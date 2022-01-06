«Жители Алма-Аты стали жертвами нападения террористов»

Президент Казахстана за последние два дня несколько раз обращался к гражданам в связи с массовыми протестами. 4 января Касым-Жомарт Токаев выступил с просьбой к демонстрантам не поддаваться на провокации — и обещал снизить цены на газ. На следующий день Токаев заявил о «толпах бандитствующих элементов» и предупредил о «максимально жестком» ответе. Чуть позже президент и председатель Совбеза сообщил о «настоящих террористах», которые «напали» на страну. Как менялась риторика в обращениях Токаева, — в материале «Газеты.Ru».

4 января. «Обращаюсь с просьбой»

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал на своей странице в Twitter обращение к жителям страны, которые устроили протесты из-за вдвое выросших цен на сжиженный газ.

«Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», – написал он.

До этого власти Казахстана вдвое подняли цены на газ — до 120 тенге (21 рубль).

4 января. «Надеюсь на ваше благоразумие»

В этот же день он призвал граждан страны проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».

«Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Обращаюсь к молодежи: не портите свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким», – сказал Токаев.

Президент Казахстана заявил, что власти учтут все законные требования протестующих и примут соответствующие решения.

«Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие, и место нашей страны в современном мире», – заключил политик.

5 января. «Толпы бандитствующих элементов»

Следующее обращение главы государства было направлено также к гражданам страны. Токаев подчеркнул, что некоторые люди, которые называют себя «участниками протестов», «продолжают накалять ситуацию».

«Около половины территории нашей страны охвачено беспорядками. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Алма-Ате. В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые, раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины», – сказал Токаев.

Он добавил, что такая обстановка создает угрозу для жителей Алма-Аты. По его словам, введение в некоторых областных центрах чрезвычайного положения – это «необходимая мера».

«Как Президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны», – сказал он.

Токаев подчеркнул, что «высокая организованность хулиганствующих элементов» говорит о том, что «заговорщики» тщательно продумали свой план действий, а сами имеют финансовый интерес.

«Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь», – заявил Токаев.

Токаев также отметил, что будет находиться в столице Казахстана при любых обстоятельствах. «Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными», – заключил он, добавив, что остается «на прежней позиции последовательных реформ».

5 января. «Жители Алма-Аты стали жертвами нападения террористов»

Во время заседания Совета безопасности Казахстана Токаев назвал протестующих уже не «заговорщиками», а «настоящими террористами».

«В этой связи нам необходимо провести контртеррористическую операцию с целью дать им отпор. Я возглавляю контртеррористический штаб. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия», – сказал он.

Токаев добавил, что митингующие «ведут бои с курсантами училищ»: «В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны».

По его словам, зачинщики прошли подготовку за рубежом, а их «нападение» на страну «нужно рассматривать как акт агрессии».

«В связи с этим, полагаясь на Договор о Коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза – это подрыв целостности государства, и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как Главу государства в срочном порядке оказать им помощь», – добавил Токаев.

Президент Казахстана полагает, что обращение к союзникам «абсолютно уместно и своевременно», так как он «должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии граждан». Он считает, что жители страны его поддержат.

По его словам, «террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты». «В частности, в Алма-Ате захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные. Алма-Ата подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алма-Аты стали жертвами нападения террористов, бандитов», – сказал он на совещании с членами Совета Безопасности.

Токаев добавил, что обязанность СБ – «принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы».

Во время заседания он обратился к гражданам: «Я хочу заверить вас в том, что сделаю все возможное как президент Республики Казахстан для защиты жизненных интересов. Думаю, что мы вместе одержим победу. Это очень сложная страница в истории нашего государства. Многие вещи предстоит изучить, каким образом, почему это случилось. Но главное сейчас – защитить нашу страну, защитить наших граждан».