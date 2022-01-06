Власти отбивают Алма-Ату у протестующих: пятый день протеста в Казахстане

Главное из официального заявления секретариата ОДКБ:
— В состав контингента вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
— основными задачами заявлены охрана важных государственных и военных объектов, а также «оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле».
«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач»
ОДКБ направила миротворцев в Казахстан
От России в состав контингента вошли подразделения Воздушно-десантных войск.
По информации «Хабар 24», ссылающемся на Минздрав Казахстана, в результате беспорядков пострадали более 1 тыс человек по всей стране.
400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Количество погибших пока не называется.
И немного печальных финансовых новостей: на фоне событий в Казахстане рубль продолжает падать к доллару и евро.
Согласно данным Московской биржи, курс доллара вырос до 77 руб. впервые с 21 апреля. Курс евро поднялся — до 87 руб. впервые с 27 августа.
Продолжает падать и биткоин: его курс за последние пять дней упал на $4 тыс. — до $43 тыс. Дело в том, что в Казахстане сосредоточены до 18% мировых мощностей майнинга криптовалюты.
⚡️Президент Казахстана дал правительству ряд срочных поручений:
— Создать специальную следственную группу для привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных в беспорядках. — повысить боевую готовность и оснащенность военнослужащих. — обеспечить материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил. — организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести. — создать комиссии по оценке ущерба, приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаеСергей Мамонтов/РИА «Новости»
Волнения продолжаются не только в Алма-Ате.
По информации СМИ, столкновения протестующих с полицией происходят также в Павлодаре; В Таразе полностью сгорел филиал правящей партии Nur Otan; в Талдыкоргане горит здание администрации. Новости о происходящем в казахстанской провинции доходят реже, вероятно, из-за перебоев с доступом в интернет.
Зимние каникулы школьников продлили до 17 января, заявили в Министерстве образования Казахстана. Каникулы студентов колледжей и вузов продлены и вовсе до 24 января. Интересно, как это скажется на протестной активности — СМИ и аналитики уже неоднократно обращали внимание на молодой возраст участников протестных акций.
Жителям Алма-Аты рассылают смс-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции. Просят всех оставаться в безопасном месте.
Погромы, тем временем, перекинулись на Россию. В Якутске мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, поджег ковер на входе в Доме правительства №2, заявив, что поддерживает протесты в Казахстане, сообщает агентство SakhaNews.
По данным СМИ, мужчина облил ковер на входе в здание неизвестной горючей жидкостью с криками о «поддержке казахов, братьев-тюрков». Сотрудники полиции позднее задержали подозреваемого в поджоге.
Как сообщает Sputnik Казахстан, в городах республики образовываются большие очереди у отделений банков, которые все еще выдают наличные. Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с Токаевым, чтобы обсудить меры по стабилизации обстановки в Казахстане. Узбекистан, к слову, не является членом ОДКБ.
Шавкат МирзиёевРИА «Новости»
На фоне протестов продолжаются кадровые перестановки в правительстве. Президент Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Асет Иргалиев, который был министром нацэкономики.
Сообщается, что ночью мародеры полностью разграбили 7 супермаркетов в Алматы, еще 7 пострадали.
Полиция Алма-Аты сообщает о ночной попытке захвата здания ведомства. В заявление силовиков говорится, что в результате защитных действий «были ликвидированы десятки нападавших».
Главные события этой ночи:
— ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан — об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Госдуме России говорят, что целью миротворцев будет стабилизация ситуации в республике.
— В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция. К утру силовики окружили по периметру главную площадь города, около 200 погромщиков были взяты в кольцо, началась перестрелка. По информации СМИ, к настоящему моменту оцепление было снято.
— Административные здания в столице Нур-Султане были взяты под усиленную охрану.
— В Казахстане приостановили свою работу все финансовые организации.
— В республике продолжаются перебои в работе интернета и сотовой связи.
Доброе утро, дорогие читатели!
Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане, где уже пятый день идут массовые акции граждан, требующих в стране политических и экономических реформ.
Хронику событий четвертого дня протестов, когда участники протеста уничтожали памятники первому президенту Нурсултану Назарбаеву, брали штурмом аэропорт в Алма-Ате и вступали в вооруженное противостояние с силовиками, читайте в нашей прошлой онлайн-трансляции: