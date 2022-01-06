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Президент Узбекистана Мирзиеев выразил поддержку народу и руководству... 09:49
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Жителей Алма-Аты предупредили о проведении антитеррористической... 09:44
Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому... 09:27
Появились кадры перестрелки военных и вооруженных протестующих... 09:25
Политика

Власти отбивают Алма-Ату у протестующих: пятый день протеста в Казахстане

ОДКБ направляет миротворческие силы в Казахстан — онлайн

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Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков, 6 января 2022 года

Военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков, 6 января 2022 года

Мария Гордеева/Reuters
Протесты в Казахстане продолжаются уже пятый день. В отдельных городах ситуация выходит из-под контроля — на акты мародерства, поджоги и попытки захвата административных зданий власти отвечают антитеррористической операцией. Открытые столкновения протестующих с силовиками приводят к жертвам. В стране ожидают прибытия миротворцев от ОДКБ. Подробности протестной ситуации в Казахстане — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Трансляция
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10.22

Главное из официального заявления секретариата ОДКБ:

— В состав контингента вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

— основными задачами заявлены охрана важных государственных и военных объектов, а также «оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле».

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач»

10.14

ОДКБ направила миротворцев в Казахстан

От России в состав контингента вошли подразделения Воздушно-десантных войск.

10.05

По информации «Хабар 24», ссылающемся на Минздрав Казахстана, в результате беспорядков пострадали более 1 тыс человек по всей стране.

400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации. Количество погибших пока не называется.

10.02

И немного печальных финансовых новостей: на фоне событий в Казахстане рубль продолжает падать к доллару и евро.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара вырос до 77 руб. впервые с 21 апреля. Курс евро поднялся — до 87 руб. впервые с 27 августа.

Продолжает падать и биткоин: его курс за последние пять дней упал на $4 тыс. — до $43 тыс. Дело в том, что в Казахстане сосредоточены до 18% мировых мощностей майнинга криптовалюты.

09.55

⚡️Президент Казахстана дал правительству ряд срочных поручений:

— Создать специальную следственную группу для привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных в беспорядках. — повысить боевую готовность и оснащенность военнослужащих. — обеспечить материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил. — организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести. — создать комиссии по оценке ущерба, приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае

Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
09.45

Волнения продолжаются не только в Алма-Ате.

По информации СМИ, столкновения протестующих с полицией происходят также в Павлодаре; В Таразе полностью сгорел филиал правящей партии Nur Otan; в Талдыкоргане горит здание администрации. Новости о происходящем в казахстанской провинции доходят реже, вероятно, из-за перебоев с доступом в интернет.

09.33

���� Киргизия заявила, что готова поддержать Казахстан в рамках ОДКБ.

09.27

Зимние каникулы школьников продлили до 17 января, заявили в Министерстве образования Казахстана. Каникулы студентов колледжей и вузов продлены и вовсе до 24 января. Интересно, как это скажется на протестной активности — СМИ и аналитики уже неоднократно обращали внимание на молодой возраст участников протестных акций.

09.21

Жителям Алма-Аты рассылают смс-уведомления о проведении в городе антитеррористической операции. Просят всех оставаться в безопасном месте.

09.18

Погромы, тем временем, перекинулись на Россию. В Якутске мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, поджег ковер на входе в Доме правительства №2, заявив, что поддерживает протесты в Казахстане, сообщает агентство SakhaNews.

По данным СМИ, мужчина облил ковер на входе в здание неизвестной горючей жидкостью с криками о «поддержке казахов, братьев-тюрков». Сотрудники полиции позднее задержали подозреваемого в поджоге.

09.15

Как сообщает Sputnik Казахстан, в городах республики образовываются большие очереди у отделений банков, которые все еще выдают наличные. Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета.

09.10

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев созвонился с Токаевым, чтобы обсудить меры по стабилизации обстановки в Казахстане. Узбекистан, к слову, не является членом ОДКБ.

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Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев

РИА «Новости»
09.01

На фоне протестов продолжаются кадровые перестановки в правительстве. Президент Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам. Им стал Асет Иргалиев, который был министром нацэкономики.

08.56

Как выглядела антитеррористическая операция в Алма-Ате:

08.50

Сообщается, что ночью мародеры полностью разграбили 7 супермаркетов в Алматы, еще 7 пострадали.

08.45

Полиция Алма-Аты сообщает о ночной попытке захвата здания ведомства. В заявление силовиков говорится, что в результате защитных действий «были ликвидированы десятки нападавших».

08.36

Главные события этой ночи:

— ОДКБ направит коллективные миротворческие силы в Казахстан — об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Госдуме России говорят, что целью миротворцев будет стабилизация ситуации в республике.

— В Алма-Ате продолжается антитеррористическая операция. К утру силовики окружили по периметру главную площадь города, около 200 погромщиков были взяты в кольцо, началась перестрелка. По информации СМИ, к настоящему моменту оцепление было снято.

— Административные здания в столице Нур-Султане были взяты под усиленную охрану.

— В Казахстане приостановили свою работу все финансовые организации.

— В республике продолжаются перебои в работе интернета и сотовой связи.

08.30

Доброе утро, дорогие читатели!

Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане, где уже пятый день идут массовые акции граждан, требующих в стране политических и экономических реформ.

Хронику событий четвертого дня протестов, когда участники протеста уничтожали памятники первому президенту Нурсултану Назарбаеву, брали штурмом аэропорт в Алма-Ате и вступали в вооруженное противостояние с силовиками, читайте в нашей прошлой онлайн-трансляции:

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