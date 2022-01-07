НАТО обсудит с Россией военную повестку, но на компромисс не пойдет

НАТО готово к проведению переговоров с Россией, чтобы улучшить отношения, достигшие «низшей точки», сказал генсек блока Йенс Столтенберг. Но он подчеркнул, что альянс не пойдет на односторонние соглашения, а также не пойдет на уступки в вопросе оборонного союза с какой-либо из стран.

Североатлантический альянс не исключает, что Россия может проявить агрессию против Украины, если переговоры по безопасности пройдут неудачно. Такое мнение выразил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО.

По словам генсека, Россия продолжает наращивать свои силы. «Это посылает нам сигнал о реальном риске вооруженного конфликта в Европе. Поэтому важен диалог с Россией», – сказал он, добавив, что НАТО готово «к открытым и честным переговорам с Россией, но мы также должны быть готовы, что дипломатия провалится».

Столтенберг подчеркнул, что члены НАТО посылают России «очень сильный сигнал». «Если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жесткие последствия, ей [России] придется заплатить высокую цену, последуют экономические, политические и финансовые санкции», – пояснил он.

Он заметил, что альянс поддерживает Украину. Хотя она «не является членом НАТО», и, соответственно, на нее «не распространяется принцип коллективной обороны» союза.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия – НАТО (СРН). «Проведение СРН – позитивный сигнал. Мы выслушаем обеспокоенности России. Мы готовы обсудить разные темы, включая контроль над вооружениями, как ядерными, так и обычными, военную транспарентность», – анонсировал Столтенберг.

При этом НАТО не намерено идти на компромиссы с Москвой в вопросе выбора своих оборонных союзников. «Мы ни под каким видом не пойдем на компромисс по базовым принципам, включая то, что у каждой страны свой путь, каждая страна может выбирать свои оборонные союзы», – сказал Столтенберг.

Он заметил, что Североатлантический альянс не позволит России накладывать на него какие-либо односторонние ограничения или определять какое-либо государство, входящее в коалицию, как «второсортное» и не подлежащее защите альянса.

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть второсортные члены НАТО, которых НАТО как альянсу не позволено защищать», – подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Но он в который раз добавил, что страны блока готовы выслушать опасения Москвы и попробовать найти «политический путь вперед». «Но для того, чтобы был значимый диалог, необходимо снять сомнения относительно действий России», – сказал Столтенберг.

Ранее в интервью газете Welt он выразил мнение, что стороны должны встретиться впервые за 2,5 года, чтобы наконец обсудить военные маневры «с целью предотвращения недопонимания и возможной эскалации», а также поговорить о «достаточной прозрачности» военной деятельности.

Он констатировал, что отношения между Россией и НАТО достигли «низшей точки» со времен окончания холодной войны. Столтенберг считает, что диалог – это лучший способ снять напряженность в общении.

Ранее Россия представила свои предложения по гарантиям безопасности. В документе, в частности, прописано, что НАТО нужно дать обещание предотвратить свое продвижение на восток – в сторону России. Российские власти обеспокоены тем, что американские военные корабли все чаще появляются вблизи границ страны на Черном море, участвуя в военных учениях, в том числе и на территории Украины.