«Встаньте на колени, извинитесь перед военными»: Лукашенко обратился к митингующим в Казахстане

Единственный мирный выход из ситуации в Казахстане — переговоры протестующих, устроивших массовые беспорядки, с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Такое мнение выразил глава Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что протестующие также могли бы стать на колени и извиниться перед военными, чтобы сгладить ситуацию.

Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к митингующим в Казахстане. Он призвал их провести переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым – «нормальным человеком, дипломатом, очень умным, образованным человеком».

Лукашенко подчеркнул, что жители Казахстана должны понять, что «это их страна, и другой у них не будет».

«Перевернуть страну – дорого потом ее будет восстанавливать. И там противоречия между кланами, группами, дай бог, какие еще, надо будет договориться», – предположил он.

«Я хочу просто обратиться от белорусов к этим – их бандитами кто-то называет, разные там люди, – протестующим. Я бы им просто сказал: «Пошумели, покричали, хватит». Надо договариваться, пока далеко не зашли», – предупредил он.

Белорусский президент предложил митингующим «встать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, а он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства».

Лукашенко заявил, что события в Казахстане являются для Белоруссии уроком. «Еще один урок в том плане, что мы теперь поняли, что могло быть с нами [во время президентских выборов в 2020 году]. И дело даже не в том, что мы – мирные белорусы. Не белорусы бы решали вопросы в Беларуси», – уверен он.

В МИД Белоруссии в распространенном 6 января заявлении отметили, что белорусские власти готовы помочь Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан», – отметили дипломаты.

Со 2 января в Казахстане проходят митинги в связи с повышением цен на газ. Протестующие выдвинули несколько требований.

Когда протесты стали носить массовый характер, президент республики пошел на уступки, выполнив два требования: распустил правительство и запустил процесс снижения цен на газ с 120 тенге до 50.

Тем не менее беспорядков меньше не стало. Митингующие в некоторых городах, в частности, в Алма-Ате, разгромили магазины, кафе и рестораны, захватили аэропорт. Во время проникновения в администрацию Алма-Аты они устроили пожар.

За время протестов пострадали около тысячи человек, 400 госпитализированы, более 50 – в реанимации. По данным местных СМИ, погибли 13 правоохранителей, двух из них обнаружили обезглавленными. Среди зачинщиков протестов десятки жертв. Для «защиты граждан» Токаев обратился к союзникам по ОДКБ с просьбой прислать миротворцев. Глава Казахстана считает, что к «нападению на страну» причастны «настоящие террористы», которые проходили обучение за рубежом.

В Минске происходящее в дружественной республике охарактеризовали как «попытку насильственного переворота и смены власти в Казахстане».

«Целиком поддерживаем усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, восстановлению нормальной жизнедеятельности страны», – добавили в МИД Белоруссии.

Белорусские протесты 2020 года

У белорусского президента Александра Лукашенко уже есть опыт противостояния подобным массовым протестам. 9 августа 2020 года на улицы республики вышли тысячи граждан, которые были не согласны с очередной победой Лукашенко на выборах главы Белоруссии.

Помимо массовых уличных манифестаций, белорусы устроили стачки на госпроизводствах.

Основное требование протестующих – провести перевыборы, признав результаты недействительными. Они были уверены, что победила оппозиция, а не официальная власть. К перевыборам Лукашенко призывал и Евросоюз. Но глава республики не пошел на уступки, жестко подавив выступления граждан страны в первые дни (в ход шли водометы, резиновые пули, дубинки). Из-за этого против него и его соратников европейские власти ввели санкции.

Что касается забастовок на предприятиях, то Лукашенко в августе заявил, что местные власти могут закрывать заводы, работники которых отказываются работать.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет», – заявил президент страны.

Говоря об организации акций протестов, Лукашенко считал, что координаторы митингов «сидят за рубежом, в соседних странах» и получают поддержку от их властей. Сначала он обвинял в произошедшем США, а потом стал утверждать, что это все проделки Польши и Литвы.

По его словам, одним участникам митингов заплатили, а другим — «голову задурили». «А за границей в это время учения проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжения», – уверен он.

После многочисленных задержаний, уголовных дел против лидеров оппозиции, а также после того, как силовики жестко противостояли наплывам митингующих, акции протеста прекратились уже к середине осени 2020 года.