вашингтон должны юридически закрепить, что обязываются не только уменьшать, но и необратимо уничтожать подобные вооружения.

Фу Цун уточнил, что, если Россия и США сократят свой ядерный арсенал до уровня китайского, Пекин будет рад присоединиться к СНВ-3.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Россия, США и Китай в 2021 году оставались мировыми лидерами по количеству ядерных вооружений. У России было больше 6 тысяч ядерных снарядов, у США — около 5,5 тысяч, у Китая — 350 единиц.

В китайском МИДе 4 января также указали, что Пекин продолжит модернизировать собственное ядерное вооружение. Фу Цун пояснил, что это нужно для защиты страны. «Наш ядерный потенциал поддерживается на самом низком уровне, необходимом для национальной безопасности», — сказал он.

Дипломат опроверг заявления США о том, что Китай значительно увеличивает свой ядерный потенциал. В ноябре прошлого года Пентагон сообщил, что Китай способен довести размер своего ядерного арсенала до 700 ядерных боезарядов к 2027 году и как минимум до 1 тысячи к 2030 году. В июле в американских СМИ, например, в Washington Post и New York Times, начали появляться сообщения о том, что в Китае строят площадки для межконтинентальных баллистических ракет. При этом издания ссылались на выводы экспертов, проанализировавших спутниковые снимки. Фу Цун назвал подобную аналитику противоречивой и «несерьезным делом».

Как пояснил дипломат, Пекин «всегда придерживался политики неприменения ядерного оружия первым». «Мы утверждаем, что в ядерных войнах нельзя победить и их нельзя вести», — подчеркнул Фу Цун.

Кроме того, он призвал государства «ядерной пятерки» обсуждать не только ядерные вооружения, поскольку стратегическая стабильность в мире не ограничивается лишь этим вопросом. Фу Цун считает, что нужно включить в повестку новейшие технологии, противоракетную оборону, космос и искусственный интеллект.

Что такое СНВ-3

США и Россия подписали СНВ-3 в 2010 году в Праге, договор вступил в силу в 2011 году. Он обязывает обе стороны сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках — до 700.

В феврале 2021-го договор истек. Россия предлагала продлить его на максимально возможный срок — пять лет, без изменения условий. Однако администрация Трампа выступала против. Белый дом настаивал, чтобы к СНВ-3 присоединился Китай. В итоге после того, как Трамп проиграл президентские выборы, новая администрация Джо Байдена согласилась с Россией. В феврале прошлого года СНВ-3 продлили, оставив договоренности без изменений.

Китай тогда также заявлял, что готов присоединиться к договору только, если США сократят свой арсенал до уровня КНР.

При этом китайский МИД отмечал, что Москва, в отличие от Вашингтона, с пониманием и уважением относится к позиции Китая по вопросу его участия в переговорах по вооружениям.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в конце ноября прошлого года сказал, что США предпринимают против Китая такие же агрессивные действия в военной сфере, тактику сдерживания, как и против России.

«Стоя перед лицом безумного сдерживания и давления со стороны США, Китай и Россия сплочены вместе, как великая гора. Наша дружба нерушимая», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин сообщил в конце декабря прошлого года, что РФ и КНР развивают сотрудничество между вооруженными силами стран. По его мнению, стратегические отношения России и Китая помогают стабилизировать ситуацию в мире.

Последнее заявление «ядерной пятерки»

Накануне Россия, США, Великобритания, Франция и Китай выступили с совместным заявлением против дальнейшего распространения ядерного оружия.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорилось в заявлении.

Страны подчеркнули, что ядерное оружие, пока оно существует, должно служить только оборонительным целям, «сдерживанию агрессии и предотвращению войны». «Мы подтверждаем, <…> что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство», — отмечалось в заявлении.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что заявление было подготовлено по инициативе России.

Замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй указал, что Китай внес значительный вклад в заявление «ядерной пятерки». В частности, Пекин инициировал включение пункта о ненацеливании ядерного оружия друг на друга или на другое государство.