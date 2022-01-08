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Политика

От протеста до голода: как политика влияет на стоимость продуктов

В РАН предсказали стабилизацию цен на продукты в Казахстане

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Reuters
В конце 2021 года в Эфиопии на фоне напряженной политической ситуации возник кризис, из-за чего во всем мире подскочили цены на кофе. Мировое сообщество уже в полной мере ощутило воздействие коронавируса на перебои в поставках продовольствия и сырья. Однако политический фактор также влияет на рост цен — уже в этом году некоторые товарные позиции могут подорожать — и не в последнюю очередь в этом будут замешаны потенциальные перевороты, конфликты и эскалации на международной арене.

Казахстан раздора

Еще до начала массовых протестов в Казахстане выросли цены на продукты. С начала года общий рост цен составил около 10-12%, причем в некоторых случаях доходило до того, что жителям приходилось брать еду в рассрочку. С началом внутриполитического кризиса, который происходит на фоне катастрофических убытков для местного бизнеса, цены ожидаемо продолжат расти.

В то же время местные СМИ сообщают, что в Алма-Ате, которая приняла на себя основной удар протестующих, закрылось большинство супермаркетов. В городе наблюдается дефицит продуктов питания. По слухам, уже дорожает хлеб.

Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Кулавин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что сейчас в Казахстане главную роль играют внеэкономические факторы, при которых рыночное регулирование цен скорее всего отойдет на второй план.

«Власти уже объявили о государственном регулировании на ключевые продукты. Если это намерение реализуется, то на ключевые товары цены не должны вырасти», — обратил внимание эксперт.

«В стране сохраняются запасы на оптовых складах, и до сих пор не было сведений, что они были разграблены. Если протесты закончатся быстро, гигантских скачков цен не будет, за исключением некоторых турбулентностей», — добавил Кулавин.

В связи с этими событиями не меньший интерес представляет рост цен на продовольствие в других регионах мира, где также неспокойно.

Всего за год стоимость кофе выросла почти на 80%. При чем дефицит зерен может продолжиться до 2023 года, когда как цены вырастут еще на 40%.

Такая ситуация сложилась во многом из-за политического кризиса в Эфиопии, где повстанцы из «Народного фронта освобождения Тыграя» выясняют отношения с федеральным правительством.

Вооруженные столкновения то и дело влияют на производственный процесс, который становится невозможным на фоне постоянно разрывающихся снарядов и летающих осколков. Неспокойно и в Северной Африке — одном из крупнейших в мире регионов-импортеров зерна.

Будь то хлеб, рис или крупы, правительства во всем мире знают, что политические решения зачастую влияют на динамику цен. Дилемма заключается в том, готовы ли политики заплатить за свои решения удорожанием ключевых продуктов.

Что подорожало в 2021 году

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, мировые цены на продовольствие в августе выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Особенно быстро дорожает растительное масло, зерновые и мясо.

И вряд ли ситуация улучшится, поскольку экстремальные погодные условия, резкий рост стоимости фрахта и удобрений, а также нехватка рабочей силы усугубляют проблему.

Сокращение резервов иностранной валюты также ограничивает возможности некоторых стран импортировать продовольствие.

Так, беспорядки в ЮАР, вызванные арестом бывшего президента Джейкоба Зумы в июле, привели к продовольственному кризису, поскольку люди начали грабить продуктовые магазины и рестораны.

В начале сентября жители Туниса провели акцию протеста против решения президента страны Каиса Саида расширить свои полномочия в ущерб правительству, что также повлияло на состояние рынка продовольствия. Примерно через месяц после начала волнений потребительские цены выросли на 6,2% в годовом исчислении.

Интересная ситуация разворачивалась с тайваньскими ананасами, которые считаются одним из главных экспортных продуктов продовольствия страны. Китай, на долю которого приходилось около 90% тайваньского экспорта ананасов в 2020 году, закрыл свои границы для фруктов с марта 2021 года.

Китайские власти пеняли на меры предосторожности для защиты биобезопасности, но эксперты усмотрели в этом шаге политический мотив — на фоне непрекращающейся напряженности между Тайванем и КНР удар по тайваньскому экспорту выглядел как предупреждающий сигнал и демонстрация зависимости тайваньской экономики от материкового собрата.

И хотя поначалу цены на тайваньские ананасы рухнули, что создало угрозу для местного фермерства, правительство сумело переориентировать экспортные потоки на Японию и другие страны Юго-Восточной Азии.

Чувствительное сырье

Ранее осенью в Африке случилось еще одно внутриполитическое потрясение, которое спровоцировало скачок цен. 5 сентября в Гвинее в результате вооруженного государственного переворота власть перешла к военным. Был введен комендантский час, к власти на местах пришли военные коменданты. В результате цены на алюминий взлетели до максимума с мая 2011 года.

События в стране, на которую приходилось около 20% мировых поставок алюминиевой руды, спровоцировали цепную реакцию, и уже через несколько дней фьючерсы на сырье торговались на уровне $2764 за 1 т.

В то же время цены на газ в Европе по сравнению с прошлым годом выросли почти в четыре раза. Западные политики поспешили обвинить российский «Газпром» в манипуляциях на фоне сложностей с сертификацией «Северного потока-2», однако Москва последовательно отрицает обвинения в политической подоплеке возникшего кризиса на рынке сырья.

В то же время российский президент обратил внимание в декабре минувшего года, что некоторые страны сами виноваты в возникновении кризисной ситуации на энергетическом рынке. По его словам, Польша «отодвинула» Россию от управления газопроводом «Ямал-Европа», что и могло привести к росту цен на европейском рынке.

Запретный плод

На протяжении десятилетий Афганистан считался одним из главных мировых производителей героина. Ситуация не изменилась и с приходом талибов (организация запрещена в России) к власти.

Опиаты все так же идут по давно отлаженным каналам поставок в разные точки мира, но с одной лишь разницей — процесс изрядно подорожал.

Только лишь по официальным оценкам ООН, торговля опиатами приносит Афганистану около $2 млрд в год, помогая огромному коли населения выжить. Однако талибы заявили после захвата власти, что страна вскоре станет свободной от наркотиков. Высказывания официального представителя движения Забихуллы Муджахида взвинтили цены, которые и так неуклонно ползли вверх на фоне общей политической турбулентности и ухудшившихся погодных условий в прошлом году.

Аналогичная ситуация произошла и в начале века, когда цены на опиум возросли в 18 раз с момента введения талибами запрета на выращивание мака в стране. Однако после 11 сентября 2001 года опиум превратился в один из главных источников дохода для «Талибана». Сейчас, в условиях острого экономического кризиса, когда счета Афганистана и ранее одобренная гуманитарная помощь все еще остаются замороженными, опиаты могут пополнить статьи бюджетных доходов нового афганского правительства за неимением альтернатив.

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