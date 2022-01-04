НАТО соберет внеплановую встречу из-за военной активности России около Украины

НАТО проведет внеочередную видеоконференцию глав МИД. Они обсудят требования России по вопросам европейской безопасности. Министры также затронут вопрос концентрации российских военных около украинских границ. Встреча созвана в преддверии первого за два с половиной года заседания Совета России и НАТО.

Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет 7 января в виртуальном формате.

«Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности», — уточнили в альянсе.

Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

НАТО проведет встречу в преддверии первого за два с половиной года Совета Россия - НАТО. Заседание Совета запланировано на 12 января, во время него Россия обсудит с представителями НАТО свои предложения по европейской безопасности. Москва, в частности хочет, чтобы альянс больше не расширялся на восток и не принимал в свои ряды бывшие страны СССР, включая Украину.

Столтенберг, комментируя предложения России, отметил, что у Москвы не должно быть «сферы интересов» в Европе, которую НАТО может затронуть своим расширением.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что РФ может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами», — заявил генсек, отвечая на вопрос о геополитическом вторжении НАТО в историческую сферу влияния России.

Он также заявил, что НАТО никогда не обещало не расширяться на восток. «Любая европейская страна может стать членом альянса. <…> Это основополагающий принцип европейской безопасности», — подчеркнул Столтенберг.

В то же время он указал, что НАТО готово провести переговоры о гарантиях безопасности в рамках Совета Россия — НАТО. Столтенберг уточнил, что время этих обсуждений альянс не пойдет на компромисс по поводу своих основных принципов.

В МИД Украины заявили, что «только Украина и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе». На Украине выдвинули ответные требования к России, заявив, что Москва не соблюдает международные договоренности по Донбассу.

«Главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте», — считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он надеется, что США и НАТО отвергнут предложения России. Как предположил министр, Москва сама понимает, что переговоры по гарантиям безопасности ни к чему не приведут, и хочет использовать их как «большую пиар-кампанию».

Предложения России по европейской безопасности раскритиковал МИД Литвы (входит в НАТО). Глава министерства Габриэлюс Ландсбергис заявил, что никакие переговоры не должны начинаться с таких требований, которые выдвинула Россия. Он также отметил, что Россия якобы планирует в течение ближайших месяцев напасть на Украину, поэтому ситуация в области безопасности во всем регионе может измениться.

Что касается других членов НАТО, МИД Франции ограничился сообщением, что принял к сведению предложения России и анализирует их. «Как мы неоднократно заявляли, необходим требовательный диалог с Россией для достижения укрепления стратегической стабильности и безопасности Европы», — подчеркнули во французском министерстве.

В похожем ключе выступил МИД Германии, отметив лишь, что предложения необходимо обсудить с самой Россией и партнерами по ЕС и НАТО.

США, в свою очередь, не согласились с требованиями Москвы по НАТО. «Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря пообещал, что Россия не даст «замотать» идею о гарантиях безопасности в «бесконечных дискуссиях». Министр отмечал, что у НАТО есть особенность игнорировать неудобные для себя вопросы.

«Главное <…> чтобы не было болтовни. <…> А чтобы был результат всех этих дипломатических усилий», — подчеркнул Лавров.