Власти отбивают Алма-Ату у протестующих: пятый день протеста в Казахстане

10.22

Главное из официального заявления секретариата ОДКБ:

— В состав контингента вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

— основными задачами заявлены охрана важных государственных и военных объектов, а также «оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле».

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач»