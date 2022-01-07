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Политика

«Теряли контроль над собой»: власти Шымкента заявили, что протестующим платили и давали энергетики

Задержанные участники протестов в Казахстане заявили, что им платили и держали на энергетиках

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Казахстанские власти завили, что задержанные во время массовых беспорядков рассказали: им платили и давали энергетики, от которых они теряли контроль над собой. По обновленным данным в республике задержаны почти 4 тысячи человек. О том, что происходит в Казахстане, — в материале «Газеты.Ru».

За участие в беспорядках провокаторам платили и снабжали напитками, от употребления которых они теряли над собой контроль, сообщил первый заместитель главы администрации Шымкента Шынгыс Мукан.

«Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой», – сообщил он в эфире телеканала «Хабар-24». Мукан призвал родителей следить за своими детьми и не допускать, чтобы они нарушали закон и участвовали в массовых беспорядках.

В этом же городе, как сообщает телеканал, участникам беспорядков раздавали оружие из машин без госномеров. Это происходило перед столкновениями с силовиками.

В ходе массовых протестов правоохранители Казахстана задержали по всей стране 3 811 человек, сообщило агентство Tengrinews со ссылкой на МВД республики. В ведомстве уточнили, что 26 участников беспорядков убиты и столько же получили ранения.

Только в бывшей столице республики мегаполисе Алма-Ате задержано «более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародеров», отметила телеведущая «Хабар-24» со ссылкой на городской департамент полиции.

Мародеры действуют по всей стране. На 7 января они нанесли ущерб в 78 млрд тенге (порядка $180 млн). Еще днем ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен» подсчитала, что убытки казахстанского бизнеса из-за погромов составили 40 млрд тенге (более $90 млн). Глава правления палаты Аблай Мырзахметов заверил местных журналистов, что вместе с кабмином эксперты прорабатывают способы помощи гражданам.

Акции протеста начались практически сразу после Нового года. Причина – повышение цены на газ для автомобилей почти вдвое. Но уже через несколько дней манифестации переросли в массовые беспорядки с погромами местной инфраструктуры и захватом основных городских объектов. Пострадали тысячи человек, почти половина из них госпитализированы.

Основные требования протестующих – снижение цен на газ, роспуск правительства, а также отставка первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев выполнил эти требования. Но беспорядки не прекратились, а стали еще сильнее. В итоге он обратился к союзникам по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворческие силы уже введены в Казахстан.

В Нур-Султане, как сообщает телеканал «Хабар-24», местные жители организовали народные дружины. Среди добровольцев спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтеры – всего около 500 человек. Они намерены помочь правоохранителям в охране общественного порядка и важных городских объектов.

Несмотря на то, что Токаев выполнил требования жителей страны и отстранил Назарбаева от пожизненной должности председателя Совбеза, по-прежнему достоверно неизвестно, где находится бывший президент Казахстана. По данным источника Orda.kz, Назарбаев вместе с дочерьми и их семьями якобы уехал из республики. По неподтвержденным данным других СМИ, 6 января он с семьей улетел в Бишкек. Незадолго до этого главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщал, ссылаясь на источник в МИДе, что Назарбаев «готов покинуть Казахстан для лечения».

При этом официальной информации как о его месте нахождения, так и о его состоянии, нет. Назарбаев также не делал никакого заявления после своей отставки.

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