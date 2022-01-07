Лидеры ОДКБ: нельзя допустить в Казахстан бандформирования извне

Состоялись телефонные переговоры российского президента Владимира Путина, его белорусского коллеги Александра Лукашенко и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу урегулирования ситуации в Казахстане. Там акции протеста перешли в массовые беспорядки.
Как говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко, во время разговора стороны обсудили задачи миротворческой миссии.
«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне», – отмечается в заявлении.
Такая задача объясняется желанием предоставить жителям Казахстана возможность «самим решить свои внутренние проблемы». В пресс-службе также добавили, что сначала Лукашенко созвонился с Пашиняном, а потом с Путиным.
На сайте администрации российского президента указано, что глава государства обсудил экстренную ситуацию в Казахстане также с главой Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с главой правительства Армении Николом Пашиняном.
Кроме того, Путин неоднократно разговаривал по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Обсуждалась обстановка в республике, совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана», – говорится на сайте Кремля.
Параллельно с этим министр обороны России Сергей Шойгу докладывает Путину о том, как проходит переброска миротворческих сил страны в Казахстан и насколько военные справляются с поставленными задачами.
С начала января в Казахстане проходят акции протеста. Недовольные жители страны вышли на площади нескольких крупных городов, чтобы высказать свое недовольство стоимостью газа для автомобилей, которая выросла вдвое – до 120 тенге. Кроме того, казахстанцы считают, что Токаев всё время своего правления оставался лишь номинальным президентом, а править продолжал первый глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Митингующие также требовали отставки правительства.
Токаев пошел на уступки: запустил программу по снижению цен на газ, распустил правительство, а также отправил в отставку Назарбаева.
Но забастовки не прекратились. Более того, спустя четыре дня они вылились в массовые беспорядки. Протестующие, которых 5 января Токаев назвал «настоящими террористами», разгромили магазины, кафе, банки, центральные телеканалы республики. Наибольшие погромы прошли в бывшей столице страны — Алма-Ате.
Власти республики считают, что «нападение на страну» организовано «бандитами», которые были подготовлены за рубежом. «Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алма-Ату напало 20 тысяч бандитов», – сказал Токаев 7 января. Его выступление транслировал телеканал «Хабар 24».
В Алма-Ате, как передает »Sputnik Казахстан», «продолжается зачистка вооруженных погромщиков». «Там иногда слышны звуки отдельных выстрелов», – говорится в сообщении. При этом «ситуация в центральной части мегаполиса довольно спокойная».
В связи с нестабильной ситуацией в стране Токаев обратился к союзникам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Лидеры стран (соглашение подписывали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) коллективно решили ввести миротворцев в республику.
Контингент вводится для стабилизации и нормализации ситуации. Они будут присутствовать в стране ограниченный период. При этом они не будут взаимодействовать с протестующими – они лишь охраняют военные и другие гособъекты. Об отправке миротворческих сил знают в ООН и ОБСЕ.