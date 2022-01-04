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Политика

НАТО соберет внеплановую встречу из-за военной активности России около Украины

Главы МИД стран НАТО обсудят требования Москвы по безопасности

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Максим Богодвид/РИА «Новости»
НАТО проведет внеочередную видеоконференцию глав МИД. Они обсудят требования России по вопросам европейской безопасности. Министры также затронут вопрос концентрации российских военных около украинских границ. Встреча созвана в преддверии первого за два с половиной года заседания Совета России и НАТО.

Заседание министров иностранных дел стран НАТО пройдет 7 января в виртуальном формате.

«Министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины и вокруг нее, и более широкие вопросы европейской безопасности», — уточнили в альянсе.

Заседание состоится под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

НАТО проведет встречу в преддверии первого за два с половиной года Совета Россия - НАТО. Заседание Совета запланировано на 12 января, во время него Россия обсудит с представителями НАТО свои предложения по европейской безопасности. Москва, в частности хочет, чтобы альянс больше не расширялся на восток и не принимал в свои ряды бывшие страны СССР, включая Украину.

Столтенберг, комментируя предложения России, отметил, что у Москвы не должно быть «сферы интересов» в Европе, которую НАТО может затронуть своим расширением.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов. Это означает фактическое признание, что РФ может контролировать, что делают ее соседи, которые являются суверенными государствами», — заявил генсек, отвечая на вопрос о геополитическом вторжении НАТО в историческую сферу влияния России.

Он также заявил, что НАТО никогда не обещало не расширяться на восток. «Любая европейская страна может стать членом альянса. <…> Это основополагающий принцип европейской безопасности», — подчеркнул Столтенберг.

В то же время он указал, что НАТО готово провести переговоры о гарантиях безопасности в рамках Совета Россия — НАТО. Столтенберг уточнил, что время этих обсуждений альянс не пойдет на компромисс по поводу своих основных принципов.

В МИД Украины заявили, что «только Украина и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе». На Украине выдвинули ответные требования к России, заявив, что Москва не соблюдает международные договоренности по Донбассу.

«Главной проблемой безопасности в евроатлантическом пространстве сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте», — считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он надеется, что США и НАТО отвергнут предложения России. Как предположил министр, Москва сама понимает, что переговоры по гарантиям безопасности ни к чему не приведут, и хочет использовать их как «большую пиар-кампанию».

Предложения России по европейской безопасности раскритиковал МИД Литвы (входит в НАТО). Глава министерства Габриэлюс Ландсбергис заявил, что никакие переговоры не должны начинаться с таких требований, которые выдвинула Россия. Он также отметил, что Россия якобы планирует в течение ближайших месяцев напасть на Украину, поэтому ситуация в области безопасности во всем регионе может измениться.

Что касается других членов НАТО, МИД Франции ограничился сообщением, что принял к сведению предложения России и анализирует их. «Как мы неоднократно заявляли, необходим требовательный диалог с Россией для достижения укрепления стратегической стабильности и безопасности Европы», — подчеркнули во французском министерстве.

В похожем ключе выступил МИД Германии, отметив лишь, что предложения необходимо обсудить с самой Россией и партнерами по ЕС и НАТО.
США, в свою очередь, не согласились с требованиями Москвы по НАТО. «Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря пообещал, что Россия не даст «замотать» идею о гарантиях безопасности в «бесконечных дискуссиях». Министр отмечал, что у НАТО есть особенность игнорировать неудобные для себя вопросы.

«Главное <…> чтобы не было болтовни. <…> А чтобы был результат всех этих дипломатических усилий», — подчеркнул Лавров.

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