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Политика

Обсудят Украину и безопасность. НАТО ждёт в гости МИД России

Генсек НАТО рассказал о повестке предстоящих переговоров с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Virginia Mayo/AP
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обнародовал повестку предстоящего 12 января заседания Совета Россия - НАТО. Одной из тем встречи станет европейская безопасность и ситуация на Украине.

Грушко едет в Брюссель

«Я созвал Совет Россия - НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью (действий военных России и НАТО – «Газета.Ru») и снижением рисков», — написал Столтенберг на своей странице в Twitter.

Сегодня, 4 января, в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В пресс-службе Североатлантического альянса отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позже стало известно, что главы Министерств иностранных дел стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам гарантий безопасности. В настоящий момент в Североатлантическом альянсе состоят 30 стран.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил ТАСС, что будет представлять российскую сторону на предстоящем заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе.

Он также заявил, что Североатлантический альянс, сообщив о планах провести экстренную видеоконференцию глав МИД накануне заседания, предпринял попытку повысить напряженность вокруг внутриукраинского конфликта.
«Мы ожидаем таких шагов со стороны альянса. Обычно СРН (Совету Россия - НАТО - «Газета.Ru») всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина - НАТО, либо заседания Североатлантического совета. Это какие-то сигналы, которые НАТО нам посылает, что они озабочены якобы концентрацией российских сил… Это все вписывается в их линию… позиционирования России как стороны в конфликте. Здесь ничего удивительного нет», — считает дипломат.

«Красные линии»

Расширение Североатлантического альянса на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — «красные линии» для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России.

«Я хочу, чтобы всем было понятно, и у нас в стране, и за рубежом нашим партнерам было понятно, что дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить. Они нас так приперли к такой линии, извините за моветон, что нам дальше двигаться некуда», — сказал Путин 26 декабря в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, именно поэтому в середине декабря российский МИД опубликовал проекты двух договоров по гарантиям безопасности – с США и государствами – членами НАТО.

«Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что… любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории», — отметил лидер страны.

Гарантии безопасности

В направленных США и Североатлантическому альянсу договорах РФ требует отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

Кроме того, российская сторона предложила НАТО не размещать дополнительные военные контингенты и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к НАТО стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов альянса.

Среди прочего, от США Россия ждет обязательства не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. Также в проекте договора США предложили взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

23 декабря, во время большой пресс-конференции, Путин заявил, что России «немедленно» нужны гарантии безопасности. «Чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет, это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование — не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного?» — сказал тогда российский президент.

Переговоры с США по предложенным российской стороной документам начнутся 10 января в Женеве. В Госдепе США 4 января заявили, что Штаты не намерены в ходе диалога с РФ по стратегической стабильности обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся НАТО. Однако американцы рассчитывают выявить точки соприкосновения, которые позволят продолжить диалог.

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